Hà Nội trao đổi kinh nghiệm quy hoạch đô thị với các thành phố lớn của Trung Quốc

(TBTCO) - Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, trong các ngày từ 28/1 - 1/2, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đã chủ trì đoàn công tác của TP. Hà Nội thăm và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh và TP. Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về quy hoạch phát triển đô thị, nhất là cách thức giải quyết các điểm nghẽn, xác định và hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững của các thành phố lớn.

Tại Bắc Kinh, Đoàn đã làm việc với Sở Sinh thái và Môi trường TP. Bắc Kinh, Ban Quản lý Khu đô thị vệ tinh Thông Châu, Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Bắc Kinh; khảo sát Trung tâm giám sát môi trường Bắc Kinh, Trung tâm điều hành giao thông và Thư viện Bắc Kinh ở quận Thông Châu.

Tại Nam Kinh, Đoàn đã làm việc với Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Nam Kinh, khảo sát các mô hình tái thiết đô thị gắn với bảo tồn di sản, khảo sát quy hoạch tổ hợp không gian ngầm và các mô hình TOD nhà ga Nam Kinh.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn giới thiệu khái quát về Thủ đô Hà Nội với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, hợp tác quốc tế của Việt Nam; Hà Nội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và phát triển đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mở rộng quan hệ và tăng cường giao lưu, hợp tác với các thủ đô và thành phố lớn trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam chính thức bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc sau Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, Hà Nội quyết tâm đi đầu và có những đóng góp xứng đáng vào việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đất nước đến giữa thế kỷ này, quyết liệt tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực gắn với chuyển đổi số, xác lập mô hình phát triển mới gắn với tăng trưởng 2 con số, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực trung tâm, phấn đấu tăng trưởng trên 11% trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đoàn công tác TP. Hà Nội làm việc với Viện Quy hoạch và Thiết kế đô thị Nam Kinh. Ảnh: UBND TP. Hà Nội

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giao lưu, hợp tác giữa Hà Nội với Bắc Kinh, Nam Kinh nói riêng và các thành phố lớn của Trung Quốc trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, ông Dương Đức Tuấn cho biết, TP. Hà Nội hết sức coi trọng việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo cách làm hiệu quả của các thành phố lớn trên thế giới trong việc giải quyết những điểm nghẽn, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị với tầm nhìn dài hạn nhằm hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược về phát triển nhanh, bền vững; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống; nâng cao chất lượng đời sống và mức độ thụ hưởng của người dân.

Lãnh đạo các đơn vị phía Trung Quốc đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn công tác TP. Hà Nội trong việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương nói riêng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam nói chung; bày tỏ sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả với TP. Hà Nội trong việc khắc phục những "căn bệnh của đô thị lớn", huy động sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bền vững, thịnh vượng của mỗi địa phương, cũng như cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân.

Là "siêu đô thị" với dân số hơn 22 triệu người, Bắc Kinh từng là tâm điểm của Trung Quốc và thế giới bởi tình trạng ô nhiễm khói bụi gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân và hình ảnh của thành phố. Để giải quyết bài toán lớn này, Bắc Kinh đã huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, phát động "chiến dịch bảo vệ bầu trời xanh" nhằm giảm nồng độ bụi mịn PM2.5, cải thiện chất lượng không khí, gia tăng số ngày không khí trong lành.

Đến nay, sau hơn 10 năm triển khai, chiến dịch đã thu được hiệu quả đáng kể, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình hàng năm giảm từ 89,5 µg/m³ (năm 2013) xuống còn 27 µg/m³ (năm 2025), tỷ lệ ngày không khí trong lành tăng lên trên 85%, cả năm chỉ còn 1 ngày "không khí ô nhiễm nặng", nhờ đó, Bắc Kinh được Liên hợp quốc đánh giá là một "kỳ tích" trong xử lý ô nhiễm không khí ở đô thị.

Chia sẻ về chiến dịch bảo vệ bầu trời xanh với 5 trụ cột chính, đại diện Sở Sinh thái và Môi trường thành phố Bắc Kinh cho biết, thành phố đã xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc, giám sát chất lượng không khí mật độ cao, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Với 4 đợt "tổng điều tra chất lượng không khí", thành phố xác định rõ cơ cấu nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí, đây là cơ sở của việc đưa ra chiến lược và giải pháp cụ thể để "làm sạch không khí"...

Về công tác quy hoạch, thành phố Bắc Kinh coi đây là chiếc "chìa khóa" để giải quyết những "căn bệnh của đô thị lớn" như đô thị lan rộng kiểu vết dầu loang, mất kiểm soát, giá nhà tăng cao, ô nhiễm không khí và tắc nghẽn giao thông.

Đoàn công tác TP. Hà Nội làm việc với Sở Sinh thái và Môi trường TP. Bắc Kinh. Ảnh: UBND TP. Hà Nội

Khác với Bắc Kinh thường bảo tồn theo lối "đóng băng" các khu di tích lớn, Nam Kinh chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn, hòa nhập di sản vào đời sống hiện đại, gọi là "bảo tồn thích ứng"...

Việc hồi sinh không gian mặt nước, biến sông Tần Hoài từng bị ô nhiễm nặng và bị lấn chiếm trở thành biểu tượng du lịch, được coi là một điểm sáng trong quy hoạch và thiết kế hai bên sông theo hướng các khu văn hóa - thương mại nhằm thu hút du lịch, tạo nguồn thu cho công tác bảo tồn. Nam Kinh đã kết hợp xử lý ô nhiễm nước với việc khôi phục kiến trúc hai bên bờ sông, các ngôi nhà cổ ven sông được tu bổ để làm nhà hàng, trà quán, sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống.../.