Nhà phố “best seller” 63m2 tại Vinhomes Golden City – Thấp tầng hạng sang dễ mua hơn căn hộ trung tâm

(TBTCO) - Biệt thự, liền kề là giấc mơ xa xỉ của nhiều người khi luôn đòi hỏi vốn sở hữu lớn. Nhưng tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), dòng sản phẩm nhà phố 63m2, diện tích sử dụng hơn 200m2, lại chỉ có mức giá ngang bằng, thậm chí thấp hơn căn hộ trung tâm. Với chính sách “hời” chưa từng có hiện nay, đây là cơ hội duy nhất để nhiều người sở hữu nhà phố hạng sang giữa Trung tâm Kim Cảng.

Căn hộ lập đỉnh, nhà phố lên ngôi

Theo báo cáo thị trường bất động sản Hải Phòng quý III/2025 của Batdongsan.com.vn, giá rao bán trung bình dòng sản phẩm căn hộ đạt 61 triệu đồng/m². Khu vực trung tâm, như Hồng Bàng, Lê Chân, mức giá thậm chí còn cao hơn. Ghi nhận thực tế cho thấy, một căn hộ cao cấp có diện tích 100m2 tại khu vực Hồ Sen đang được chào bán với mức giá 70 - 75 triệu đồng/m2, tương đương 7 - 7,5 tỷ đồng/căn.

Trong khi đó tại Dương Kinh, trung tâm giao thương quốc tế của Hải Phòng, sản phẩm nhà phố 63m2 Vinhomes Golden City lại đang có giá bán chỉ từ 5 - 6 tỷ đồng/căn. Mức giá cạnh tranh này đã khiến hai loại hình bất động sản đổi vai, khi nhà phố từ lựa chọn xa xỉ do rào cản về giá, nay lại dễ tiếp cận hơn cả căn hộ trung tâm.

Nhà phố 63m2 của Vinhomes Golden City đang có mức giá dễ tiếp cận hơn chung cư, chỉ từ 5 - 6 tỷ đồng/căn

Với số tiền bỏ ra ít hơn đáng kể, nhưng người mua lại được sở hữu một căn nhà phố 4 tầng, có diện tích sử dụng lên tới hơn 200m2, gấp đôi một căn hộ cao cấp 3 - 4 phòng ngủ. Xét trên số tiền phải bỏ ra trên từng mét vuông sử dụng, rõ ràng đây là “món hời”, đồng thời là cơ hội hiếm có giúp người mua ở thực sở hữu nhà thấp tầng với giá chung cư. Trong khi, giới đầu tư bất động sản có điểm vào thị trường với vị thế hấp dẫn.

Đặc biệt, sức hút của dòng sản phẩm này còn đến từ chính sách bán hàng “mở cửa cơ hội” được Vinhomes áp dụng trong giai đoạn hiện tại. Cụ thể, khách hàng thanh toán sớm được ưu đãi tới 7,5%.

Khách vay ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng, cho khoản vay đến 80% giá trị quyền sử dụng đất và thương mại (gồm thuế GTGT). Ưu đãi chồng ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thấp tầng hạng sang trong một đại đô thị all-in-one với vốn ban đầu chỉ từ 1,2 tỷ đồng, tối ưu hóa dòng tiền ngay từ ban đầu. Đặc biệt, nhờ lãi vay được “khóa” ở mức 0%, khách hàng sẽ quẳng được mọi gánh lo về lãi suất thả nổi trong suốt 3 năm, an tâm hoạch định các kế hoạch kinh doanh lớn. Theo quy luật, thị trường thường chỉ cần 18 - 24 tháng để đi qua một pha điều chỉnh lãi suất và trở về trạng thái tái cân bằng. Khi hết thời gian hỗ trợ, áp lực lãi suất thả nổi đã hoàn toàn tan biến.

Sự kiện tri ân và bốc thăm trúng thưởng hứa hẹn mang đến loạt ưu đãi cho khách hang quan tâm đến dự án Vinhomes Golden City

Ngoài ra, Vinhomes còn ưu đãi thêm 4,5% cho sản phẩm liền kề, 5,5% cho dòng biệt thự. Đặc biệt, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng trong thởi gian từ 1/2 - 28/2/2026, khách sẽ có cơ hội nhận quà tặng Lộc Vàng nhân dịp Tết Bính ngọ lên đến 3 chỉ vàng (tương đương 50 triệu đồng).

Đặc biệt, vào lúc 14h ngày 7/2 tới đây, tại văn phòng bán hàng Vinhomes Golden City tại Dương Kinh, Hải Phòng còn diễn ra sự kiện tri ân và bốc thăm trúng thưởng “Golden Bloom” – Gắn kết niềm tin, khởi lộc thịnh vượng, mang đến loạt ưu đãi chồng ưu đãi cho khách hàng.

Giải pháp đa công năng và đầu tư bền vững

Nếu phần lớn căn hộ cao cấp chỉ đơn thuần là không gian để ở, thì nhà phố 63m2 tại Vinhomes Golden City lại mở ra nhiều khả năng khai thác hơn thế. Bởi đây là loại hình thấp tầng được thiết kế đa dạng công năng, vừa để ở, vừa có thể kinh doanh, lại có thể khai thác dòng tiền nhờ cho thuê hoặc để dành như một khoản đầu tư tích sản bền vững theo thời gian.

Diện tích lớn, công năng linh hoạt, thiết kế thông minh tạo nên một sản phẩm hấp dẫn trên thị trường

Theo đó, tầng 1 căn nhà có thể dùng làm văn phòng, cửa hàng mini, salon, studio cá nhân... Trong khi đó tầng 2 có thể tận dụng làm văn phòng, khai thác cho thuê lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn… Các tầng còn lại là không gian sống riêng tư của gia chủ. Khả năng vận hành linh hoạt này sẽ mang lại dòng tiền bền vững, giúp gia tăng giá trị tài sản thay vì chỉ để ở đơn thuần.

Đồng thời, những sản phẩm thấp tầng này còn là một phần của Thành phố Hoàng Kim Vinhomes Golden City, đại đô thị đáng sống bậc nhất Dương Kinh, sở hữu hệ sinh thái tiện ích all-in-one cao cấp. Mọi hạn chế của cuộc sống chung cư đều được xóa bỏ, như chỗ đỗ xe, sự riêng tư, không gian vui chơi cho trẻ nhỏ…

Chưa hết, trong vòng bán kính đi bộ, cư dân được tiếp cận 41ha cây xanh, mặt nước trải rộng, 164 tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu thường nhật. Sức nén tiện ích này là nền tảng hình thành một cộng đồng cư dân hiện đại, yếu tố then chốt để một đô thị vận hành bền vững và luôn tràn đầy sức sống.

Vinhomes Golden City sở hữu 164 tiện ích cao cấp, 41ha cây xanh và mặt nước với 5 công viên đa dạng chủ đề

Được cộng hưởng từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc tại Dương Kinh, như Khu kinh tế ven biển phía Nam, Vành đai 2, cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng… mỗi căn nhà phố tại Vinhomes Golden City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn hội tụ đầy đủ lợi thế của một tài sản tích lũy giá trị dài hạn.

Chính vì vậy, thời điểm hiện tại được xem là “cửa sổ vàng” để người mua đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, hiện thực hóa giấc mơ nhà phố hạng sang tại Vinhomes Golden City giữa Trung tâm Kim Cảng phát triển năng động của khu Nam Hải Phòng./.