Giá vàng hôm nay ngày 16/5: Giá vàng thế giới “bốc hơi” hơn 100 USD/ounce sau 24 giờ, trong nước đi ngang

Thu Hương

06:24 | 16/05/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 16/5 giảm mạnh 122 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua, lùi về quanh mốc 4.539 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1 - 1,5 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam) lùi về quanh mức 4.539 USD/ounce, giảm 122 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,3 triệu đồng/lượng.

So với cách đây một tháng, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 285,1 USD/ounce, tương ứng mức giảm 5,91%. Hiện giá vàng quốc tế vẫn thấp hơn khoảng 19,7 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Trong bối cảnh giá vàng tiếp tục điều chỉnh mạnh, nhiều tổ chức phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng dài hạn trong quý II, song thị trường đang thiếu một động lực kinh tế vĩ mô đủ mạnh để tạo ra đà tăng mới.

Theo báo cáo triển vọng kim loại quý quý II của Sucden Financial, lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở mức cao cùng với sức mạnh của đồng USD tiếp tục là những yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Những diễn biến này phần nào lấn át tác động hỗ trợ từ căng thẳng địa chính trị và nhu cầu mua vàng vật chất tương đối ổn định trên thị trường.

Sucden Financial cho rằng dù căng thẳng tại Trung Đông vẫn gia tăng, vàng chưa thể hiện rõ vai trò tài sản trú ẩn an toàn như thường thấy. Thay vào đó, các đợt leo thang địa chính trị gần đây chủ yếu khiến giá dầu đi lên, kéo theo lo ngại lạm phát gia tăng và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao. Điều này làm gia tăng chi phí cơ hội đối với việc nắm giữ vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Các chuyên gia phân tích nhận định giá vàng sẽ khó hình thành một nhịp tăng mạnh cho đến khi thị trường xuất hiện rõ hơn các tín hiệu như lợi suất thực suy giảm, đồng USD hạ nhiệt hoặc Federal Reserve phát đi thông điệp ôn hòa hơn về chính sách tiền tệ.

Dù vậy, Sucden Financial vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của vàng theo hướng tích cực. Lượng nắm giữ của các quỹ ETF vàng hiện vẫn duy trì ở vùng cao trong lịch sử bất chấp biến động giá, cho thấy dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức chưa rút lui đáng kể. Tuy nhiên, lực cầu này hiện chủ yếu đóng vai trò hạn chế đà giảm thay vì đủ sức tạo nên một xu hướng tăng kéo dài.

Trong ngắn hạn, công ty dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.500 USD/ounce. Để hướng tới vùng 4.800 USD/ounce, thị trường có thể cần thêm các dữ liệu kinh tế kém tích cực hơn hoặc tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng nới lỏng chính sách từ Federal Reserve.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 16/5, giá vàng trong nước đi ngang tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá so với phiên trước, mặt bằng giao dịch phổ biến ở ngưỡng 161 - 164 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI cũng không điều chỉnh giá, hiện giao dịch quanh mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng về ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục ổn định. Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá giao dịch ở mức 161 - 164 triệu đồng/lượng. DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng không thay đổi giá, hiện niêm yết quanh ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải duy trì giá giao dịch ở mức 161 - 163,9 triệu đồng/lượng. Riêng PNJ giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 16/6. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên ngày 15/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 161 - 164 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và DOJI, giá vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng kết phiên ở ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 161 - 164 triệu đồng/lượng.

DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng.

