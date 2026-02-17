Sáng rõ con đường bước vào kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Trong nhịp chuyển mình của đất trời đón Xuân mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công với những dấu ấn có ý nghĩa lịch sử. Đại hội không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường hơn 40 năm Đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn định hình rõ ràng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chiến lược cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng, vững chắc, mở ra một chặng đường phát triển mới - chặng đường để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi quyết định các chủ trương, cương lĩnh, đường lối chiến lược về phát triển, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những thành tựu, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Trong các kỳ Đại hội Đảng từ năm 1986 đến nay, có ba kỳ Đại hội gắn với ba giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước. Đại hội VI năm 1986 đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và Hiến pháp năm 1992 được thông qua, tạo nền tảng thể chế cho quá trình phát triển.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và nâng tầm tư duy phát triển. Ảnh: Đức Thanh

Đại hội X năm 2006 tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung năm 2011 và Hiến pháp năm 2013 đánh dấu bước tiến tiếp theo trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập ngày càng sâu rộng. Đến nay, công cuộc Đổi mới đã đạt được những thành quả tích cực; thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao; quy mô nền kinh tế đạt vị trí thứ 32 thế giới; Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có độ mở kinh tế cao.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và nâng tầm tư duy phát triển, nhấn mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tạo nền tảng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội XIV của Đảng phản ánh khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đó là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, tự cường và tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tinh thần xuyên suốt của kỷ nguyên mới Đại hội XIV xác lập một hệ giá trị phát triển nhất quán: lấy người dân làm trung tâm - khoa học công nghệ làm động lực - thể chế làm nền tảng - môi trường, cùng với kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm - quốc phòng, an ninh và đối ngoại làm điểm tựa - nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đó là cơ sở, hành trang để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại hội XIV đề ra nhiều định hướng chiến lược quan trọng: xác lập mô hình tăng trưởng mới (đạt mức tăng trưởng trên 10% từ năm 2026) lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (tỷ lệ kinh tế số đạt 30% GDP vào năm 2030) làm động lực chính; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng thể chế; đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xác định rõ vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế; tăng cường liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và cơ cấu lại không gian phát triển; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy đô thị hóa với mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa trên 50% vào năm 2030; phát triển các loại hình kinh tế mới; đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và đội ngũ lãnh đạo.

Cơ hội lớn để bứt phá

Văn kiện Đại hội XIV là kết tinh trí tuệ, ý chí, tư duy đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai hiệu quả các định hướng, cần tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện và tăng cường kỷ cương, chế tài, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Trong lĩnh vực kinh tế và khoa học - công nghệ, ba đột phá chiến lược tiếp tục giữ vai trò then chốt. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trung ương và địa phương tạo tiền đề quan trọng cho cải cách thể chế - giải quyết “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng số, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn với giải phóng mặt bằng và sử dụng tiết kiệm nguồn lực. Nguồn nhân lực phải được đặt ở vị trí trung tâm, với các cơ chế đủ mạnh để thu hút và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế, con người được xác định là trung tâm của phát triển. Việc triển khai đồng bộ các nghị quyết về giáo dục, sức khỏe và văn hóa có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tăng trưởng. Môi trường cần được đặt ngang tầm với kinh tế và xã hội, lồng ghép ngay từ đầu trong các hoạt động phát triển, nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm.

Cùng với đó, quốc phòng, an ninh và đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, tiếp tục là trụ cột vững chắc, đồng hành và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội - môi trường. Đây là một bước tiến mới trong việc kết hợp hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, phát huy thắng lợi của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, đất nước có thêm nền tảng để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV trong thực tiễn.

Hơn bốn thập kỷ Đổi mới đã bồi đắp cho đất nước một nền tảng vững vàng cả về thế và lực. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và khó lường, Việt Nam đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá, nếu biết tận dụng đúng thời cơ và phát huy hiệu quả nội lực. Đại hội Đảng lần thứ XIV đã làm sáng rõ con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, với những định hướng chiến lược, mục tiêu dài hạn và giải pháp căn cơ, nhất quán. Với cơ đồ đã được gây dựng, với khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm của toàn dân tộc, chúng ta có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng đến năm 2045, Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, vững vàng và tự tin sánh bước cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.