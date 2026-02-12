Tín dụng trung dài hạn tăng mạnh 27%, ngân hàng trước sức ép thanh khoản gia tăng

(TBTCO) - Theo chuyên gia phân tích VDSC, tăng trưởng tín dụng năm 2025 của 27 ngân hàng niêm yết đạt mức cao kỷ lục 19,5%, đưa dư nợ của 27 ngân hàng niêm yết lên 14,4 triệu tỷ đồng. Cho vay trung và dài hạn tăng 26 - 27% tính từ đầu năm, trong khi cho vay ngắn hạn đạt 14%. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tăng 1 - 3 điểm phần trăm, gia tăng áp lực thanh khoản và huy động dài hạn năm 2026.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa cập nhật kết quả kinh doanh quý IV/2025 ngành ngân hàng.

Về tín dụng, tăng trưởng tín dụng ghi nhận mức tăng cao kỷ lục trong nhiều năm, đạt 19,5%, giúp dư nợ tín dụng của 27 ngân hàng niêm yết đạt 14,4 triệu tỷ đồng.

Sự phân hóa về tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng trở nên rõ nét trong quý IV/2025, với các ngân hàng như: MB, VPBank và HDBank tận dụng tối đa ưu đãi về hạn mức tăng trưởng tín dụng của mình và ghi nhận mức tăng vượt trội so với các ngân hàng thương mại còn lại, với tăng trưởng tín dụng dao động từ 15 - 19%; trong đó, phần lớn đã gần chạm hạn mức tăng trưởng tín dụng từ cuối quý III/2025.

Qua đó, các ngân hàng thương mại cổ phần lớn chiếm ưu thế rõ rệt trong gia tăng thị phần tín dụng trong quý IV/2025.

Do đó, thu nhập lãi thuần trong quý IV/2025 tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho doanh thu cũng như lợi nhuận, với mức tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự gia tăng mạnh của tài sản sinh lãi, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đạt 19,5%, trong khi biên lãi ròng (NIM) giảm khoảng 20 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,1%.

Về cơ cấu tăng trưởng tín dụng theo kỳ hạn, theo nhóm phân tích VDSC, các ngân hàng tiếp tục chú trọng giải ngân các khoản cho vay trung và dài hạn tăng trưởng 26 - 27% tính từ đầu năm, trong khi tăng trưởng tín dụng của cho vay ngắn hạn đi ngang so với quý trước ở mức 14% tính từ đầu năm.

Tuy nhiên, nhóm phân tích VDSC cho rằng, các ngân hàng tiếp tục chú trọng giải ngân các khoản cho vay trung và dài hạn cũng khiến rủi ro thanh khoản gia tăng, khi nhiều ngân hàng ghi nhận tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn cuối quý IV/2025 tăng từ 1 - 3 điểm phần trăm so với cuối quý III/2025, kéo theo áp lực huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên trong năm 2026.

"Điều này phản ánh nhu cầu tín dụng đã tích cực hơn nhiều so với giai đoạn nền kinh tế bắt đầu phục hồi từ suy thoái như năm 2023, 2024, cũng như phản ánh sự tăng trưởng mạnh của các lĩnh vực kinh tế có nhu cầu vốn dài hạn như các phát triển dự án hạ tầng lớn, các dự án bất động sản, mở rộng sản xuất thông qua đầu tư tài sản cố định và tiêu dùng" - Công ty Chứng khoán Rồng Việt đánh giá.

Mặt khác, xu hướng này cũng cho thấy các ngân hàng tận dụng diễn biến thị trường và chủ động cơ cấu lại kỳ hạn danh mục tín dụng nhằm bảo vệ NIM trước sức ép về chi phí vốn.

Về huy động, tăng trưởng huy động của ngành tại cuối năm 2025 đạt 16,8%. Dù đã tăng tốc so với cuối quý III/2025 (11,4%), mức tăng này vẫn chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng (19,5%).

Cũng theo VDSC, diễn biến NIM của các ngân hàng thương mại niêm yết trong năm 2025 có xu hướng chung là ổn định trong vùng 3 - 3,1%, thấp hơn mức 3,3 - 3,5% của năm 2024.

NIM quý IV/2025 đạt 3,1%, đi ngang so với mức 9 tháng 2025 nhưng đã tăng 10 điểm cơ bản so với quý III/2025, dù vẫn chịu áp lực từ cạnh tranh huy động vốn và lãi suất cho vay thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Kết quả này đến từ khả năng điều chỉnh lãi suất cho vay linh hoạt của các ngân hàng nhằm bù đắp một phần chi phí vốn gia tăng, phù hợp với kỳ vọng.

Trên thực tế, hầu hết các ngân hàng niêm yết đều ghi nhận mức phục hồi từ 10 - 40 điểm cơ bản về NIM so với quý trước, ngoại trừ các một số trường hợp riêng lẻ như Sacombank (giảm 140 điểm cơ bản do liên quan đến diễn biến nợ xấu.

"Nhìn chung, diễn biến NIM toàn ngành đã cho thấy tín hiệu tích cực về việc đà thu hẹp kể từ 2023 đã chững lại" - nhóm phân tích VDSC nhận định./.