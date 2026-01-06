Công bố 12 luật về lĩnh vực tài chính – kinh tế: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

(TBTCO) - Sáng 6/1, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, trong đó có 11 luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Trong đó, Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 được ban hành nhằm thể chế hóa đầy đủ các kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia. Luật đã bổ sung khái niệm “dự trữ chiến lược”, mở rộng mục tiêu dự trữ quốc gia không chỉ phục vụ phòng chống thiên tai, quốc phòng – an ninh mà còn tham gia điều tiết thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

Luật Đầu tư mới đã cắt giảm 39 chục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sửa đổi phạm vi của 20 ngành, nghề để chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Các chính sách ưu đãi được tái cấu trúc theo hướng tập trung cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và các mô hình kinh tế mới

Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 tiếp tục thể chế hóa mạnh mẽ các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Luật thu hẹp đáng kể phạm vi dự án phải chấp thuận chủ trương đầu tư, đẩy mạnh phân cấp cho Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá số 140/2025/QH15 được ban hành nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và pháp luật mới về thanh tra. Luật điều chỉnh thẩm quyền bình ổn giá, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, cập nhật danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, qua đó tăng tính linh hoạt, minh bạch trong điều hành giá và kiểm soát lạm phát .

Trong lĩnh vực bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 139/2025/QH15 tập trung cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời giãn lộ trình áp dụng các chuẩn mực vốn trên cơ sở rủi ro để hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công số 141/2025/QH15 nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát nợ công an toàn, bền vững. Luật trao quyền chủ động lớn hơn cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong điều hành vay, trả nợ; mở rộng đối tượng tiếp cận vốn vay nước ngoài của Chính phủ; đơn giản hóa thủ tục và chuẩn hóa quy trình phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trong lĩnh vực thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 tạo bước điều chỉnh lớn về chính sách thuế trực thu. Luật nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm; bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập; mở rộng diện miễn, giảm thuế đối với nhân lực công nghệ cao, khoa học – công nghệ, kinh tế xanh; đồng thời cập nhật các loại thu nhập mới phát sinh trong nền kinh tế số và thị trường tài chính hiện đại .

Đối với thuế gián thu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 149/2025/QH15 khôi phục quy định không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh nghiệp mua nông sản chưa qua chế biến, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm, bảo đảm đồng bộ với Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách thuế, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 được ban hành phù hợp với chủ trương “luật hóa nguyên tắc, chính sách lớn; quy định chi tiết giao Chính phủ" đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế. Luật bổ sung cơ chế quản lý theo phân nhóm người nộp thuế, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường quản lý tuân thủ và hợp tác thuế quốc tế, đồng thời lược bỏ các quy định về thanh tra thuế để phù hợp với mô hình tổ chức mới .

Về lĩnh vực quy hoạch, Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 được sửa đổi toàn diện nhằm xây dựng hệ thống quy hoạch thống nhất, tinh gọn và hiệu quả trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và yêu cầu tăng trưởng cao. Luật giảm mạnh số lượng quy hoạch ngành, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, phân cấp triệt để thẩm quyền lập và phê duyệt quy hoạch, qua đó khơi thông nguồn lực và tạo dư địa phát triển mới .

Để phù hợp với mô hình chính quyền mới, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê số 138/2025/QH15 cũng điều chỉnh mạnh mẽ tổ chức hệ thống thống kê nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và chuẩn hóa phương pháp thống kê, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho điều hành kinh tế – xã hội.

Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15 được ban hành nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội. Luật quy định cụ thể 7 nhóm hành vi gây lãng phí và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin phát hiện lãng phí và bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí. Đồng thời, bổ sung quy định về “Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí” (31/5) hàng năm.

Các Luật này đều có hiệu lực ngay trong năm 2026, đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng của hệ thống pháp luật tài chính – kinh tế, tạo nền tảng thể chế cho giai đoạn phát triển mới, gắn với yêu cầu cải cách, phân cấp, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững./.