Nối dài Đại lộ Võ Văn Kiệt đến Tây Ninh, dự án bất động sản nào được hưởng lợi?

(TBTCO) - Dự án kéo dài Đại lộ Võ Văn Kiệt (TP. Hồ Chí Minh) kết nối trực tiếp với trục động lực Lương Hòa – Bình Chánh không chỉ là lời giải cho bài toán giao thông cửa ngõ phía Tây mà còn là “ngòi nổ” kích hoạt chu kỳ tăng giá mới cho loạt dự án bất động sản quy mô lớn. Trong lộ trình để đón đầu xu hướng đầu tư này, 3 dự án gồm: Khu đô thị LA Home, The Solia và Eden Dragon đang nổi lên như những điểm sáng hưởng lợi trực tiếp.

Kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được sau cuộc họp về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối với tỉnh Tây Ninh vào đầu tháng 3/2026 cho thấy, việc đầu tư giao thông liên vùng đồng bộ, hiện đại kết nối Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ là cấp thiết.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh khẩn trương lên kế hoạch, triển khai sơ đồ các dự án, trình UBND Thành phố. Ông Được đề nghị kế hoạch phải xác định "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm các mốc tiến độ".

Cụ thể đối với các dự án đang xây dựng: Hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Vành đai 3, Quốc lộ 50 trước ngày 30/6/2026, dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài trong quý IV/2027.

Với các dự án đã có chủ trương đầu tư, đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi: Khởi công dự án Vành đai 4, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Trục động lực Bình Dương - Tây Ninh trong quý II/2026; hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành trong quý IV/2027 (riêng dự án Vành đai 4 trong năm 2029).

Đối với các dự án đang lập chủ trương đầu tư: Hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đường mở mới Tây Bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, đường Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 50B, đường Lê Văn Lương và ĐT.826C, đường nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương trong tháng 4/2026; khởi công trong quý II/2026; hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong quý IV/2027.

Đại lộ Võ Văn Kiệt hiện có chiều rộng 60m, với 6-10 làn xe, trải dài khoảng 13km từ cầu Calmette (phường Bến Thành) đến nút giao Lê Đức Anh (xã Tân Nhựt). Tuyến đường này là một phần quan trọng của đại lộ Đông - Tây, bao gồm Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ. Tuyến nối dài này sẽ có chiều dài gần 15km, với tổng mức đầu tư ước tính gần 19.400 tỷ đồng.

Có thể thấy, sự kết hợp giữa Đại lộ Võ Văn Kiệt (TP. Hồ Chí Minh) và trục động lực Lương Hòa – Bình Chánh đang tạo nên một hành lang kinh tế xuyên suốt từ lõi trung tâm đến cửa ngõ khu Tây. Trong lộ trình này, 3 dự án bất động sản thương mại được hưởng lợi bao gồm: Khu đô thị LA Home, The Solia và Dragon Eden.

Dự án nối dài tuyến đường này được chia thành 3 đoạn: đoạn đầu từ cầu vượt Lê Đức Anh đến nút giao đường Tân Tạo - Chợ Đệm (đường Võ Trần Chí) dài 2,7km; đoạn tiếp theo từ đường Tân Tạo - Chợ Đệm đến Vành đai 3 dài 6,6km, bao gồm hạng mục xây dựng nút giao với tuyến Vành đai 3; và đoạn còn lại từ Vành đai 3 đến tỉnh Tây Ninh dài 5,3km. Ảnh: An Huy

1. Khu đô thị LA Home

Khu đô thị LA Home tọa lạc trên đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh do Công ty Cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư. Ngoài trục đường của đường Võ Văn Kiệt nối dài, dự án này cũng được hưởng lợi từ việc kết nối thuận tiện với các tuyến đường trọng điểm: ĐL830, Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, Vành đai 3, Vành đai 4…. Ảnh: Kỳ Phương

Dự án LA Home được triển khai trên diện tích khoảng 100ha, khoảng 3.750 sản phẩm bất động sản, trong đó đa dạnh sản phẩm như: nhà phố, shophouse, biệt thự. LA Home được chính thức được triển khai khởi công xây dựng hạ tầng vào ngày 18/1/2024 và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, xong thủ tục đóng tiền sử dụng đất vào năm 2024. Ảnh: Kỳ Phương

Nhờ tuyến Võ Văn Kiệt nối dài sắp khởi công, từ tự án LA Home sẽ rút ngắn thời gian về trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 15 phút và mở rộng không gian phát triển khu vực. Song song đó, pháp lý hoàn chỉnh cộng với việc xu hướng ly tâm của các đô thị vệ tinh phía Nam nhưng không quá xa lõi trung tâm TP. Hồ Chí Minh tạo cơ sở để nhà đầu tư tin tưởng vào khả năng khai thác dòng tiền và biên độ tăng giá bền vững của dự án trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Kỳ Phương

Theo ghi nhận của PV báo Tài chính – Đầu tư, đến thời điểm hiện tại, Khu đô thị LA Home đang được chỉnh trang hạ tầng thêm cho đồng bộ, tươm tất, đồng thời các dãy nhà sắp hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Bên cạnh đó, KCN Prodezi liền cũng đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 và đang bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Các tiện ích trong dự án đã được xây dựng và đưa vào sử dụng khá nhiều. Ảnh: Kỳ Phương

2. The Solia

Một dự án khác được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến Võ Văn Kiệt nối dài là The Solia. Dự án The Solia kết nối chiến lược với đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài thông qua vị trí tiếp giáp trực tiếp hoặc lân cận các tuyến đường vành đai và trục công nghiệp trọng điểm tại Bến Lức. Khi tuyến đường hoàn thành, thời gian từ The Solia di chuyển về trung tâm TP. Hồ Chí Minh dự án sẽ được rút ngắn còn 20 phút. Ảnh: Kỳ Phương

Dự án nằm trên mặt tiền Đường TL830, đã có sổ hồng riêng cho từng nền, giúp đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư, kết nối dễ dàng vào đại lộ Võ Văn Kiệt, cao tốc Bến Lức – Long Thành và Vành đai 3, Vành đai 4. Ghi nhận của PV cho thấy, hạ tầng dự án được làm rất đẹp, nhiều dãy nhà đã hoàn thiện phần thô, bệnh viện Tâm An cũng đang được khởi công xây dựng. Ảnh: Kỳ Phương

The Solia được triển khai bởi liên minh Thịnh Hưng Holdings và Solia Group, quy mô dự án hơn 20,5 ha. Đây là khu đô thị được quy hoạch đồng bộ với gần 1.000 sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự cùng hệ tiện ích đa dạng và mảng xanh dày đặc. Ảnh: Kỳ Phương

3. Dragon Eden

Nằm kế bên cạnh dự án LA Home, Khu dân cư Mai Bá Hương (còn có tên thương mại là Dragon Eden) do Công ty Cổ phần Tandoland làm chủ đầu tư cũng kết nối trực tiếp với đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài. Dự án được triển khai trên diện tích 146,8 ha, nằm liền kề các KCN lớn như Tandoland và Prodezi. Dragon Eden gồm 5.338 sản phẩm, 4 block chung cư. Ảnh: Kỳ Phương

Từ Dragon Eden, cư dân di chuyển vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh thông qua các tuyến giao thông huyết mạch: Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, Vành đai 3 và Vành đai 4, Võ Văn Kiệt nối dài… với thời gian khoảng 15 phút. Ảnh: Kỳ Phương