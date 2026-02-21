Chiến lược bứt phá cho chu kỳ tăng trưởng mới

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC):

(TBTCO) - Năm 2025 tiếp tục ghi nhận kỷ lục lợi nhuận mới của Chứng khoán BIDV (BSC). Chiến lược đúng, nền tảng đủ và hệ sinh thái mạnh từ hai cổ đông lớn BIDV và Hana Securities tiếp tục trở thành đòn bẩy hỗ trợ tăng trưởng của BSC ở chu kỳ mới.

Từ thử thách đến kỷ lục

Khép lại năm 2025, Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI - sàn HoSE) một lần nữa vượt qua con số lợi nhuận cao kỷ lục đạt được năm trước. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của BSC ước đạt 616,2 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2024 và vượt 10% kế hoạch đề ra.

Trong đó, hoạt động môi giới và cho vay tiếp tục giữ vai trò trụ cột, với lợi nhuận đạt 455,2 tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng lợi nhuận gộp; hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn đạt 158,2 tỷ đồng; hoạt động tư vấn tài chính khởi sắc mạnh mẽ, lợi nhuận gấp 4,2 lần năm 2024. Đây là năm tiếp theo BSC ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập, nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục trong 3 năm gần đây.

BSC tích cực mở rộng nền tảng khách hàng, tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho giai đoạn tới.

Đà tăng trưởng lợi nhuận của BSC được duy trì trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một năm với nhiều nhịp biến động mạnh. Kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng phản ánh sự phân hóa rõ nét về năng lực thích ứng và quản trị chu kỳ.

Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2025, có thể thấy, các yếu tố bất định từ kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các chính sách thuế quan của Mỹ, đã tạo ra hiệu ứng “thiên nga đen”, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng và thị trường trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh trong những tháng đầu năm. Thanh khoản suy giảm, dòng tiền ngắn hạn đứng ngoài quan sát, không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái phòng thủ.

Thị trường bước vào pha điều chỉnh mạnh trước khi dần tái cân bằng và phục hồi trong nửa sau của năm, khi các yếu tố vĩ mô được hấp thụ, nền kinh tế trong nước ổn định hơn. Cùng đó, hệ thống KRX được đưa vào vận hành cùng kết quả nâng hạng sau nhiều năm chờ đợi, thị trường chứng khoán đã từng bước lấy lại đà tăng cùng với sự quay lại của dòng tiền dài hạn.

Thanh khoản bình quân năm 2026 có thể vượt tỷ USD Theo kịch bản cơ sở của Chứng khoán BIDV (BSC), thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được kỳ vọng bước vào pha tăng trưởng rõ nét hơn sau giai đoạn hồi phục của năm 2025. Trên cơ sở đó, VN-Index được dự báo có thể tăng khoảng 9,5% trong năm 2026. Dự báo này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận toàn thị trường tiếp tục cải thiện với mức tăng trưởng EPS ước tính khoảng 17%, tương ứng P/E mục tiêu khoảng 15,5 lần. Thanh khoản thị trường được dự báo đạt bình quân khoảng 1,06 tỷ USD mỗi phiên, nhờ sự cải thiện cả về quy mô lẫn chất lượng dòng tiền. Chuyên gia của BSC nhận định, thị trường năm 2026 có xu hướng chuyển từ pha hồi phục sang pha tăng trưởng nhờ chất xúc tác chính từ thị trường nội địa.

Theo Ban lãnh đạo BSC, năm 2025 là thời điểm hội tụ 3 yếu tố then chốt, gồm chiến lược đúng, nền tảng đủ và hệ sinh thái mạnh. Với kết quả kinh doanh đạt được, BSC bước sang một “mặt bằng” lợi nhuận mới, phản ánh sự trưởng thành về mô hình kinh doanh, hiệu quả vận hành và khả năng tận dụng chu kỳ thị trường một cách bài bản, có kiểm soát.

Cùng với mức tăng trưởng lớn của lợi nhuận, quy mô tài sản cũng mở rộng mạnh mẽ. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của BSC vượt mốc 16.600 tỷ đồng, tăng 2,8 lần và thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất ngành chứng khoán Việt Nam. Dư nợ margin vượt 9.600 tỷ đồng, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào năng lực tài chính và dịch vụ của BSC.