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 12/5 ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá vàng thế giới tăng lên quanh 4.750 USD/ounce, còn giá vàng trong nước giảm mạnh từ 2,1 - 2,3 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 11/5 (theo giờ Việt Nam) lùi về mức 4.697 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp giữ nguyên giá niêm yết.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới phục hồi mạnh về cuối tuần sau khi lấy lại mốc 4.700 USD/ounce. Nhiều dự báo cho rằng, vàng có thể vượt mốc 4.900 USD/ounce trong tuần tới.
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 9/5 đi ngang quanh ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục dao động ở vùng cao trước các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng lãi suất của Fed.
(TBTCO) - Thông tin từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy, ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục gom vàng mạnh quý I/2026 với lượng mua ròng 244 tấn, dù có áp lực bán ra từ một số quốc gia. Về đề xuất huy động hàng tấn vàng "gối đầu giường" trong dân, chuyên gia WGC gợi mở kinh nghiệm quốc tế về mở rộng vai trò của ngân hàng và phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến vàng.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng ngày 8/5 đảo chiều giảm xuống quanh vùng 4.688 USD/ounce, thấp hơn khoảng 17,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng mạnh lên 4.696 USD/ounce - mức cao nhất trong hơn một tuần. Bên cạnh đó, giá vàng trong nước cũng đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp lớn.
(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 6/5 giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với hôm qua và thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.
Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,050 16,350
Kim TT/AVPL 16,050 16,350
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,050 16,350
Nguyên Liệu 99.99 14,900 ▼300K 15,100 ▼300K
Nguyên Liệu 99.9 14,850 ▼300K 15,050 ▼300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,800 16,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,750 16,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,680 16,130
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Hà Nội - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Miền Tây - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 160,500 ▼500K 163,500 ▼500K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,050 16,350
Miếng SJC Nghệ An 16,050 16,350
Miếng SJC Thái Bình 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,050 16,350
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,050 16,350
NL 99.90 14,800
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,850
Trang sức 99.9 15,540 16,240
Trang sức 99.99 15,550 16,250
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,605 ▲1444K 16,352 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,605 ▲1444K 16,353 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,603 ▼5K 1,633 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,603 ▼5K 1,634 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,583 ▼5K 1,618 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 153,698 ▼495K 160,198 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 112,612 ▼375K 121,512 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 101,285 ▼340K 110,185 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 89,958 ▼305K 98,858 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 85,589 ▲77001K 94,489 ▲85011K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 58,727 ▼209K 67,627 ▼209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,605 ▲1444K 1,635 ▲1471K
Cập nhật: 16/05/2026 11:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18301 18577 19164
CAD 18631 18909 19526
CHF 32817 33202 33870
CNY 0 3828 3922
EUR 30000 30273 31307
GBP 34301 34692 35644
HKD 0 3234 3437
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15075 15660
SGD 20029 20311 20846
THB 721 785 838
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26127 0 0
USD (50,100) 26155 26175 26387
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,137 26,137 26,387
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 30,226 30,250 31,536
JPY 162.13 162.42 171.38
GBP 34,641 34,735 35,763
AUD 18,582 18,649 19,254
CAD 18,864 18,925 19,525
CHF 33,206 33,309 34,128
SGD 20,231 20,294 20,992
CNY - 3,810 3,936
HKD 3,306 3,316 3,438
KRW 16.23 16.93 18.32
THB 773.31 782.86 833.96
NZD 15,150 15,291 15,666
SEK - 2,756 2,839
DKK - 4,045 4,166
NOK - 2,788 2,875
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,251.56 - 7,023.92
TWD 755.84 - 911.05
SAR - 6,921.22 7,253.27
KWD - 83,938 88,860
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,127 26,147 26,387
EUR 30,132 30,253 31,433
GBP 34,618 34,757 35,761
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 32,980 33,112 34,046
JPY 162.31 162.96 170.32
AUD 18,625 18,700 19,292
SGD 20,269 20,350 20,932
THB 791 794 829
CAD 18,826 18,902 19,474
NZD 15,270 15,803
KRW 16.85 18.49
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26207 26207 26387
AUD 18486 18586 19514
CAD 18814 18914 19929
CHF 33126 33156 34735
CNY 3809.5 3834.5 3969.8
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30198 30228 31954
GBP 34689 34739 36497
HKD 0 3355 0
JPY 162.76 163.26 173.77
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15204 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20208 20338 21066
THB 0 752 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16100000 16100000 16400000
SBJ 14000000 14000000 16400000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,181 26,231 26,387
USD20 26,181 26,231 26,387
USD1 23,875 26,231 26,387
AUD 18,520 18,620 19,725
EUR 30,333 30,333 31,742
CAD 18,756 18,856 20,162
SGD 20,279 20,429 20,989
JPY 163.22 164.72 169.26
GBP 34,542 34,892 35,748
XAU 16,098,000 0 16,402,000
CNY 0 3,719 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/05/2026 11:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80