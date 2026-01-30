Du lịch nghỉ dưỡng vào pha “bứt tốc”

(TBTCO) - Sau giai đoạn dài chuẩn bị, ngành du lịch nói riêng và bất động sản nghỉ dưỡng nói chung đang sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới trong trung và dài hạn với dư địa tăng trưởng thực chất chưa từng có nhờ vào hạ tầng đồng bộ, quy hoạch du lịch rõ ràng và khả năng thu hút khách quốc tế ổn định

Từ câu chuyện của Phú Quốc

16 năm kể từ khi lần đầu tiên bước ra khỏi máy bay và chạm chân lên sân đỗ sân bay Dương Đông cũ, LS.TS Đoàn Văn Bình - Chủ tịch CEO Group yêu vùng đất này "từ hơi thở đầu tiên". Với ông, Phú Quốc không chỉ là một danh hiệu, mà còn là cả một hành trình dài trong việc nỗ lực, kiên trì và sáng tạo với mong muốn du lịch nghỉ dưỡng hiện diện trên bản đồ thế giới của những người kiến tạo Phú Quốc - trong gần 20 năm qua, nhờ vào các chính sách phát triển chiến lược cùng sự kiên định và sự nhập cuộc của những nhà đầu tư lớn như CEO Group, Sun Group, Vingroup, BIM Group… đã biến Phú Quốc trở thành một trong những “thiên đường nghỉ dưỡng” thuộc hàng rất hiếm của thế giới.

Những khu nghỉ dưỡng sang trọng được quản lý bởi các tập đoàn danh tiếng thế giới như Marriott International, Accor hay Rosewood Hotels, Curio Collection by Hilton là những minh chứng cho hành trình vươn mình của Phú Quốc trong suốt nhiều năm qua với những dấu chân tiên phong đầy quyết tâm nhưng cũng vô cùng “mạo hiểm” và “vô cùng rủi ro” của các nhà đầu tư vào thời điểm đó.

Du lịch đang “trở lại” mạnh mẽ đã củng cố niềm tin cho các nhà phát triển dự án du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: Việt Dương

Thời điểm đó, nhiều người nghĩ rằng, sẽ chẳng doanh nghiệp nào đủ “dũng cảm” rót tiền triển khai dự án tại Phú Quốc, cùng lắm các nhà đầu tư chỉ đăng ký để… giữ chỗ. Bởi lẽ, với hạ tầng giao thông hạn chế khi hoàn toàn phụ thuộc vào đường hàng không, mà sân bay thì chỉ đón được máy bay nhỏ, làm khu nghỉ dưỡng sẽ vô cùng tốn kém do giá thành xây dựng cao bên cạnh chi phí năng lượng cũng lớn bởi chỉ có máy phát điện diesel.

Tới nay, Phú Quốc đã trở thành một điểm đến quốc tế nổi tiếng không chỉ với du lịch, mà còn phát triển thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế và là trung tâm kinh tế biển chiến lược, kết nối quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Điều này được thể hiện qua những con số biết nói khi năm 2025, Phú Quốc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 1,8 triệu lượt, doanh thu gần 44.000 tỷ đồng.

Tới thời cơ “vàng” của du lịch…

Trên thực tế, câu chuyện của Phú Quốc chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của ngành du lịch Việt Nam trong năm 2025 vừa qua với những con số ấn tượng khi đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất trong lịch sử, vượt xa thời điểm trước dịch. Trong đó, khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), dù chưa đạt mục tiêu đón 23 - 25 triệu lượt khách trong năm 2025, nhưng đây là lần đầu du lịch Việt Nam chạm mốc hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Cùng với đó, chỉ tính riêng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống năm 2025 ước đạt 843,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức và tăng 14,6% so với năm trước, đồng thời, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 93,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,4% tổng mức và tăng 20,2%, trở thành một trong những nền tảng và động lực cho năm 2026.

Sự bùng nổ của lĩnh vực du lịch tạo hiệu ứng sôi động cho thị trường M&A Một điểm sáng khác trên thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng đó là sự bùng nổ của lĩnh vực du lịch đã tạo hiệu ứng sôi động cho thị trường M&A các dự án. Theo Công ty Tư vấn Bất động sản Toàn cầu Jones Lang Lasalle, thị trường đầu tư khách sạn cũng đang thu hút sự chú ý với các giao dịch gần đây có tỷ suất sinh lời từ 6 - 7,5%, tiệm cận mức kỳ vọng của nhà đầu tư là 8 - 9%.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, kết quả năm 2025 là thành quả của sự nỗ lực đồng bộ từ công tác tham mưu chính sách, điều hành đến sự chủ động của doanh nghiệp và địa phương. Ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, đây là năm bản lề, tạo nền tảng quan trọng để du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả.

Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng (khoảng 43 tỷ USD). Với mục tiêu này, ngành Du lịch đang cho thấy nỗ lực và quyết tâm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế thông qua việc tháo gỡ hàng loạt chính sách vướng mắc cho doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời phối hợp với các địa phương quy hoạch sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh từng vùng.

… và bất động sản nghỉ dưỡng

Trong bài báo đánh giá về Việt Nam của trang Travel and Tour World ngày 5/1, chỉ vừa bước sang năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng chưa từng có. Riêng kỳ nghỉ năm mới, Việt Nam đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế - con số được đánh giá là kỷ lục, phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến hình chữ S trên bản đồ du lịch thế giới.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch là cơ sở để dự báo cho sự tăng trưởng trở lại mạnh mẽ của phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong năm 2026. Ghi nhận của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2025 thị trường ghi nhận khoảng 16.000 sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng mới, gấp hơn 3,6 lần so với năm 2024. Đáng chú ý, hơn 75% nguồn cung mới là sản phẩm cao tầng, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu sản phẩm.

Theo đánh giá của VARS, mặc dù chưa trở lại thời đỉnh cao, nhưng nhu cầu đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2025 đã quay trở lại, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực từ nguồn cung mới, sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du dịch đồng thời với hạ tầng giao thông được đẩy mạnh giúp tăng cường khả năng kết nối giữa các đô thị lớn và các điểm đến du lịch. Đặc biệt, sự xuất hiện của các sản phẩm cao tầng trong đô thị biển, có tính đa công năng, cũng mở ra dư địa tăng giá và khả năng cho thuê được đánh giá là vượt trội hơn so với căn hộ chung cư truyền thống tại một số khu vực.

Điều này cho thấy, thị trường đang chuyển từ giai đoạn “phục hồi” sang giai đoạn “ổn định và sàng lọc” và sẽ trở thành xu hướng của 2026.

Thực tế, các điểm đến ven biển như Hạ Long, Nha Trang hay Mũi Né cho thấy nguồn cung phòng hiện tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp, vốn đang phải cạnh tranh gay gắt về giá. Trong khi đó, dòng khách quốc tế từ châu Âu, Ấn Độ, Đông Bắc Á cùng tầng lớp trung lưu trong nước lại có xu hướng dịch chuyển lên các phân khúc cao hơn, đòi hỏi trải nghiệm đa dạng, dịch vụ chuyên nghiệp và tiện ích đồng bộ. Sự lệch pha giữa cung và cầu này khiến chất lượng tài sản trở thành yếu tố quyết định khả năng thu hút khách và hiệu quả khai thác.

Đồng quan điểm, theo ông David Jackson - Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam, có thể nói đây sẽ là thời điểm thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, động lực thị trường theo đó không còn đến từ việc mở rộng nguồn cung ồ ạt, mà từ chất lượng tài sản, hiệu quả vận hành và khả năng đón đầu nhu cầu ngày càng cao cấp của dòng khách du lịch trong và ngoài nước.

Điều này cũng đặt ra bài toán cho các nhà phát triển, để bứt phá bền vững, họ sẽ cần lấy chất lượng sản phẩm, trải nghiệm thực và liên kết vùng làm trọng tâm, thay vì chỉ kỳ vọng vào “sóng” thị trường. Sự bứt phá trong giai đoạn này không nằm ở số lượng dự án mở bán, mà còn ở khả năng tái định hình lại mô hình nghỉ dưỡng phù hợp với kỳ vọng mới từ du khách.