Điểm tạo nên khác biệt của BSC trong giai đoạn thị trường sôi động là chất lượng tài sản. Những năm qua, BSC tăng tốc, đồng thời vẫn giữ được độ bền nhờ những nền tảng cốt lõi. Công ty chứng khoán này tăng trưởng nhanh, không phát sinh nợ quá hạn hay nợ xấu. Ngoài ra, toàn bộ danh mục tài sản đều là tài sản sinh lời, không tồn đọng vấn đề tài chính chờ xử lý.

Đòn bẩy chiến lược từ lợi thế hệ sinh thái

Không chỉ cải thiện về năng lực tài chính, lợi thế cạnh tranh riêng có tiếp tục được BSC tích cực khai thác là hệ sinh thái từ các cổ đông lớn. Sau 3 năm hợp tác chiến lược với cổ đông ngoại đến từ Hàn Quốc là Hana Securities, BSC ngoài gia tăng đáng kể năng lực tài chính, còn từng bước nâng cấp nền tảng công nghệ, sản phẩm và chất lượng nguồn nhân lực. Điển hình như công tác chuẩn bị trước khi hệ thống KRX được đưa vào vận hành, theo chia sẻ từ lãnh đạo BSC, cổ đông khi đó sẵn sàng hỗ trợ các sản phẩm phù hợp để BSC có thể ứng dụng ngay vào hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đối tác ngoại, sự gắn kết chặt chẽ với BIDV được xem là đòn bẩy chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Năm 2025, BSC và BIDV đã triển khai tích hợp giao dịch chứng khoán trực tiếp trong ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking, nhà đầu tư có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ mở tài khoản, nạp tiền, giao dịch đến quản lý tài sản trên cùng một ứng dụng, với tiêu chuẩn bảo mật cao từ ngân hàng.

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản và giao dịch chứng khoán trên ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking

Việc hợp nhất trải nghiệm chi tiêu và đầu tư không chỉ là cải tiến công nghệ, mà còn là cầu nối chiến lược giúp BSC tiếp cận trực tiếp hàng triệu khách hàng ngân hàng số của BIDV, qua đó mở rộng nền tảng khách hàng và tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho hoạt động kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo.

Đầu tư chứng khoán ngày càng trở thành kênh đầu tư phổ biến dựa trên số lượng tài khoản mở mới và thanh khoản thị trường của những năm gần đây. Đây là xu hướng không thể đảo ngược cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu.

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng chuyển dịch rõ nét từ pha hồi phục sang pha tăng trưởng, với các động lực đan xen cả trong nước lẫn quốc tế. Về vĩ mô, môi trường kinh tế được dự báo tiếp tục ổn định, lạm phát duy trì trong tầm kiểm soát, tạo dư địa cho chính sách tiền tệ và tài khóa linh hoạt, cởi mở nhằm đạt tăng trưởng cao, hướng tới mức tăng trưởng kinh tế 10%. Mục tiêu ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng cao năm 2026 sẽ góp phần cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết đạt 17 - 20% và thúc đẩy dòng tiền tham gia thị trường trong năm 2026.

Cùng với đó, cơ quan quản lý tiếp tục thúc đẩy cải cách thị trường vốn, từ hoàn thiện khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ đến phát triển các sản phẩm và công cụ đầu tư mới, giúp nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn. Theo các chuyên gia, chu kỳ thị trường thế giới và câu chuyện nâng hạng trở thành động lực quan trọng thu hút dòng vốn ngoại trong những năm tới. Dù vẫn có những rủi ro trong năm 2026 liên quan đến tính biến động địa chính trị toàn cầu, chu kỳ kinh tế thế giới chậm lại, áp lực về lãi suất, tỷ giá khi nhu cầu vốn tăng và sự chuyển dịch dòng vốn, song đây là những rủi ro mang tính ngắn hạn và không làm thay đổi xu hướng dài hạn cùng sự hấp dẫn của thị trường chứng khoán.