HOSE: Dấu ấn tuổi 25 và khai mở cho hành trình mới

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã có một năm ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng khi cùng thị trường chứng khoán đón sinh nhật tuổi 25. Những thành quả của hành trình 25 năm là nền tảng quan trọng để HOSE bước vào năm 2026 - năm bản lề cho những bước chuyển quan trọng về cả quy mô, thanh khoản và chiều sâu của thị trường chứng khoán.

Nền tảng củng cố, tạo sức bật mạnh mẽ

Năm 2025 không chỉ là một năm tăng trưởng mạnh mẽ về mặt chỉ số và thanh khoản, mà còn là năm bản lề trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng vận hành và củng cố nền tảng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong thành công chung đó, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HOSE cũng ghi nhận sự tăng trưởng toàn diện.

Theo đó, tại ngày 31/12/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.784,49 điểm, tăng 40,87% so với cuối năm 2024. Diễn biến tích cực của chỉ số phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết cải thiện rõ nét, cùng với niềm tin của nhà đầu tư ngày càng được củng cố nhờ nền tảng hạ tầng công nghệ mới và cơ hội nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc (thứ 3 từ trái qua) và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng (thứ 3 từ phải qua) trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.

Cùng với đó, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tại HOSE đạt 8,31 triệu tỷ đồng, tăng 59,57% so với cuối năm 2024, tương đương khoảng 72,18% GDP ước tính năm 2024. Quy mô này cho thấy, thị trường chứng khoán ngày càng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.

Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao. Khối lượng giao dịch bình quân năm 2025 đạt 1,1 tỷ chứng khoán/phiên, tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt 26.582 tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 36,9% về khối lượng và 42,4% về giá trị so với năm 2024. Dòng tiền vận động ổn định, lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, góp phần nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của thị trường.

Chất lượng và quy mô hàng hóa niêm yết tiếp tục được mở rộng. Tính đến cuối năm 2025, HOSE có 400 mã cổ phiếu, 22 mã chứng chỉ quỹ (trong đó 4 mã chứng chỉ quỹ đóng và 18 ETF), 259 mã chứng quyền có bảo đảm đang niêm yết và giao dịch. Tổng khối lượng chứng khoán niêm yết đạt hơn 207,24 tỷ đơn vị, với giá trị niêm yết đạt 2,05 triệu tỷ đồng, tăng 22,7% so với cuối năm 2024.

Công tác niêm yết mới được triển khai tích cực, góp phần bổ sung hàng hóa chất lượng cho thị trường. Đặc biệt, năm 2025, HOSE đã đón nhận nhiều tân binh “khủng” chào sàn và nhận được sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư, mở đường cho một chu kỳ mới của IPO gắn với niêm yết sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2026. Trong năm 2025, HOSE đã cấp quyết định niêm yết cho 17 doanh nghiệp, đưa vào giao dịch 14 mã cổ phiếu với tổng khối lượng 13,34 tỷ cổ phiếu; đồng thời niêm yết 2 mã chứng chỉ quỹ ETF và 463 mã chứng quyền có bảo đảm. Thông qua các đợt phát hành và niêm yết bổ sung, tổng giá trị vốn huy động qua HOSE đạt khoảng 56,9 nghìn tỷ đồng.

Trong hành trình chung của thị trường chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm của thị trường cổ phiếu niêm yết, nơi hội tụ dòng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời là thước đo phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển nhanh và bền vững của kinh tế đất nước.

Một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong năm 2025 là việc chính thức đưa vào vận hành Hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán Việt Nam (Hệ thống KRX). Hệ thống giao dịch và các hệ thống nghiệp vụ kể từ đó đến nay được vận hành an toàn, ổn định, thông suốt, tạo nền tảng kỹ thuật quan trọng cho sự phát triển lâu dài của thị trường.

Lãnh đạo HOSE nhấn mạnh: “Việc vận hành thành công hệ thống công nghệ thông tin mới trong năm 2025 là bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng thị trường, góp phần nâng cao năng lực xử lý giao dịch, tăng cường tính minh bạch và tạo dư địa cho thị trường phát triển trong giai đoạn tới”.

Những kết quả đạt được đã được ghi nhận xứng đáng. Tại Lễ kỷ niệm 25 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam, HOSE vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn và đóng góp nổi bật cho sự phát triển của thị trường. UBND TP. Hồ Chí Minh cũng trao Cờ truyền thống và Bằng khen cho tập thể, các cá nhân của Sở.

Chuyển mình cho giai đoạn phát triển mới

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế, HOSE xác định nhiệm vụ trọng tâm là củng cố vững chắc nền tảng vận hành, nâng cao chất lượng thị trường và hiệu quả quản lý, giám sát.

Trọng tâm trước hết là tiếp tục bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam và các hệ thống phụ trợ; đồng thời từng bước triển khai các tính năng, tiện ích giao dịch mới phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trường và thông lệ quốc tế. Trên cơ sở đó, HOSE sẽ xây dựng và triển khai phương án nâng cấp năng lực hệ thống, sẵn sàng đáp ứng quy mô giao dịch ngày càng gia tăng.

Cùng với hạ tầng, công tác quản lý và giám sát thị trường cổ phiếu niêm yết tiếp tục được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Trong định hướng phát triển hàng hóa, HOSE chú trọng nâng cao chất lượng và cơ cấu hàng hóa niêm yết thông qua việc tổ chức, sắp xếp lại thị trường cổ phiếu; thúc đẩy cơ chế IPO gắn với niêm yết; nâng cao nhận thức và thực hành ESG trong cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục cải tiến, phát triển các bộ chỉ số thị trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu đầu tư và quản lý danh mục.

Đáng chú ý, các giải pháp nêu trên cũng góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí về minh bạch, thanh khoản, khả năng tiếp cận thị trường - những yếu tố quan trọng trong quá trình nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển theo hướng ngày càng tiệm cận chuẩn mực của các thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, HOSE tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành; kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của một sở giao dịch chứng khoán hiện đại.

Lãnh đạo HOSE khẳng định: “Năm 2026, HOSE sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng vận hành, hoàn thiện nền tảng thị trường và tăng cường năng lực quản lý, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ổn định, minh bạch, bền vững và hội nhập”.

Trong hành trình phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, những kết quả đạt được trong năm 2025 cùng định hướng rõ ràng cho năm 2026 là nền tảng quan trọng để HOSE tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong giai đoạn mới.