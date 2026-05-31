Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

16:51 | 31/05/2026
(TBTCO) - Ngay sau khi đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros. Ảnh: TTXVN.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN.

Công trình được khánh thành vào tháng 10/2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (1976 - 2011). Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được thiết kế với phong cách giản dị nhưng trang nghiêm. Bao quanh tượng đài là không gian xanh của Vườn hoa ASEAN, nơi tôn vinh sự đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia Đông Nam Á. Công trình mang giá trị nghệ thuật, đồng thời chứa đựng ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN là một điểm đến văn hóa quan trọng, thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, du khách quốc tế và ASEAN. Công trình góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế.

Tượng đài không chỉ là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Philippines và tinh thần đoàn kết ASEAN./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Dành cho bạn

Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh bền vững

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh bền vững

Đọc thêm

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác nghị viện và Đối tác Chiến lược toàn diện

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

(TBTCO) - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, chiều 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các doanh nghiệp lớn của Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các doanh nghiệp lớn của Singapore

(TBTCO) - Ngày 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng và có nhiều năm đầu tư kinh doanh, hoạt động tại Việt Nam.
Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức sáng 30/5, cấp thẩm quyền thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn hơn 18.400 tỷ đồng.
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 23 gây ấn tượng với truyền thông quốc tế

(TBTCO) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 được nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược và thông điệp thúc đẩy đối thoại, hợp tác.
Công bố quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

Công bố quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

(TBTCO) - Chiều 30/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Lào Cai chủ động kiểm soát ô nhiễm qua phân vùng bảo vệ môi trường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Quy hoạch lại mạng lưới đường bộ cho mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

Lạng Sơn triển khai dự án hơn 1.500 tỷ đồng tăng sức chống chịu biến đổi khí hậu

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh bền vững

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng