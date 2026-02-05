(TBTCO) - Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 đã diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc trong hai ngày 4-5/2/2026, mở đầu cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026.

Tham dự Hội nghị, bên cạnh Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc ngân hàng Trung ương của 21 nền kinh tế thành viên APEC, còn có sự tham gia của đại diện cấp cao từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và các đối tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương (thứ 7 hàng đầu từ bên trái sang) tham dự hội nghị. Ảnh: BTC

Tại Phiên thảo luận về tình hình kinh tế thế giới, đại diện các tổ chức tài chính quốc tế và các nền kinh tế APEC đã cập nhật về những biến động của kinh tế, thương mại và tài chính thế giới và khu vực và những tác động đối với các nền kinh tế APEC.

Các tổ chức quốc tế cùng chung nhận định kinh tế toàn cầu tuy đang thể hiện khả năng chống chịu nhất định, song vẫn đối mặt với nhiều rủi ro đáng kể trong bối cảnh căng thẳng thương mại kéo dài, xung đột địa chính trị phức tạp và bất ổn chính sách.

Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 ở mức 2,6% trước khi tăng lên 2,7% vào năm 2027. Trong đó, đà tăng trưởng của các nền kinh tế đang phát triển có xu hướng chậm lại, đạt khoảng 4% trong năm 2026, giảm so với mức 4,2% của năm 2025, trước khi tăng lên 4,1% vào năm 2027.

Để ứng phó với tình hình kinh tế bất ổn gia tăng và triển vọng tăng trưởng chậm, APEC nhấn mạnh nhu cầu duy trì các chính sách kinh tế vĩ mô linh hoạt và đáng tin cậy, đồng thời khẳng định vai trò của hợp tác đa phương thông qua các tổ chức tài chính quốc tế trong khu vực APEC như một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Tại Hội nghị, đại diện Trung Quốc đã báo cáo về các chủ đề ưu tiên và kế hoạch công tác của năm APEC 2026. Trong năm APEC 2026, với chủ đề là Xây dựng cộng đồng Châu Á – Thái Bình Dương thình vượng chung, Trung Quốc xác định bốn trọng tâm ưu tiên thảo luận của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2026 bao gồm: Chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình; Tài chính cho hạ tầng số; Cơ hội và tiếp cận tài chính cho mọi người; Đối thoại với các tài năng tài chính trẻ.

Các chủ đề ưu tiên này được xây dựng dựa trên Kế hoạch Incheon đã được các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 32 tại Incheon, Hàn Quốc tháng 10/ 2025, thể hiện định hướng chung của các nền kinh tế APEC trong giai đoạn 2026-2030.

Trong đó 4 chủ đề ưu tiên trong năm 2026, cơ chế Đối thoại của các tài năng tài chính trẻ là một đề xuất mới của Trung Quốc trên cơ sở mong muốn xây dựng một cơ chế chuyên biệt để thảo luận và hợp tác giữa các tài năng tài chính trẻ trong khu vực APEC. Bộ Tài chính Trung Quốc, phối hợp với Viện Phát triển Tài chính châu Á - Thái Bình Dương (AFDI), Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) và các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ chức tài chính quốc tế sẽ khởi động một chương trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực tài chính trên toàn khu vực APEC.

Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Loan

Bên cạnh các phiên thảo luận trong khuôn khổ các chủ đề ưu tiên, Hội nghị cũng nghe cập nhật báo cáo các sáng kiến trong APEC và các khuyến nghị của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã nêu bật những thành tựu kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2025, cập nhật các mục tiêu trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tài chính và tiền tệ trong hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách tài khóa hỗ trợ hộ gia đình, thể hiện tư duy nhất quán và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam lấy đầu tư, phát triển cho con người làm nền tảng, từng bước nâng cao thu nhập hộ gia đình, tạo động lực tăng trưởng mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong dài hạn.

Đóng góp vào đề xuất thiết lập Chương trình Đối thoại của các tài năng tài chính trẻ trong APEC, Thứ trưởng nhận định việc xây dựng Chương trình Đối thoại của các tài năng tài chính trẻ như một cơ chế đối thoại chính sách và xây dựng năng lực là phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thời đại, đồng thời đưa ra một số đề xuất về đối tượng, chương trình đào tạo dự kiến, chủ đề đối thoại và cơ chế đánh giá hiệu quả của Chương trình.

Theo kế hoạch, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10/2026 tại Hồng Kong – Trung Quốc./.