Hơn 48.372 tỷ đồng đầu tư dự án điện gió Hòn Trâu tại Gia Lai

(TBTCO) - Dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu – Giai đoạn 1 với tổng vốn hơn 48.372 tỷ đồng, công suất 750MW vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả mời quan tâm nhà đầu tư, kỳ vọng cung cấp khoảng 2,8 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, Công ty Cổ phần Năng lượng VINENERGO là nhà đầu tư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm và được lựa chọn triển khai dự án điện gió quy mô lớn này. Dự án điện gió Hòn Trâu – Giai đoạn 1 có công suất thiết kế 750MW, sản lượng điện dự kiến đạt khoảng 2,8 tỷ kWh mỗi năm, đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 220kV.

Dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn nhiều xã, phường của tỉnh Gia Lai, bao gồm: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông và phường Quy Nhơn Đông. Không gian dự án được chia thành hai khu vực chính là HT 1A và HT 1B. Trong đó, các tuabin gió được bố trí tại vùng biển Phù Mỹ và Phù Cát, còn trạm biến áp cùng hệ thống đường dây đấu nối được xây dựng trên đất liền và trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Về quy mô sử dụng đất và mặt nước, dự án sử dụng khoảng 32,01 ha mặt nước biển và 17,61 ha đất có thời hạn. Ngoài ra, diện tích sử dụng tạm thời phục vụ thi công khoảng 13,31 ha, bao gồm 4,05 ha mặt nước biển và 9,26 ha đất, dùng cho đường công vụ tạm, bãi tập kết vật tư, khu vực thi công và các hạng mục phụ trợ khác. Diện tích sử dụng cụ thể sẽ được xác định chi tiết trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu kỹ thuật theo quy định.

Gia Lai phê duyệt dự án điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1, công suất 750MW. Ảnh minh hoạ.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 48.372 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí thực hiện dự án khoảng 48.339.000 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạm tính hơn 33,18 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, thời điểm hoàn thành và đưa vào vận hành chậm nhất là quý IV/2029, tùy thuộc vào các ý kiến liên quan đến quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu của dự án là cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, giải quyết việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và không được chuyển nhượng dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận./.