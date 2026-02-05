FTSE Russell khẳng định sẽ là đối tác đồng hành lâu dài cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Sáng ngày 5/2/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã có buổi tiếp Đoàn công tác của FTSE Russell do bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc FTSE Russell làm trưởng đoàn.

Nhiều quy định mới tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong quá trình nâng hạng thị trường thời gian vừa qua.

Đặc biệt, việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 10/2025 là sự công nhận những nỗ lực không ngừng của Việt Nam thời gian qua nhằm phát triển thị trường bền vững, minh bạch và hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tiếp đoàn công tác của FTSE Russell. Ảnh: Đức Minh

Chia sẻ những thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán Việt Nam, Thứ trưởng cho biết cách đây 2 ngày (ngày 3/2/2026), Bộ Tài chính đã chính thức ký ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BTC. Thông tin có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung mang tính đột phá trong việc cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

Chẳng hạn như quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thông qua các công ty môi giới toàn cầu mà không bắt buộc phải mở tài khoản giao dịch trực tiếp tại công ty chứng khoán Việt Nam. “Quy định này giúp tối ưu hóa quy trình giao dịch, giúp nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam thuận lợi tương tự như các thị trường khu vực và quốc tế” - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Thông tư này cũng gỡ bỏ hạn chế đối với cổ phiếu đủ điều kiện giao dịch không ký quỹ trước (Non-Prefunding - NPF). Các công ty chứng khoán được phép thực hiện giao dịch NPF cho nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của chính mình và các bên liên quan.

Thông tư 08 cũng đưa ra các thay đổi mang tính cởi mở hơn về cơ chế xử lý giao dịch thất bại. Cụ thể, Việt Nam sẽ không công bố danh tính của nhà đầu tư nước ngoài khi có giao dịch thất bại. Thay vào đó, các trường hợp này chỉ được xử lý theo báo cáo nội bộ, nhằm bảo vệ danh tính và tính bảo mật trong giao dịch – một yêu cầu khắt khe của các định chế tài chính lớn.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng cũng chia sẻ về nội dung liên quan đến giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài và mô hình Đối tác bù trừ trung tâm (CCP), hai chủ đề được phía FTSE Russell đặc biệt quan tâm.

Về vấn đề tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, trong năm 2025, Bộ Tài chính đã cập nhật đầy đủ danh mục các doanh nghiệp có hạn chế tỷ lệ tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư bằng song ngữ (Việt – Anh). “Chúng tôi đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát để hạn chế tới mức thấp nhất số lượng doanh nghiệp cũng như ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài” - Thứ trưởng cho hay.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Đối với việc triển khai mô hình Đối tác bù trừ trung tâm, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết Việt Nam đang khẩn trương nâng cấp hạ tầng thị trường để tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế. Việc triển khai cơ chế CCP đang đi đúng lộ trình đã được quy định trong các văn bản pháp luật và kế hoạch phát triển thị trường. Theo Thứ trưởng, công việc này sẽ không có trở ngại hay vướng mắc gì, vì đã được đưa trong các kế hoạch cũng như đưa trong những quy phạm pháp luật về thị trường chứng khoán của Việt Nam.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng thông tin thêm về lộ trình áp dụng các nghiệp vụ mới khi thị trường Việt Nam đã phát triển hơn, như cho vay chứng khoán, bán khống có kiểm soát, giao dịch trong ngày…

Mở rộng cơ hội hợp tác kỹ thuật giữa FTSE Russell và VNX

Đáp từ những chia sẻ của lãnh đạo Bộ Tài chính, bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc FTSE Russell đánh giá cao sự rõ ràng, minh bạch và nhất quán trong các chính sách mà Việt Nam đưa ra, cũng như những nỗ lực phát triển hạ tầng, phát triển hệ thống cho thị trường chứng khoán.

Đặc biệt, bà đánh giá rất cao việc Bộ Tài chính kịp thời ban hành Thông tư 08, trong đó có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện giao dịch qua các nhà môi giới toàn cầu. “Đây là bước đi rất quan trọng để hỗ trợ việc tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài” - bà Fiona Bassett nhận định.

Thông tin về lộ trình đánh giá, bà Fiona Bassett cho hay, vào tháng 3 tới, các ủy ban của FTSE sẽ họp để đánh giá định kỳ và đến đầu tháng 4 sẽ có công bố chính thức. Các phản hồi hiện tại từ Ủy ban Tư vấn của FTSE về Việt Nam, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài và thành viên thị trường trong nước, đều rất đáng khích lệ.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thảo luận sâu về các cơ hội hợp tác kỹ thuật giữa FTSE Russell và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).

Bà Fiona Bassett đề xuất tháo gỡ các vướng mắc pháp lý để FTSE Russell có thể hợp tác phân phối các chỉ số chứng khoán của Việt Nam ra thị trường quốc tế; xây dựng hệ sinh thái sản phẩm phái sinh để phục vụ nhu cầu phòng vệ rủi ro (hedging) của khối ngoại. FTSE Russell đang trao đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), VNX và Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore về việc niêm yết các sản phẩm phái sinh của Việt Nam trên thị trường Singapore.

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc FTSE Russell (áo trắng) trao đổi tại cuộc làm việc. Ảnh: Đức Minh

Bày tỏ sự đồng tình cao với các đề xuất này, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi giao nhiệm vụ cho lãnh đạo VNX, các Sở giao dịch và UBCKNN phối hợp chặt chẽ với FTSE để xây dựng quy trình, quy chế hợp tác.

Kết thúc buổi làm việc, hướng tới kỳ đánh giá quan trọng vào tháng 3/2026, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đưa ra một đề nghị, đó là, nếu có thể, Việt Nam mong muốn và sẵn sàng được ‘ở ngay bên cạnh’ các cuộc họp của các ủy ban đánh giá của FTSE để có thể trao đổi, làm rõ ngay những thông tin cần thiết... Qua đó, đảm bảo rằng mọi nỗ lực của tất cả các bên sẽ được đánh giá một cách chính xác, khách quan và cập nhật nhất.

Đáp lại, bà Fiona Bassett cam kết FTSE Russell sẽ cập nhật những thông tin, phản hồi mới nhất từ Việt Nam vào các báo cáo của Ủy ban đánh giá. Bà khẳng định, FTSE Russell không chỉ là tổ chức xếp hạng mà còn là đối tác cam kết đồng hành lâu dài, góp phần xây dựng và củng cố vị trí của Việt Nam lên bản đồ của thị trường tài chính quốc tế./.