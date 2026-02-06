Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt với Lào

(TBTCO) - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chiều ngày 5/2, tại Thủ đô Viêng-chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Tại các cuộc hội kiến, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, coi đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử sâu sắc, góp phần tạo xung lực mới cho việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Đồng thời nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn Lào là quốc gia đầu tiên trong hoạt động đối ngoại trên cương vị Tổng Bí thư ngay sau Đại hội XIV, là đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm Lào sau Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, thể hiện sinh động sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cũng như thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế của Lào được xác định trong Cương lĩnh Chính trị lần thứ ba và Nghị quyết quan trọng của Đại hội XII của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, toàn diện và nhất quán, hướng tới xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào; bày tỏ trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, hai bên nhất trí tập trung quán triệt sâu sắc, tăng cường giám sát việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước; tiếp tục trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai Quốc hội và giữa các Ủy ban Quốc hội, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân và các địa phương; tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong xây dựng hoàn thiện thể chế, luật pháp.

Cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò, lan tỏa thế mạnh hợp tác về chính trị, quốc phòng - an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; đồng thời tạo lập, hoàn thiện các cơ chế hợp tác thuận lợi, phối hợp cùng Chính phủ, chính quyền địa phương và các bộ, ngành hai nước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển và gắn kết mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, phù hợp với lợi ích, quan tâm của mỗi nước, hài hòa với lập trường chung của ASEAN và các bên liên quan, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai bên tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai nước thống nhất vào tháng 12/2025 vừa qua, qua đó khẳng định tầm nhìn chung, sự đan xen lợi ích chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần hợp tác, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể mà Chính phủ hai nước đã và đang phối hợp triển khai; đề nghị hai Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai, cụ thể hoá những cam kết, thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung ưu tiên cho hợp tác phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng hợp tác lâu dài, cùng phát triển; ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ vào quản lý và sản xuất; đồng thời thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia theo nhận thức chung của ba bên.

Hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, nhấn mạnh hai bên cần khẩn trương, quyết liệt cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ; khẳng định việc đẩy mạnh nội hàm gắn kết chiến lược là “chìa khóa” cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước; thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh lâu dài tại mỗi bên.