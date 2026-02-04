Chi tiêu của khách du lịch đến Quảng Ninh tăng cao trong năm 2025

(TBTCO) - Năm 2025 đánh dấu một năm tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Quảng Ninh, không chỉ về số lượng du khách mà còn ở mức chi tiêu và tác động lan tỏa tới nền kinh tế địa phương.

Theo Báo cáo kết quả điều tra khách du lịch năm 2025 do Thống kê tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh thực hiện, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 57.084 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2024, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Cuộc điều tra được tiến hành với 4.120 phiếu khảo sát, bao gồm 3.020 khách du lịch nội địa và 1.100 khách quốc tế, thực hiện tại các khu, điểm du lịch trọng điểm như Vịnh Hạ Long, Cô Tô, Trà Cổ, Yên Tử, Ngọa Vân… Kết quả cho thấy, chi tiêu bình quân một lượt khách đến Quảng Ninh đạt 2,68 triệu đồng, tăng gần 9,5% so với năm trước.

Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch tại Quảng Ninh. Ảnh: Thống kê Quảng Ninh

Trong cơ cấu chi tiêu, nhóm khách lưu trú tiếp tục là nguồn đóng góp chính. Khách nội địa lưu trú chi tiêu bình quân khoảng 3,67 triệu đồng/lượt, trong khi khách quốc tế lưu trú đạt trên 4,4 triệu đồng/lượt, tăng khoảng 9% so với năm 2024. Đáng chú ý, hình thức du lịch tự sắp xếp chiếm ưu thế rõ rệt, đặc biệt với khách nội địa, khi hơn 75% khách lưu trú lựa chọn tự tổ chức chuyến đi thay vì đi theo tour.

Các khoản chi tăng mạnh tập trung vào mua sắm hàng hóa, vui chơi giải trí, đi lại và tham quan. Riêng chi tiêu cho mua hàng hóa của khách nội địa tăng trên 25%, phản ánh xu hướng du khách sẵn sàng chi nhiều hơn cho đặc sản địa phương, quà lưu niệm, nhất là các sản phẩm hải sản đặc trưng của Quảng Ninh.

Bên cạnh khách lưu trú, lượng khách đi về trong ngày tiếp tục tăng mạnh, đạt hơn 13 triệu lượt trong năm 2025. Mức chi tiêu bình quân của nhóm này dao động từ 2,0–2,1 triệu đồng/lượt, thấp hơn khách lưu trú nhưng có tốc độ tăng trên 11% so với năm trước. Phần lớn khách đi trong ngày là khách nội địa, tập trung tham quan Vịnh Hạ Long, các khu du lịch tâm linh như Yên Tử, Cái Bầu, Ngọa Vân và một số điểm vui chơi khác.

Tổng thu từ khách du lịch theo các khoản thu. Ảnh Thống kê Quảng Ninh

Sự gia tăng nhanh của dòng khách này giúp tổng doanh thu du lịch tăng, song cũng đặt ra yêu cầu về đa dạng hóa sản phẩm để kéo dài thời gian lưu trú, qua đó nâng cao mức chi tiêu bình quân.

Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 21,28 triệu lượt, tăng 12% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,5 triệu lượt, tăng 18,4%, cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt dù chưa đạt mức trước đại dịch.

Tổng chi tiêu 57.084 tỷ đồng từ khách du lịch đã tạo ra giá trị tăng thêm khoảng 34.131 tỷ đồng, đóng góp 9,26% vào GRDP của tỉnh. Nếu tính cả tác động trực tiếp và gián tiếp cùng thuế sản phẩm, tổng đóng góp của du lịch vào GRDP Quảng Ninh đạt khoảng 10,46%. Ngoài ra, ngành du lịch còn tạo ra hơn 54.000 việc làm, khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, có sức lan tỏa lớn.

Bảo tàng Quảng Ninh thu hút đông du khách đến tham quan. Ảnh T.D

Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 90% du khách trong nước và trên 93% du khách quốc tế đánh giá cao phong cảnh thiên nhiên của Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long tiếp tục là điểm đến để lại ấn tượng mạnh nhất, tiếp theo là Yên Tử, Hạ Long Park và Trà Cổ. Sự mến khách của người dân và chất lượng dịch vụ lưu trú cũng được ghi nhận tích cực.

Tuy nhiên, du khách vẫn bày tỏ một số băn khoăn như sản phẩm du lịch chưa thực sự phong phú, giá cả một số dịch vụ còn cao, vấn đề an toàn giao thông và môi trường tại một số điểm đến.

Từ kết quả điều tra, có thể thấy để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế từ du lịch, tỉnh cần tập trung thu hút đầu tư phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa trải nghiệm, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường. Việc kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách sẽ là chìa khóa tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho du lịch Quảng Ninh trong những năm tới.