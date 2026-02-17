“Tăng chất, nâng tầm” đón sinh nhật tuổi 30

Ngành Chứng khoán:

(TBTCO) - Năm 2025 ghi nhận nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định sự trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam cả về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới và ngành Chứng khoán đón tuổi 30, yêu cầu đặt ra cho năm 2026 không chỉ là duy trì tăng trưởng, mà còn là kiến tạo một thị trường vận hành an toàn, minh bạch và bền vững.

Nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển tích cực và toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư từng bước được củng cố. Với vai trò là cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, thị trường chứng khoán tiếp tục khẳng định vị thế là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, đồng thời phản ánh rõ nét kỳ vọng tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tính đến ngày 31/12/2025, chỉ số VN-Index đạt 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm trước và là một trong những thị trường tăng trưởng top đầu thế giới. Giá trị giao dịch bình quân đạt 29.201 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với bình quân năm trước. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 9.985,77 nghìn tỷ đồng, tăng 39,2% so với cuối năm trước, tương đương 86,7% GDP ước tính năm 2024. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đạt gần 11,8 triệu tài khoản, vượt mục tiêu của đề ra đến năm 2030. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh và sôi động hàng đầu thế giới và khu vực. Diễn biến này cho thấy sự cải thiện rõ rệt về tâm lý thị trường, phản ánh kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư đối với triển vọng kinh tế vĩ mô, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết và hiệu quả công tác điều hành, quản lý thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, chất lượng, hiện đại và bền vững hơn. Ảnh: Dũng Minh

Bên cạnh các chỉ tiêu về quy mô và thanh khoản, chất lượng vận hành thị trường tiếp tục được cải thiện rõ nét. Năm 2025 ghi nhận việc hệ thống công nghệ thông tin mới KRX chính thức đi vào vận hành an toàn, thông suốt, tạo bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng thị trường. Việc làm chủ hệ thống công nghệ mới không chỉ giúp nâng cao năng lực xử lý giao dịch và quản lý rủi ro, mà còn tạo nền tảng để triển khai các sản phẩm, nghiệp vụ mới theo thông lệ quốc tế.

Một dấu mốc có ý nghĩa chiến lược trong năm là việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực cải cách bền bỉ của Chính phủ, Bộ Tài chính và cơ quan quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch, chuẩn mực và mức độ hội nhập của thị trường vốn Việt Nam.

Nỗ lực toàn diện để khẳng định dấu ấn tuổi 30

Bước sang năm 2026 - năm kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, điều hành thị trường không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà quan trọng hơn là nâng cao chiều sâu, tính bền vững, đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế đất nước.

Với nền tảng từ thành quả đạt được trong suốt thời gian qua, cùng quyết tâm cải cách và đổi mới, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế mới và kỳ vọng mới. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tin tưởng rằng, dưới sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính và sự đồng hành của các chủ thể thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Chứng khoán không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà là xây dựng một thị trường chứng khoán vận hành an toàn, minh bạch, ổn định, có khả năng chống chịu cao và thích ứng với mô hình thị trường hiện đại, qua đó đóng góp ngày càng hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan quản lý trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán, bảo đảm đồng bộ, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nâng hạng thị trường được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với cải thiện môi trường đầu tư và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trên nền tảng hệ thống KRX, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, gắn với chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường. Đặc biệt, việc triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) được xác định là bước đi quan trọng nhằm tăng cường an toàn hệ thống và tiệm cận chuẩn mực của các thị trường chứng khoán phát triển, dự kiến vận hành vào đầu năm 2027.

Song song với đó, cơ quan quản lý sẽ tập trung phân loại và tổ chức lại thị trường cổ phiếu niêm yết, đồng thời xây dựng và vận hành hiệu quả các thị trường mới như thị trường giao dịch các-bon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thị trường giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây là những không gian phát triển mới, phù hợp với xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật thị trường, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và cải thiện chất lượng quản trị công ty niêm yết. Bên cạnh đó, cùng với công tác tăng cường tuyên truyền, đào tạo, việc đa dạng hóa và tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững tiếp tục được đẩy mạnh, với trọng tâm là phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán và khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư dài hạn trong và ngoài nước.

Cùng với đa dạng hóa sản phẩm và hàng hóa trên thị trường, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh IPO gắn với niêm yết, thúc đẩy doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tham gia thị trường chứng khoán, đồng thời phối hợp xây dựng cơ chế chào bán trái phiếu ra công chúng cho các doanh nghiệp dự án theo mô hình đối tác công - tư, trái phiếu hạ tầng, qua đó huy động hiệu quả nguồn vốn trung và dài hạn cho các dự án trọng điểm của nền kinh tế.

“Với nền tảng đã được củng cố trong năm 2025 và định hướng phát triển rõ ràng cho giai đoạn tới, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng với vai trò là trụ cột quan trọng của thị trường tài chính và là thành quả tiêu biểu của 30 năm xây dựng, đổi mới và hội nhập của ngành Chứng khoán Việt Nam” - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.