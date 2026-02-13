Khởi động 2026 ấn tượng, công nghiệp Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Đà tăng trưởng ấn tượng ngay tháng đầu năm, đặc biệt từ thép, lọc hóa dầu và chế biến, chế tạo, đang tạo nền tảng để Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Những con số ấn tượng

Ngay trong tháng đầu năm 2026, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với các chỉ số tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, ngay trong tháng 1/2026, hoạt động sản xuất công nghiệp đã ghi nhận mức tăng trưởng khá, khoảng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với mức tăng trưởng 12,29%. Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 5,9%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,95%.

Lọc hóa dầu và thép là hai sản phẩm chủ lực tăng mạnh trong tháng đầu năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi.

Không những vậy, đa số sản phẩm công nghiệp của tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Đơn cử các sản phẩm như nước khoáng, bánh kẹo, thủy sản, bia các loại, tinh bột mì cũng có mức tăng đáng kể do doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu tiêu dùng tết Nguyên đán. Các sản phẩm sợi, may mặc, giày da, cuộn cảm, sợi tăng theo xu hướng nhu cầu tiêu dùng cải thiện.

Đặc biệt, hai sản phẩm chủ lực tăng mạnh là sản phẩm lọc, hóa dầu tăng 16% và thép tăng 67,5%. Sản lượng điện sản xuất ước đạt 996 triệu kW/h, tăng 29,6%.

Trong đó, đối với Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đáng chú ý. Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và đưa vào hoạt động ổn định, nâng tổng công suất thép của công ty lên 12 triệu tấn/năm. Đặc biệt, việc khởi công dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất vào cuối năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát trở thành doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất ray đường sắt cao tốc. Dự án được kỳ vọng sẽ nâng tầm vị thế Quảng Ngãi trên bản đồ công nghiệp Việt Nam và thế giới. Và khi hoàn thành sẽ kịp thời cung cấp sản phẩm thép đặc biệt cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh đạt mục tiêu 2 con số.

Đại diện Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, trong năm 2026 doanh nghiệp tiếp tục tập trung vận hành ổn định Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Đồng thời, tích cực triển khai các dự án trọng điểm và đột phá trong sản xuất các dòng thép chất lượng cao. Trong đó, dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được xác định là bước đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Năm 2026, ngành Công thương tỉnh xác định tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại theo hướng nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%.

Dịch vụ logistics là một trong các ngành nghề được chú trọng phát triển trong thời gian đến.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đề án phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, năng lượng và thương mại; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, các dự án năng lượng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại. Đồng thời, chú trọng phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh; tăng cường quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả, góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay từ đầu năm, Sở đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển công nghiệp, thương mại năm 2026.

Thời gian đến, Sở sẽ ban hành các chuyên đề về ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2026 - 2030 để trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng vào các ngành nghề như: công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao, các ngành công nghiệp phụ trợ và phát triển dịch vụ logistics. Đồng thời, phát triển các khu, cụm công nghiệp để từ đó kêu gọi thu hút đầu tư. Đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý để nâng cao năng lực phát triển của các ngành công nghiệp.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cũng cho hay, ngành Công Thương tỉnh cũng sẽ đánh giá lại những tồn tại lâu nay để có thể giải quyết triệt để. Từ đó, tạo môi trường đầu tư cũng như phát triển cho các doanh nghiệp trên địa bàn có thể rộng đường phát triển.

Lãnh đạo Sở Công thương Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh, Quảng Ngãi sẽ rà soát, tích hợp và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, bảo đảm đồng bộ với các Quy hoạch vùng, Quy hoạch cấp quốc gia, vừa khai thác hiệu quả lợi thế tổng hợp, vừa mở rộng dư địa tạo nguồn lực và không gian phát triển mới, trong đó tập trung thu hút đầu tư đối với Khu kinh tế Dung Quất và Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Phát triển kinh tế dựa trên nền tảng đa dạng sinh thái - kinh tế, hướng đến tăng trưởng xanh, bền vững, với mô hình tăng trưởng đa trung tâm kết hợp lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng.