Chính thức diễn ra Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam và Top 500 Nhà tuyển dụng

(TBTCO) - Ngày 26/12/2025, Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Công ty cổ phần Nghiên cứu Kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng các doanh nghiệp thuộc hai nhóm trọng tâm: nhóm Nhà tuyển dụng (VBE500, VBW10, MAE50) và nhóm Doanh nghiệp tạo giá trị (VALUE500, VALUE10) tại Khách sạn Pullman, Hà Nội.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) triển khai nghiên cứu và công bố đồng thời hai nhóm bảng xếp hạng trọng tâm. Nhóm Nhà tuyển dụng gồm: Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam (VBE500), Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất 2025 (MAE50), Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 trong các ngành kinh tế trọng điểm (VBW10). Nhóm Doanh nghiệp tạo giá trị gồm: Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam (VALUE500), Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 theo ngành (VALUE10).

Các bảng xếp hạng được xây dựng trên phạm vi toàn quốc, bao phủ các ngành kinh tế chủ lực như: Bán lẻ; Bảo hiểm; Bất động sản; Xây dựng; Vật liệu xây dựng; Ngân hàng; Chứng khoán; Logistics; Công nghệ - Viễn thông - Chuyển đổi số; Du lịch - Khách sạn - Resort; Dược - Thiết bị y tế; Nông nghiệp công nghệ cao; Thực phẩm - Đồ uống; Năng lượng - Dầu khí; Chế biến - Chế tạo; Truyền thông - Quảng cáo - Nội dung số.

Trong đó, VBE500 và VBW10 ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp nổi bật trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực, sáng tạo, nâng cao trải nghiệm và năng lực phát triển của người lao động; đồng thời MAE50 vinh danh các doanh nghiệp xuất sắc duy trì vị thế trong VBE500 suốt 3 năm liên tiếp, thể hiện uy tín và sức hút bền vững đối với nhân tài trong và ngoài nước. Đây là các chương trình nghiên cứu thường niên nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong việc nâng chuẩn quản trị nhân sự, phát triển văn hóa tổ chức, đầu tư phúc lợi và kiến tạo trải nghiệm nhân viên.

Song song với đó, VALUE500 và VALUE10 ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong kiến tạo giá trị, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp, cổ đông, người lao động và xã hội. Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, chuỗi cung ứng tái cấu trúc, tiêu chuẩn ESG và yêu cầu minh bạch ngày càng gia tăng, “tạo giá trị” không còn là khẩu hiệu, mà là năng lực cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao chống chịu, mở rộng thị trường, thu hút vốn, và quan trọng hơn, giữ chân - phát triển nhân tài.

Các bảng xếp hạng VALUE500/VALUE10 - VBE500/MAE50 - VBW10 không chỉ là sự ghi nhận thành tích, mà còn là hệ quy chiếu cho cộng đồng doanh nghiệp trong hành trình nâng cấp năng lực quản trị và đóng góp vào tăng trưởng chất lượng của nền kinh tế.

Năm nay, cùng với việc công bố Bảng xếp hạng sẽ bao gồm các hạng mục: VALUE500, VALUE10, VBE500, MAE50, VBW10, trong khuôn khổ sự kiện cũng sẽ diễn ra Hội thảo chủ đề "Kiến tạo và dẫn dắt chuyển đổi bền vững: Tài chính - Nhân lực trong kỷ nguyên AI"./.