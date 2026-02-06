Việt Nam - Lào tập trung cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”

(TBTCO) - Chiều ngày 5/2, tại thủ đô Viêng-chăn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2025 với những đóng góp nổi bật trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Lào đánh giá cao sự hỗ trợ to lớn, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam dành cho Lào trong suốt thời gian qua; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; thúc đẩy triển khai các dự án kết nối hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; khẳng định sẵn sang tạo điệu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài tại Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu quan trọng, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được trong 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; chúc mừng thành công rực rỡ của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, dưới sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Sonexay Siphandone , Chính phủ Lào sẽ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X (2026-2030) với các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước thời gian qua, phương hướng mục tiêu phát triển trong thời gian tới để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ về những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng của Chính phủ Việt Nam vào thành công của Việt Nam trong nhiệm kỳ 2021-2025, khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết XIV ngay từ những ngày đầu tiên để Việt Nam thực sự hiện thắng lơi hai mục tiêu 100, đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai nhà Lãnh đạo bày tỏ phấn khởi trước những kết quả hợp tác toàn diện rất ấn tượng đã đạt được trong thời gian qua, được cụ thể hóa thành nhiều nhóm nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành.

Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt bước phát triển vượt bậc, trở thành động lực quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong lĩnh vực hợp tác thương mại và đầu tư, ngân hàng, tài chính giữa hai nước. Với quyết tâm và nỗ lực chung của cả hai bên, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Lào thời gian qua đã có bước nhảy vọt, đạt gần 3 tỷ USD năm 2025.

Hiện có gần 11.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam; hai nước phối hợp thành công trong công tác bảo tồn di sản, với việc UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên trong khu vực là Vườn Quốc gia Hỉn-nậm-nò - Phong Nha - Kẻ Bàng (tháng 7/2025); Lào công nhận tuyến đường Trường Sơn trên đất Lào là di sản quốc gia.

Trong đó đầu tư của Việt Nam tại Lào đạt hơn 5,6 tỷ USD, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2024, nâng tổng vốn lũy kế lên 6,21 tỷ USD với 276 dự án, đưa Lào trở thành quốc gia tiếp nhận nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài nhất của doanh nghiệp Việt Nam…

Hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao việc hai bên đã tập trung xử lý dứt điểm nhiều dự án kéo dài, vướng mắc nhiều năm, đồng thời thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng; đã khánh thành và bàn giao 5 công trình tiêu biểu, gồm: Cầu cảng số 3 - Cảng Vũng Áng; Trung tâm cai nghiện ma túy tại Viêng-chăn; Công viên Hữu nghị Lào - Việt tại Thủ đô Viêng-chăn; Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Hủa Phăn; đồng thời cơ bản hoàn thành và chuẩn bị chuyển giao Dự án Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân cho phía Lào.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”.

Đồng thời nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục trao đổi sâu rộng, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy triển khai nhanh một số dự án hợp tác chiến lược trọng điểm mới về kết nối năng lượng, giao thông, khoáng sản, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số. Qua đó góp phần tăng cường gắn kết, thực chất và hiệu quả, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.