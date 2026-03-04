Cụ thể, Chính phủ công bố, 3 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 tiếp tục có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026 cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, bao gồm:
1. Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.
2. Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá.
3. Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.
Nghị quyết số 31/NQ-CP nêu rõ, việc áp dụng Luật Giá số 16/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 140/2025/QH15 và 3 nghị định nêu trên được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 2025). Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề, thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
Luật Giá số 16/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2023 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật đã thể chế hóa chủ trương đẩy mạnh phân công, phân cấp trong công tác quản lý, điều hành giá.
Theo đó, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND cấp tỉnh; quy định 42 nhóm hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; phân định rõ trách nhiệm ban hành phương pháp định giá chung của Bộ Tài chính và phương pháp định giá riêng của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực riêng.