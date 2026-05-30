Công bố quyết định đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân

Hoàng Yến

17:49 | 30/05/2026
(TBTCO) - Chiều 30/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quy trình công khai, minh bạch và đúng trình tự

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN ngày 26/5/2026 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện được đặc xá năm 2026. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và truyền thống nhân văn của dân tộc; là biểu hiện sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam lấy con người làm trung tâm, vừa kiên quyết bảo vệ kỷ cương phép nước, vừa tạo cơ hội cho những người thực sự hối cải tái hòa nhập và cống hiến cho xã hội.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng tư vấn đặc xá, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giam giữ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước khẳng định, mọi hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, công bằng.

Trả lời câu hỏi của báo chí về quy trình xét duyệt trong công tác đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, quy trình này được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch theo Quyết định số 457/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và Hướng dẫn số 33/HD-HĐTVĐX của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457/QĐ-CTN.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định, toàn bộ quy trình được triển khai công khai, minh bạch, khách quan, chính xác và đúng trình tự, thủ tục quy định. Các trường hợp được đề nghị đặc xá đều nhận được sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, ngay sau khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung quyết định thông qua hệ thống truyền thanh, niêm yết công khai tại cơ sở giam giữ và thông báo đến phạm nhân trong các buổi sinh hoạt.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định, phạm nhân tự rà soát, đối chiếu để làm đơn đề nghị đặc xá. Trên cơ sở đó, các tổ, đội phạm nhân tiến hành rà soát, bình xét; sau đó các trại giam, cơ sở giam giữ họp xem xét, lập danh sách đề nghị. Tiếp đó, các tổ thẩm định liên ngành được thành lập để kiểm tra, thẩm định hồ sơ. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ban Chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an tổ chức họp xét, lấy ý kiến các bộ, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi Hội đồng tư vấn đặc xá họp rà soát, xem xét lần cuối.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến trả lời tại cuộc họp báo.

133 phạm nhân thuộc các đại án tham nhũng được đặc xá

Liên quan đến các trường hợp phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, trong tổng số 9.950 phạm nhân được đặc xá đợt này có 133 phạm nhân thuộc diện nêu trên.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, dù các trường hợp này đều đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, song Hội đồng tư vấn đặc xá đã thực hiện quy trình xem xét hết sức chặt chẽ. Trước khi trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá, Hội đồng đã báo cáo và xin ý kiến Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với từng trường hợp. Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Hội đồng tư vấn đặc xá đã hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá theo đúng quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về số lượng phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá trong đợt này, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, trong tổng số 9.950 phạm nhân được đặc xá có 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, gồm 56 nam và 7 nữ, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, trong năm 2025, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá vào dịp 30/4 và 2/9 gắn với các sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với đợt đặc xá năm 2026, việc thực hiện được tiến hành theo Quyết định của Chủ tịch nước nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
(TBTCO) - Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về chiến lược phát triển năng động của Việt Nam, tăng cường hợp tác ASEAN và đối ngoại tự chủ trong hội nghị quốc tế.
(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
(TBTCO) - Tối 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đều chia sẻ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 khẳng định sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực.
(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2026 về mẫu thẻ nhà báo. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo theo thời gian thực. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
