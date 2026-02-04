|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,772 ▲37K
|18,022 ▲370K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,772 ▲37K
|18,023 ▲370K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,767 ▲52K
|1,797 ▲52K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,767 ▲52K
|1,798 ▲52K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,747 ▲52K
|1,782 ▲1609K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|169,936 ▲5149K
|176,436 ▲5149K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|124,913 ▲3900K
|133,813 ▲3900K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|112,438 ▲3536K
|121,338 ▲3536K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|99,963 ▲3172K
|108,863 ▲3172K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|95,151 ▲3032K
|104,051 ▲3032K
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|65,567 ▲2169K
|74,467 ▲2169K
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,772 ▲37K
|1,802 ▲37K