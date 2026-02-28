Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tháng 2/2026

(TBTCO) - Ngày 27/2, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tháng 2 để cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hành động của Đảng ủy Bộ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 79-NQ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, có ý nghĩa nền tảng đối với việc củng cố, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Bộ Tài chính được giao là cơ quan chủ trì tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng báo cáo trình Bộ Chính trị. Việc Bộ Chính trị tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết tới các cấp ủy, tổ chức đảng trên phạm vi toàn quốc cho thấy quyết tâm chính trị rất cao trong việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Mạnh Tuấn

Trong bối cảnh mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, Bộ trưởng yêu cầu việc xây dựng và triển khai chương trình hành động phải bảo đảm khẩn trương, bài bản, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và bảo đảm tính khả thi. Trên tinh thần đó, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thiện dự thảo chương trình hành động để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tổ chức triển khai đồng bộ trong toàn Ngành.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Đoàn Thị Kim Dung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho biết, ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, trong đó giao Đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ xây dựng kế hoạch hành động với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp và phân công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 29/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu xây dựng chương trình thực hiện, ban hành chậm nhất trong quý I/2026; xác định rõ thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực; thường xuyên kiểm tra, giám sát; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện về Bộ Tài chính trước ngày 15/11 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/12.

Theo phân công, Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia và doanh nghiệp nhà nước; phối hợp theo dõi các chỉ tiêu về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan đôn đốc triển khai, kịp thời báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình hành động.

Với Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính, nội dung tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ lớn: đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về phát triển kinh tế nhà nước; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị liên quan đến phát triển kinh tế nhà nước. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được giao tổ chức triển khai các nhiệm vụ phù hợp chức năng, gắn với các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo và nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, qua hơn 1 tháng sau khi ban hành Nghị quyết, Bộ Tài chính với vai trò cơ quan chủ trì tham mưu đã rất khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 79-NQ/TW.

“Việc thực hiện cải cách với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất sẽ giúp chúng ta hiện thực hóa khát vọng, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các đơn vị trong Bộ phải chủ động, phối hợp chặt chẽ với Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính để hoàn thiện các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình; không để tình trạng xây dựng chương trình riêng rẽ, thiếu thống nhất.

Bộ trưởng giao Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình Ban Thường vụ ban hành trước ngày 7/3/2026. Đồng thời, đề nghị các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện và tổ chức thực hiện. Sau khi chương trình hành động của Đảng ủy và của Bộ được ban hành, các đơn vị phải cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch của đơn vị mình; trong đó quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc “4 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Khi đã xác định rõ như vậy thì phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, không để chậm trễ.

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị là một trong các trụ cột thể chế. “Việc thực hiện cải cách với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất sẽ giúp chúng ta hiện thực hóa khát vọng, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách; bảo đảm hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong Bộ phải chủ động bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tại các nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế nhà nước và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để tổ chức triển khai với kết quả cao nhất. Đối với các nhiệm vụ do bộ, ngành khác chủ trì, Bộ Tài chính phải chủ động phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ trong quá trình tham gia ý kiến, đồng thời thực hiện tốt vai trò theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai chung, tham mưu cho Chính phủ bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm cao của toàn Ngành. Về tổ chức thực hiện tại các đảng bộ trực thuộc, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty, Bộ trưởng cho rằng có thể ban hành một chương trình hành động chung, nhưng phải bảo đảm bao quát đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ mà cấp trên giao; tránh hình thức, tránh bỏ sót nhiệm vụ. Quan trọng là khi kiểm tra, đánh giá phải chứng minh được việc triển khai cụ thể, thực chất.

“Tinh thần đổi mới là yêu cầu mang tính thời đại và được khẳng định rõ ràng tại Nghị quyết 79-NQ/TW. Vì vậy, chúng ta cần nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói đi đôi với làm; thực thi khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả. Các đơn vị trong Bộ cam kết thực hiện mạnh mẽ các mục tiêu đã đề ra, bằng tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, kiên trì và sáng tạo; sớm đưa Nghị quyết số 79-NQ/TW đi vào cuộc sống” - Bộ trưởng nhấn mạnh./.