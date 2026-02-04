(TBTCO) - Năm 2025 là một năm đặc biệt trong hành trình phát triển của đất nước cũng như của Bộ Tài chính. Trong bối cảnh nhiều thách thức, Bộ Tài chính đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần hành động khi vừa quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy, vừa nỗ lực đạt được nhiều kết quả kỷ lục cả về xây dựng thể chế cho đến thu chi ngân sách, đầu tư phát triển…