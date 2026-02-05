Ngân hàng lãi lớn trên 356 nghìn tỷ đồng, nhưng “máy kéo” lãi thuần chậm nhịp

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận năm 2025 của khối ngân hàng niêm yết ghi nhận gam màu sáng, với tổng lãi trước thuế bật tăng 18,8%, vượt 356 nghìn tỷ đồng. Dù vậy, “máy kéo” lãi thuần đang hụt hơi khi chỉ tăng 10,8% và co hẹp tỷ trọng, trong lúc thu ngoài lãi bứt tốc 22,5%. NIM thu hẹp buộc nhiều nhà băng phải xoay trục, tìm động lực tăng trưởng mới.

Nhiều nhà băng lãi lớn vượt 30.000 tỷ đồng, nhưng lãi thuần giảm tốc

Tại Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh năm 2026 vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Giám đốc Tài chính, Ngân hàng Quân đội (MB) cho biết, giai đoạn 2020 - 2025, tổng thu nhập hoạt động của MB tăng trưởng đều đặn, bình quân trên 20%/năm. Riêng năm 2025, tổng thu nhập hoạt động đạt khoảng 67.700 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 34.268 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với năm 2024. Đây cũng là năm đầu tiên MB ghi nhận lợi nhuận vượt mốc 30.000 tỷ đồng.

"Về cơ cấu thu nhập hiện nay, thu ngoài lãi hai năm vừa qua duy trì xấp xỉ 24%, trong khi năm 2023, thu ngoài lãi của MB khoảng 19%. Với việc khai thác tối đa tệp khách hàng, thu ngoài lãi hai năm nay tương đối ổn, thời gian tới, sẽ phải tăng lên khoảng 28 - 30%" - Giám đốc Tài chính MB nêu rõ.

Tổng lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng niêm yết đạt 356.281,8 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Ảnh: Đức Thanh

Về thu nhập thuần ngoài lãi, tổng thu đạt 16.083 tỷ đồng, tăng khoảng 13%. Tuy nhiên, nếu bóc tách riêng khoản thu từ chứng khoán, phần thu từ các hoạt động ngoài lãi khác của MB ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 42% so với năm 2024, cho thấy kết quả tích cực và khá ấn tượng, đặc biệt với các khoản thu từ thẻ, bảo hiểm, tư vấn trái phiếu...

Bên cạnh đó, năm 2025, thu nhập thuần từ lãi tăng 25%. Mức tăng này tương thích với đà mở rộng tín dụng của ngân hàng khi tín dụng hợp nhất tăng tới 37%. Dù vậy, thu thuần từ lãi tăng thấp hơn, do MB chủ động triển khai các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, bao gồm việc giảm lãi suất cho vay.

Cũng ghi nhận lợi nhuận vượt mốc 30.000 tỷ đồng năm 2025, theo chia sẻ của bà Bùi Thị Thu Thủy - Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính doanh nghiệp, Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank, cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 32,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2024; tổng thu nhập hoạt động tăng 13,6% trong bối cảnh áp lực NIM căng thẳng.

Do đó, dù tăng trưởng tín dụng Techcombank đạt 18,4%, thu nhập lãi thuần chỉ tăng 7,5% do NIM bị thu hẹp.

"Đây không chỉ là thử thách với Techcombank, mà với tất cả các ngân hàng ở trong hệ thống. Mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cũng được đóng góp rất tích cực từ việc kiểm soát chi phí hoạt động, cũng như kiểm soát chi phí dự phòng rủi ro tín dụng" - bà Thủy nhận định.

Xoay trục sang thu ngoài lãi khi NIM khó bật tăng

Theo đánh giá của PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh NIM suy giảm và khó có thể phục hồi nhanh, việc các ngân hàng mở rộng mạnh sang các nguồn thu ngoài lãi là xu hướng tất yếu.

Về mặt chiến lược, đây rõ ràng cũng là bước đi giúp đa dạng hóa nguồn thu và phân tán rủi ro. Bởi khi phụ thuộc quá lớn vào chênh lệch lãi suất, ngân hàng sẽ rất dễ tổn thương trước các chu kỳ lãi suất và thanh khoản.

"Việc tham gia sâu hơn vào bảo hiểm, chứng khoán, quản lý quỹ hay các dịch vụ tài chính số giúp ngân hàng khai thác tốt hơn hệ sinh thái khách hàng sẵn có, tăng thu nhập phí và hoa hồng, từ đó, làm “mềm” biến động lợi nhuận khi tín dụng tăng chậm hoặc chi phí vốn tăng" - ông Huân ví von.

Mở rộng thu từ phí, giảm phụ thuộc lãi thuần "Thực tế, bảng cân đối thường có những giới hạn nhất định trong việc mở rộng, từ đó, ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng thu nhập lãi thuần. Tuy nhiên, tăng trưởng thu từ phí gần như có thể tăng trưởng không có giới hạn. Do đó, tăng trưởng từ phí luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Techcombank". Bà Bùi Thị Thu Thủy - Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank.

Dự kiến động lực tăng trưởng lợi nhuận với Techcombank năm 2026, bà Bùi Thị Thu Thủy cho biết, trọng tâm trước hết đến từ việc mở rộng quy mô bảng cân đối. Theo đó, Techcombank được Ngân hàng Nhà nước giao hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2026 là 12%.

"Chúng tôi vẫn kỳ vọng mức tăng trưởng tín dụng sẽ cũng không thấp hơn hoặc tiệm cận với mức của năm 2025, dựa trên kỳ vọng về tham vọng phát triển kinh tế rất là lớn của Chính phủ, với GDP tăng trưởng hai con số, cũng như năng lực về việc quản trị bảng cân đối, quản trị rủi ro ngân hàng rất tốt" - bà Thủy bày tỏ.

Dù vậy, Techcombank cũng sẽ chuẩn bị những phương án thận trọng hơn trong trường hợp bảng cân đối không thể tăng trưởng như kỳ vọng. Khi đó, ngân hàng sẽ thực hiện các khoản thu xếp hợp vốn, thay vì giữ khoản vay trên bảng cân đối, qua đó, tăng thu nhập từ phí, thay vì thu nhập từ lãi.

Cũng theo đại diện Techcombank, đầu năm, NIM có thể chịu ảnh hưởng từ chi phí vốn gia tăng, tuy nhiên, trong năm 2026, ngân hàng kỳ vọng NIM sẽ phục hồi và đạt khoảng 3,6 - 3,8% cuối năm, nhờ mở rộng bảng cân đối sang các sản phẩm có lợi suất cao hơn và tiếp tục hút tiền gửi không kỳ hạn, củng cố lợi thế chi phí huy động.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng quản trị MB Lưu Trung Thái, dự kiến năm nay, mục tiêu lợi nhuận MB khoảng 39,5 ngàn tỷ đồng; trong đó, các công ty thành viên sẽ đóng góp khoảng 12 - 13%.

MB tiếp tục đẩy mạnh hợp lực theo mô hình tập đoàn nhằm khai thác tối đa lợi thế hệ sinh thái và mở rộng nguồn thu ngoài lãi. Với hiện diện đầy đủ ở các mảng then chốt như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán… MB đặt mục tiêu nâng tầm các công ty thành viên thành lực lượng kinh doanh nòng cốt, đóng góp ngày càng lớn vào kết quả hợp nhất, qua đó gia tăng đồng thời doanh thu và lợi nhuận của toàn tập đoàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo MB cho rằng, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có khả năng duy trì ổn định. Theo định hướng năm 2026, ngân hàng không đặt mục tiêu mở rộng NIM mà ưu tiên tăng trưởng quy mô để bù đắp.