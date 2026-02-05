Ngày 5/2: Giá bạc trong nước và thế giới phục hồi mạnh mẽ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (5/2) phục hồi sau cú giảm mạnh, song giới chuyên gia cảnh báo xu hướng có thể đảo chiều giảm. Trong nước, giá bạc tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.877.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.906.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 87,61 USD/ounce; tăng 6,07 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc hôm nay phục hồi sau cú giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm tăng, yết ở mức 3.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.456.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.877.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.906.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.878.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.912.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 2.347.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.352.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.877.000 2.906.000 2.878.000 2.912.000 1 kg 76.707.000 77.505.000 76.759.000 77.656.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.884.000 2.914.000 2,886,000 2.916.000 1 kg 76.913.000 77.717.000 76,955,000 77.768.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 87,61 USD/ounce; tăng 6,07 USD so với sáng 4/2.

Giá bạc hiện vẫn trong giai đoạn dò tìm vùng cân bằng mới sau cú giảm sâu vào phiên cuối tuần trước. Mặc dù đà rơi đã phần nào chững lại, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire cho rằng, thị trường chưa thực sự ổn định, buộc nhà đầu tư phải duy trì sự thận trọng trước những biến động khó đoán định.

Theo chuyên gia Christopher Lewis, trong phiên giao dịch đầu ngày 3/2, giá bạc ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ khi tiếp cận vùng 80 USD/ounce, khu vực được xem là mốc hỗ trợ đáng chú ý. Dù vậy, vị chuyên gia nhấn mạnh rằng một quá trình hồi phục diễn ra từ tốn và có nền tảng vững chắc sẽ tích cực hơn so với các pha tăng nóng mang tính bùng nổ như trước.

Christopher Lewis cũng nhận định, trong kịch bản kém thuận lợi, giá bạc hoàn toàn có khả năng xuyên thủng mốc 70 USD/ounce để quay trở lại vùng 50 USD/ounce, mức giá từng đóng vai trò là ngưỡng cản quan trọng trong nhiều thập kỷ.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 5/2/2026: