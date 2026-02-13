(TBTCO) - Nhằm tiếp sức cho các dự án hạ tầng trọng điểm và công nghệ nền tảng, ABBank vừa triển khai gói tín dụng quy mô 4.000 tỷ đồng với ưu đãi lãi suất giảm tối thiểu 1%/năm cho doanh nghiệp đầu tư điện lực, giao thông và công nghệ chiến lược trong giai đoạn tăng tốc phát triển.

Cụ thể, ABBank chính thức khởi động chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược. Theo đó, lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mặt bằng phổ biến cùng kỳ hạn, thời gian hưởng ưu đãi tối thiểu 24 tháng kể từ ngày giải ngân.

ABBank giảm lãi sâu, bơm 4.000 tỷ cho dự án hạ tầng, công nghệ. Ảnh: CTV

Đối tượng thụ hưởng là các doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn để triển khai dự án trọng điểm quốc gia thuộc danh mục do Bộ Xây dựng, Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, thực hiện theo các nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Chương trình được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 2025 - 2026, ABBank dự kiến giải ngân khoảng 800 tỷ đồng, tương đương 20% quy mô gói. Giai đoạn 2027 - 2030, doanh số giải ngân ước khoảng 3.200 tỷ đồng, căn cứ tiến độ và nhu cầu vốn của từng dự án.

Với đặc thù các dự án hạ tầng và công nghệ có quy mô vốn lớn, thời gian thu hồi dài, chi phí vốn luôn là rào cản đáng kể. Việc giảm lãi suất và kéo dài thời gian ưu đãi được xem là cú hích giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, tăng tính khả thi tài chính, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chiến lược.

Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng Giám đốc ABBank, cho biết chương trình không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trung, dài hạn cho ngân hàng mà còn góp phần dịch chuyển cơ cấu tín dụng theo hướng bền vững, tập trung vào các ngành có tác động lan tỏa cao. ABBank thực hiện tài trợ trên cơ sở thẩm định riêng từng dự án, tăng cường quản trị rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và an toàn hệ thống.

Dòng vốn ưu đãi được kỳ vọng chảy mạnh vào các tuyến giao thông liên vùng, cao tốc, cảng biển, điện truyền tải, điện tái tạo, cùng các dự án công nghệ nền tảng như hạ tầng số và sản xuất thiết bị chiến lược. Đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư lớn tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp hơn, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030.