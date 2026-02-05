Xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1/2026 tăng trưởng bứt phá

(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1/2026 ghi nhận tăng mạnh ở hầu hết các nhóm hàng chủ lực, tạo đà cho mục tiêu kỷ lục 74 tỷ USD trong năm nay.

Nhóm hàng chủ lực có sự bứt phá đồng đều

Tại họp báo thường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 5/2, ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam ước đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả vượt kỳ vọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động, khẳng định vị thế "trụ đỡ" của ngành Nông nghiệp đối với nền kinh tế quốc gia.

Cơ cấu các nhóm hàng xuất khẩu cho thấy sự bứt phá đồng đều, đặc biệt là nhóm nông sản chính với giá trị đạt 3,6 tỷ USD, tăng 41,8%. Các nhóm hàng khác cũng ghi nhận tăng trưởng khá như thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; lâm sản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 13%; sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%. Đáng chú ý, xuất khẩu đầu vào phục vụ sản xuất đạt 197,7 triệu USD, tăng 33,6%, trong khi mặt hàng muối tuy giá trị nhỏ nhưng tăng tới 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin tại cuộc họp.

Trong nhóm mặt hàng nông sản chủ lực, cà phê tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu”. Cụ thể, tháng 1/2026, xuất khẩu cà phê ước đạt 180 nghìn tấn, với kim ngạch 981 triệu USD, tăng 25,5% về khối lượng và 26,6% về giá trị so với cùng kỳ. Giá cà phê xuất khẩu bình quân đạt khoảng 5.450 USD/tấn, tăng nhẹ 0,9%.

Xuất khẩu cao su cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao, với khối lượng ước đạt 220 nghìn tấn, kim ngạch 416 triệu USD, tăng lần lượt 36,6% và 39%. Giá cao su xuất khẩu bình quân đạt 1.892 USD/tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ, trong đó Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất.

Đối với gạo, tháng 1/2026 Việt Nam xuất khẩu khoảng 600 nghìn tấn, đạt giá trị 370 triệu USD, tăng 12,4% về khối lượng và 16,9% về giá trị. Giá gạo xuất khẩu bình quân đạt 616,6 USD/tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng rau quả ghi nhận mức tăng trưởng đột biến khi giá trị xuất khẩu ước đạt 750 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Một số mặt hàng khác cũng có mức tăng trưởng rất cao như hạt điều với kim ngạch 434 triệu USD, tăng 70,1%; hạt tiêu đạt 133 triệu USD, tăng 53%. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân của hạt điều và hạt tiêu đều giảm nhẹ so với cùng kỳ, cho thấy áp lực cạnh tranh vẫn hiện hữu.

Ở lĩnh vực chăn nuôi, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 15,1 triệu USD, tăng gấp ba lần; xuất khẩu thịt và phụ phẩm sau giết mổ đạt 15,9 triệu USD, tăng gần 30%.

Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản và gỗ, sản phẩm gỗ tiếp tục duy trì đà tăng ổn định. Giá trị xuất khẩu hàng thủy sản tháng 1/2026 ước đạt 940 triệu USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 1/2026 ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ lớn nhất của Việt Nam.

Thị trường châu Á tiếp tục giữ vị trí số một khi chiếm 45,3% thị phần xuất khẩu nông sản Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong tháng 1/2026 ước tăng mạnh tới 66,1% nhờ nhu cầu tiêu thụ các loại trái cây và thực phẩm tăng cao. Trong khi đó, thị trường Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 21,6% và 19,6%, bất chấp những rào cản kỹ thuật mới về tiêu chuẩn bền vững.

Năm 2026 hướng tới mục tiêu xuất khẩu 73 - 74 tỷ USD

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2026, Bộ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng toàn ngành từ 3,7 - 4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt khoảng 73 - 74 tỷ USD...

Tại Việt Nam, các địa phương đang tích cực triển khai chiến dịch làm giàu dữ liệu đất đai và chuẩn hóa mã số vùng trồng để thích ứng với các quy định về phát thải carbon của Liên minh châu Âu (EU). Việc tập trung vào chế biến sâu và nông nghiệp sinh thái được xem là giải pháp cốt lõi để bảo vệ thành quả tăng trưởng và hướng tới con số xuất khẩu 73-74 tỷ USD cho cả năm 2026.

Để tạo bứt phá về giá trị xuất khẩu trong năm 2026, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp theo chuỗi “vùng nguyên liệu - tiêu chuẩn - chế biến - logistics - thị trường”; chuẩn hóa vùng nguyên liệu theo “đơn hàng thị trường”; đẩy mạnh chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên đầu tư công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói... để tạo chuỗi giá trị mới; nâng cấp năng lực tiếp cận thị trường và thương hiệu quốc gia; đẩy mạnh đàm phán mở cửa thị trường, xử lý rào cản SPS/TBT...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại cuộc họp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm, năm 2026, chúng ta bước vào giai đoạn triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh mới, thực hiện các định hướng lớn theo Nghị quyết Đại hội XIV, kế hoạch phát triển 2026 - 2030 và tinh thần điều hành “kỷ cương trách nhiệm, chủ động hiệu quả, đổi mới sáng tạo, tăng tốc đột phá, tăng trưởng bền vững".

Bộ xác định mục tiêu tổng quát là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; sử dụng hiệu quả tài nguyên; nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh sinh thái.