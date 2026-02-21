Từng bước định hình định chế tài chính công hiện đại, hiệu quả

(TBTCO) - Năm 2025, vượt qua thách thức, Ngân hàng Chính sách xã hội không chỉ giữ vững vai trò “bà đỡ” cho người nghèo và các đối tượng chính sách mà còn từng bước định hình nền tảng của một định chế tài chính công hiện đại, hiệu quả, hướng tới mục tiêu tự chủ, phát triển bền vững vào năm 2030.

"Cánh tay nối dài" của Chính phủ trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đặc biệt của hệ thống chính trị và nền kinh tế. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW (ngày 12/4/2025) của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cùng lúc phải ứng phó với thiên tai bất thường và biến động kinh tế toàn cầu, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo để hoàn thành đồng thời hai mục tiêu, tinh gọn hệ thống và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tín dụng xã hội.

Không chỉ bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt sau khi các địa phương sắp xếp lại đơn vị hành chính, NHCSXH tiếp tục khẳng định vai trò là "cánh tay nối dài" của Chính phủ trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội.

Đồng vốn NHCSXH mang lại đến sinh kế và cuộc sống no ấm cho người dân. Ảnh: CTVAH

Thành quả là đến ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 426 nghìn tỷ đồng, tăng 44.103 tỷ đồng, tương đương 11,5% so với năm 2024. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 61 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16 nghìn tỷ đồng, nâng tổng vốn ngân sách địa phương ủy thác lên trên 66 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 15,5% tổng nguồn vốn.

Đạt được thành quả nêu trên là do xuyên suốt giai đoạn 2020 - 2025, đặc biệt trong năm 2025, các phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy NHCSXH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Từ hội sở chính đến cơ sở, phong trào thi đua gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy truyền thống yêu ngành, yêu nghề và tinh thần phụng sự cộng đồng của mỗi cán bộ.

Đáng chú ý, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Chính phủ về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống. Đây là bước đi chiến lược, đặt nền móng cho một NHCSXH hiện đại, thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Nền tảng vươn tới mục tiêu 2030

Sau 30 năm hoạt động, quy mô tín dụng chính sách của NHCSXH đã đạt hơn 413 nghìn tỷ đồng, gấp 59 lần thời điểm mới thành lập, với trên 6,7 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách đang thụ hưởng. Vốn tín dụng chính sách đã phủ kín 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền, thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Trong hơn 23 năm, nguồn vốn chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 7,6 triệu lao động, giúp gần 167 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hỗ trợ hơn 4 triệu học sinh, sinh viên vay vốn học tập, xây dựng gần 21,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 734 nghìn căn nhà cho người nghèo và đối tượng chính sách, hỗ trợ vốn mua hoặc thuê mua gần 60 nghìn căn nhà ở xã hội.

Những thành quả của năm 2025 và cả giai đoạn 2020 - 2025 đã tạo nền tảng quan trọng để NHCSXH hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành tổ chức có khả năng tự chủ, phát triển ổn định lâu dài, đồng thời tiếp tục giữ vững vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ.