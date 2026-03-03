Bộ Tài chính triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện

(TBTCO) - Thực hiện Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 9/1/2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Bộ Tài chính đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị thuộc Bộ để tổ chức triển khai thực hiện.

Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Ảnh minh họa.

Quy định về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Nghị định số 03/2026/NĐ-CP ngày 9/1/2026 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định: Quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ phải tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình và hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Tài sản của quỹ không được phân chia dưới bất kỳ hình thức nào.

Về tài chính, quỹ từ thiện phải đăng ký mã số thuế, thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định; đồng thời chấp hành đầy đủ chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán. Tất cả các khoản thu, chi bằng tiền hoặc hiện vật đều phải được ghi chép, lưu trữ chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán.

Nghị định số 03/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, thay thế Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Điều 49 Nghị định số 03/2026/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính gồm: Hướng dẫn kế toán các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán; thực hiện kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về chế độ quản lý, sử dụng đối với các khoản kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định này, việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế và chế độ kế toán của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nội vụ.

Căn cứ quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tại Điều 49 Nghị định số 03/2026/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị thuộc Bộ tại Thông báo số 224/TB-BTC để tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với nhiệm vụ hướng dẫn kế toán các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán chủ trì thực hiện.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thuế và chế độ kế toán của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính giao Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán và Cục Thuế chủ trì thực hiện.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về chế độ quản lý, sử dụng các khoản kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 03/2026/NĐ-CP, Bộ Tài chính giao Vụ Tài chính - Kinh tế ngành chủ trì thực hiện.

Ngoài ra, đối với các đoàn kiểm tra quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức, Văn phòng Bộ Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị chuyên môn có liên quan tham gia theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với nội dung làm việc của đoàn./.