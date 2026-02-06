Sáng ngày 6/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.065 VND, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%, hiện ở mức 97,94 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.863 VND/USD - 26.269 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.760 - 26.150 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.760 đồng 26.150 đồng Vietinbank 25.760 đồng 26.140 đồng BIDV 25.790 đồng 26.150 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.109 - 31.067 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.824 đồng 31.397 đồng Vietinbank 30.073 đồng 31.433 đồng BIDV 30.128 đồng 31.469 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.80 đồng 169.95 đồng Vietinbank 161.11 đồng 170.61 đồng BIDV 161.99 đồng 170.02 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 6/2/2026, tăng 13 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.448 - 26.568 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,33%, hiện ở mức 97,94 điểm.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào ngày thứ Năm, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu biến động mạnh trở lại.

Đồng bảng Anh giảm 0,75% so với đồng USD, xuống còn 1,3550 USD/bảng, đồng thời mất 0,62% so với đồng EUR, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ nguyên lãi suất.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng quyết định không thay đổi lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày thứ Năm. Đồng EUR giảm nhẹ 0,16%, xuống còn 1,1788 USD.

Diễn biến trên thị trường cho thấy giới giao dịch gần như không kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Bất chấp mức độ biến động mạnh đã chi phối thị trường kể từ đầu năm, đồng EUR hiện chỉ cao hơn khoảng 0,4% so với thời điểm ECB tổ chức cuộc họp chính sách gần nhất vào tháng 12./.