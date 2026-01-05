Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm ông Ngô Chí Tùng giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư

(TBTCO) - Ngày 5/1/2026, Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm ông Ngô Chí Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành trao Quyết định số 4299/QĐ-BTC ngày 25/12/2025 điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Chí Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, kể từ ngày 1/1/2026.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành (bên phải) trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư cho ông Ngô Chí Tùng. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành chúc mừng ông Ngô Chí Tùng được lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, tăng cường cho đội ngũ lãnh đạo Báo làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời đề nghị ông Ngô Chí Tùng cùng tập thể Ban Biên tập, cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo giữ vững tôn chỉ, mục đích, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Tân Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Ngô Chí Tùng bày tỏ sự cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao nhiệm vụ, coi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao. Phó Tổng Biên tập Ngô Chí Tùng cam kết nỗ lực cao nhất, cùng với tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của Báo Tài chính - Đầu tư hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Báo Tài chính - Đầu tư giao.

Tham dự buổi lễ, ông Phạm Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính chúc mừng ông Ngô Chí Tùng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, đồng thời mong muốn ông Ngô Chí Tùng cùng tập thể cán bộ, viên chức, biên tập viên, phóng viên và người lao động của Báo phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Biên tập Phạm Văn Hoành phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Tổng Biên tập Ngô Chí Tùng.

Ông Phạm Đức Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính chúc mừng ông Ngô Chí Tùng trên cương vị mới.