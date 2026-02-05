Ngày 5/2: Giá thép và quặng sắt tiếp tục đi xuống khi nhu cầu suy giảm

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (5/2) tiếp tục đi xuống khi nhu cầu thép Trung Quốc trước Tết suy yếu, trong khi nguồn cung toàn cầu gia tăng. Trong nước, giá thép xây dựng nhìn chung vẫn đi ngang, phản ánh trạng thái giao dịch trầm lắng giai đoạn cận Tết.

Giá thép và quặng sắt tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,33% (10 Nhân dân tệ) về mức 3.007 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2026 giảm nhẹ 0,31% (2,5 Nhân dân tệ) về mức 798 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,8 USD lên mức 102,8 USD/tấn.

Hợp đồng tương lai quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2026 trên DCE đã giảm xuống dưới 790 Nhân dân tệ/tấn, quay trở lại vùng thấp nhất trong khoảng một tháng, khi nhu cầu thép trước kỳ nghỉ lễ suy yếu và nguồn cung toàn cầu gia tăng.

Hoạt động tại các cảng ở Trung Quốc cũng chậm lại, với dữ liệu ngành cho thấy khối lượng giao dịch giảm, cho thấy các nhà máy thép ít phụ thuộc hơn vào nguồn hàng giao ngay.

Theo dữ liệu từ Steelhome, tồn kho tại các cảng tăng 1,16% trong tuần gần nhất, trong khi lượng hàng xuất khẩu từ Australia và Brazil tăng tốc vào cuối tháng 1, làm gia tăng áp lực nguồn cung.

Thị trường trong nước

Trong nước, giá thép xây dựng vẫn giữ mức ổn định trên diện rộng do nhiều công trình tạm dừng thi công để nghỉ Tết, nhu cầu tiêu thụ thực tế không có đột biến, khiến các doanh nghiệp sản xuất giữ nguyên bảng giá niêm yết.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.