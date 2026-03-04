(TBTCO) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 3/3/2026 về việc công bố các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15 tiếp tục có hiệu lực.

Cụ thể, Chính phủ công bố, 3 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026 cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, bao gồm:

1. Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

2. Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.

3. Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.

Nghị quyết số 31/NQ-CP nêu rõ, việc áp dụng Luật Giá số 16/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 140/2025/QH15 và 3 nghị định nêu trên được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2025). Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.