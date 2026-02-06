(TBTCO) - Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực trong tháng đầu năm, song lãnh đạo Bộ Tài chính nhận định nhiệm vụ thời gian tới là rất thách thức. Yêu cầu bắt tay ngay vào việc theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn" được người đứng đầu ngành Tài chính đặc biệt nhấn mạnh.

Thu ngân sách ước đạt 370,7 nghìn tỷ đồng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mới đây đã chủ trì Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 1 và triển khai kế hoạch tháng 2/2026 của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo tại Hội nghị, ngay trong tháng đầu năm, công tác xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính đã được Bộ triển khai rốt ráo.

Trong tháng 1/2026, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 Nghị định và chủ động ban hành theo thẩm quyền 6 Thông tư. Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ xin điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, trong đó bổ sung 2 dự án Luật quan trọng là Luật sửa đổi Luật Hải quan và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho thực tiễn. Tính lũy kế từ đầu năm, Bộ Tài chính đã hoàn thành 45/138 nhiệm vụ do Chính phủ giao.

Công tác thu ngân sách nhà nước tháng 1/2026 đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Ảnh tư liệu

Một kết quả nổi bật của tháng đầu năm là công tác thu ngân sách đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 370,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán và tăng tới 20,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đây là con số rất tích cực, phản ánh sức phục hồi của nền kinh tế và hiệu quả của công tác quản lý thu.

Đóng góp lớn nhất vào kết quả này là khoản thu nội địa, ước đạt 341,7 nghìn tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng 94%, đạt 25,5 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối trong tháng 1 ước đạt 163 nghìn tỷ đồng, đảm bảo chi trả kịp thời lương, lương hưu và các chính sách an sinh xã hội cho người dân vui Xuân đón Tết.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng ghi nhận tín hiệu khả quan khi tính đến cuối tháng 1, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt 947,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 93,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thị trường tài chính tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng. Chỉ số VN-Index kết thúc tháng 1 đạt mốc 1.829,04 điểm, tăng 2,5% so với đầu năm; quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu ước đạt 81,7% GDP năm 2025. Thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng ổn định với tổng tài sản tăng 8,39% và số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế đạt hơn 933 nghìn tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đã nghe đại diện các cơ quan thuộc Bộ đã báo cáo cụ thể về tình hình triển khai các nhiệm vụ và thảo luận về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Làm việc khẩn trương với tinh thần "6 rõ"

Nhìn từ các số liệu thống kê, xu hướng phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục rõ nét. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Nếu không có các giải pháp đột phá, chắt chiu từng động lực từ đầu tư, tiêu dùng đến xuất khẩu thì rất khó cán đích, Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm đánh giá và đề nghị các đơn vị chuyên môn phải xây dựng các kịch bản tăng trưởng để sẵn sàng ứng phó.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi lưu ý về áp lực thời gian trong tháng 2 bởi thời gian làm việc thực tế khá ngắn. Trong khi đó, khối lượng công việc, đặc biệt là các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội là rất lớn. Nếu làm việc theo cách bình thường sẽ không kịp. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị phải quán triệt tinh thần làm việc khẩn trương trước và ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Trình Bộ Chính trị Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Tiếp tục triển khai Nghị định số 182/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện hỗ trợ chi phí từ Quỹ hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, đã trình Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án thúc đẩy đầu tư các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào trong bối cảnh mới; Đề án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong tháng đầu năm. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế - một thành tích nhưng cũng là áp lực lớn với Bộ Tài chính hiện nay. Chỉ tính riêng trong năm 2025, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng gần 40% tổng số văn bản quy phạm pháp luật được Chính phủ ban hành năm 2025. Tuy nhiên, với số lượng công việc được giao rất lớn, hiện Bộ cũng đang còn nhiều văn bản pháp luật chưa hoàn thành.

Bước sang năm 2026, để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ đã được nêu tại Nghị quyết 01, theo sát kịch bản tăng trưởng của Chính phủ, kế hoạch hành động tại Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV... “Phải bắt tay vào ngay, xác định rõ nhiệm vụ nào của mình phải triển khai, phân công phân nhiệm theo tinh thần "6 rõ", nhất là rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn…”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đối với chính sách tài khóa, Bộ trưởng lưu ý chính sách tài khoá điều hành mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo các chỉ tiêu ổn định vĩ mô. Trong đó, ưu tiên sử dụng tối đa các nguồn lực xã hội qua các hình thức như O&M với các dự án trong lĩnh vực giao thông; huy động vốn qua thị trường chứng khoán; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; bảo lãnh doanh nghiệp… Đồng thời, theo dõi sát sao các địa phương, tìm hiểu kỹ tiềm năng, động lực tăng trưởng của các địa phương để hỗ trợ khi cần.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng yêu cầu dứt khoát hoàn thành những việc còn chậm muộn trong quý I. Cục Đầu tư nước ngoài phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để sớm hoàn thành, trình Bộ Chính trị Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc giải ngân, bao gồm cả giải ngân đầu tư công nội bộ. Trong đó, Bộ trưởng lưu ý việc đầu tư phải đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt tính toán kỹ hiệu quả của các công trình, dự án. Ngoài các dự án an sinh, việc đầu tư các dự án phải đề cao tính hiệu quả chứ không chỉ là tiến độ, Bộ trưởng nêu rõ.

Về chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu đẩy mạnh số hóa tổng thể và toàn diện, đặc biệt là hệ thống quản lý văn bản điều hành nội bộ.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng với khí thế ra quân sôi nổi ngay từ tháng đầu năm, cùng sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, ngành Tài chính sẽ vượt qua các thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2026, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.