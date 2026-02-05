Ngày 5/2: Giá cà phê lao dốc mạnh, hồ tiêu điều chỉnh giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (5/2) giảm mạnh 4.200 - 4.600 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giao dịch lùi về vùng 94.700 - 95.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại nhiều địa phương sản xuất lớn đã điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 94.700 - 95.700 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê giảm mạnh 4.200 - 4.600 đồng/kg

Cùng nhịp giảm sâu của thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt sụt mạnh 4.200 - 4.600 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giao dịch lùi về vùng 94.700 - 95.700 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương ghi nhận mức giảm mạnh nhất, mất tới 4.600 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống chỉ còn 94.700 đồng/kg là mức thấp nhất toàn khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 4.300 đồng/kg, hiện phổ biến quanh 95.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Nông giảm 4.200 đồng/kg, về mức 95.700 đồng/kg, dù vẫn giữ vị trí cao nhất thị trường nội địa trong phiên hôm nay.

So với vùng đỉnh cuối tháng 1, giá cà phê trong nước đã “bốc hơi” gần 7.000 - 8.000 đồng/kg chỉ trong chưa đầy một tuần, phản ánh rõ tác động trực tiếp từ biến động mạnh trên các sàn kỳ hạn quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm mạnh. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3/2026 tiếp tục giảm sốc 5,43%, tương đương 219 USD/tấn, xuống còn 3.810 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 thậm chí mất gần 6%, còn 3.719 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng không nằm ngoài xu hướng bán tháo khi giảm mạnh 4,84%, xuống chỉ còn 317,1 US cent/pound, mức thấp nhất trong hơn 5 tháng. Hợp đồng giao tháng 5/2026 lùi về 300,9 US cent/pound.

Giá tiêu giảm nhẹ

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Sau chuỗi phiên đi ngang ở vùng giá cao, thị trường hồ tiêu trong nước sáng nay ghi nhận những nhịp điều chỉnh đầu tiên. Dù mức giảm chưa lớn, diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại khi giao dịch chậm và thị trường quốc tế chưa có tín hiệu bứt phá rõ ràng.

Theo đó, giá tiêu tại nhiều địa phương sản xuất lớn đã điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 149.000 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk, khu vực thường xuyên giữ mức cao nhất sau khi giảm 1.000 đồng/kg hiện được thu mua quanh 151.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, giá tiêu cũng cùng nhịp điều chỉnh, lùi về mốc 149.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, một số địa phương vẫn giữ giá ổn định. Đắk Nông (thuộc Lâm Đồng) tiếp tục giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai duy trì vùng thấp nhất thị trường quanh 149.000 đồng/kg.

So với giai đoạn cuối tháng 1, mức giá hiện tại vẫn đang neo ở vùng cao kỷ lục nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, việc xuất hiện những nhịp giảm nhẹ cho thấy thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng dài.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện vẫn được niêm yết quanh 6.732 USD/tấn; tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.150 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ vùng cao 9.000 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn tùy chủng loại 500 g/l và 550 g/l. Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok Indonesia giữ mức 9.263 USD/tấn; Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì 9.150 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.