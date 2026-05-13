Giá vàng hôm nay ngày 13/5: Giá vàng trong nước quay đầu giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.716,4 USD/ounce, tương đương khoảng 150,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng miếng trong nước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm trở lại sau khi chạm mức cao nhất trong ba tuần trước đó, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên trước thời điểm công bố dữ liệu lạm phát tháng 4 của Mỹ. Diễn biến này diễn ra khi thị trường tiếp tục theo dõi căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng như các tác động từ giá năng lượng.

Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Theo giới phân tích, việc giá dầu tăng trở lại do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz đã góp phần đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên và hỗ trợ đồng USD mạnh hơn. Ông Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định, đây là yếu tố chính gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn trước thềm dữ liệu CPI của Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã lên mức cao nhất trong khoảng một tuần, trong khi đồng USD tăng khoảng 0,4%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Thị trường cũng đang điều chỉnh lại kỳ vọng chính sách tiền tệ khi khả năng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn tiếp tục được phản ánh vào giá tài sản.

Dù vậy, nhiều tổ chức vẫn cho rằng vàng chưa mất vai trò trú ẩn an toàn. Theo bà Ewa Manthey - Chiến lược gia hàng hóa tại ING, đợt điều chỉnh gần đây chủ yếu phản ánh tác động từ cú sốc giá dầu và kỳ vọng lãi suất, thay vì sự suy yếu trong nhu cầu nắm giữ vàng. ING cho rằng triển vọng của vàng vẫn tích cực, dù các diễn biến địa chính trị và đàm phán liên quan đến Iran có thể tiếp tục khiến thị trường biến động trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên ngày 13/5, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng.

Đà giảm không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162 - 164,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 13/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên ngày 12/5, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, qua đó đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Đà tăng không chỉ dừng lại ở vàng miếng, mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ đồng loạt tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về vùng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng niêm yết ở ngưỡng 162,5 - 165,4 triệu đồng/lượng./.