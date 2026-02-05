Sáng ngày 5/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.066 VND, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,21%, hiện ở mức 97,64 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.864 VND/USD - 26.270 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.775 - 26.155 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.790 đồng 26.180 đồng Vietinbank 25.775 đồng 26.155 đồng BIDV 25.820 đồng 26.180 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.132 - 31.094 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.899 đồng 31.476 đồng Vietinbank 30.152 đồng 31.512 đồng BIDV 30.281 đồng 31.628 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 169 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 160.03 đồng 170.20 đồng Vietinbank 161.06 đồng 170.56 đồng BIDV 162.99 đồng 171.05 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 5/2/2026, tăng 1 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.425 - 26.545 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,21%, hiện ở mức 97,64 điểm.

Đồng USD tăng giá so với đồng Yên trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, đẩy đồng tiền Nhật Bản hướng tới phiên giảm thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp tới được dự báo sẽ tiếp thêm động lực cho tham vọng mở rộng chi tiêu tài khóa và quốc phòng của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.

Đồng bạc xanh cũng nhích lên so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, bao gồm EUR và Bảng Anh, sau khi Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết lĩnh vực dịch vụ của Mỹ duy trì ổn định trong tháng 1.

Đồng Yên gần nhất giảm 0,7%, xuống 156,82 Yên/USD, sau khi chạm mức yếu nhất kể từ ngày 23/1.

Đồng Nhân dân tệ tiếp tục ghi nhận đà tăng ổn định. Dù giới phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ hạn chế việc đồng tiền này tăng giá quá mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc còn nhiều yếu tố dễ tổn thương.

Đồng EUR giảm 0,11%, xuống 1,1806 USD, trước thềm quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm.

Tuần trước, đồng EUR đã chạm mức cao nhất trong vòng 4 năm rưỡi, ở mức 1,2084 USD, khi các nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại về đà tăng nhanh của đồng tiền chung, cảnh báo rằng điều này có thể kéo lạm phát đi xuống, trong bối cảnh tăng trưởng giá cả vốn đã được dự báo thấp hơn mục tiêu 2% của ECB./.