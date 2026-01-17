Ông Phạm Thanh Tâm được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn

(TBTCO) - Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo đối với Phạm Thanh Tâm giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành chúc mừng tân Chi cục trưởng Phạm Thanh Tâm đã được lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Cục Thuế tin tưởng, giao nhiệm vụ và trọng trách mới. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình công tác nghiêm túc, trách nhiệm, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng của ông Phạm Thanh Tâm trong suốt thời gian qua.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Phó cục trưởng Cục Thuế Lê Long trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn cho ông Phạm Thanh Tâm. Ảnh: Phương Thảo

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn là đơn vị có vai trò quan trọng trực tiếp quản lý các doanh nghiệp có quy mô lớn, đóng góp chủ yếu cho ngân sách; đồng thời là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

“Việc kiện toàn chức danh và bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn góp phần bảo đảm tính ổn định, liên tục và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đơn vị và ông Phạm Thanh Tâm là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, đã kinh qua nhiều vị trí công tác trong ngành Thuế; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao; có năng lực lãnh đạo, quản lý và uy tín trong tập thể” - Cục trưởng Mai Xuân Thành đánh giá.

Việc bổ nhiệm chức danh Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn sau một thời gian thử thách ở vị trí quyền Chi cục trưởng thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo Cục Thuế sau những nỗ lực của ông Phạm Thanh Tâm cùng tập thể đơn vị trong việc giữ vững đoàn kết, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; bảo đảm hoạt động của đơn vị thông suốt, ổn định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cục Thuế và tập thể lãnh đạo Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn chúc mừng ông Phạm Thanh Tâm. Ảnh: Phương Thảo

Với yêu cầu cao hơn đối với Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn trong giai đoạn mới, người đứng đầu ngành Thuế tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, ông Phạm Thanh Tâm sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất; chủ động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành; không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, góp phần cùng toàn ngành Thuế hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Chi cục trưởng Phạm Thanh Tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chi cục trưởng Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn Phạm Thanh Tâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Thuế đã giao phó trọng trách quan trọng; đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, công chức Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình công tác vừa qua.

“Trên cương vị công tác mới, bản thân sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Thuế; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ; cùng tập thể lãnh đạo và công chức đơn vị nỗ lực đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và đóng góp tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Thuế” - Chi cục trưởng Phạm Thanh Tâm khẳng định./.