Ngành Thuế cần chuyển đổi từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”

Giữ vai trò trụ cột trong huy động nguồn lực quốc gia

Chiều 12/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng các lãnh đạo Bộ đã có cuộc làm việc với Cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030. Tại cuộc làm việc, Cục Thuế cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, mặc dù nhiều khó khăn và thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế quy mô lớn, ngành Thuế vẫn hoàn thành vượt toàn diện các mục tiêu Quốc hội giao. Thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng và giữ vai trò trụ cột trong huy động nguồn lực quốc gia.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt khoảng 9,922 triệu tỷ đồng, vượt 19,5% mục tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 18,8% GDP, vượt mục tiêu không thấp hơn 16% GDP; thu từ thuế, phí đạt 7,77 triệu tỷ đồng. Riêng số thu do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này đạt 8,527 triệu tỷ đồng, vượt 24,1% dự toán.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cùng Thứ trưởng Cao Anh Tuấn và lãnh đạo Cục Thuế tại Lễ ra mắt Sách trắng Thuế Việt Nam 2026. Ảnh: Đức Minh

Tỷ trọng thu do cơ quan thuế quản lý trong tổng thu NSNN tăng đều qua các giai đoạn: từ 81% giai đoạn 2011 - 2015, lên 82,1% giai đoạn 2016 - 2020 và đạt khoảng 85,9% trong giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều biến động khó lường, ngành Thuế tiếp tục được giao dự toán thu ở mức rất cao 2.242 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 2.199 nghìn tỷ đồng, riêng thuế, phí nội địa 1.558 nghìn tỷ đồng.

Bằng sự nỗ lực của toàn ngành, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách do cơ quan quản lý thuế quản lý đạt 1.006 nghìn tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán và tăng 16,7% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 28,3% so cùng kỳ, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng thu.

Trong khuôn khổ buổi làm việc này, Cục Thuế đã chính thức công bố “Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” nhằm cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế của Việt Nam; phản ánh những kết quả đạt được, những thách thức đặt ra và định hướng cải cách trong thời gian tới.

“Sách Trắng Thuế Việt Nam 2026” thể hiện tinh thần minh bạch, khách quan và cam kết đổi mới của ngành Thuế Việt Nam trong tiến trình xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, bền vững và hội nhập; đồng thời là tài liệu quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, thông điệp chính sách, củng cố niềm tin và tăng cường sự đồng hành của người nộp thuế, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội đối với ngành Thuế.

Cục Thuế cũng giới thiệu 2 giải pháp ứng dụng công nghệ vừa mới được triển khai để phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế gồm: Giải pháp “Ứng dụng AI trong việc khai thuế của hộ kinh doanh” và Giải pháp “Áp dụng sinh trắc học hỗ trợ người nộp thuế tránh bị giả mạo khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử”.

Đưa ngành thuế ngang tầm các nước phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao kết quả ngành Thuế đạt được trong giai đoạn vừa qua. Bộ trưởng đặc biệt biểu dương 4 thành tựu nổi bật ngành Thuế đạt được.

Thành tựu thứ nhất là nhiều năm liền luôn hoàn thành và hoàn thành vượt rất cao dự toán. Trong đó có việc thu đúng, thu đủ kịp thời các nguồn thu; đặc biệt là nguồn thu từ kinh doanh trên không gian mạng, thu từ thương mại điện tử.

Thành tựu thứ hai là công tác chuyển đổi số. Ngành Thuế đã chuyển đổi số rất mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai rất sớm, thu được kết quả rất cao. “Việc giới thiệu 2 giải pháp ứng dụng công nghệ vừa mới được triển khai để phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế đã minh chứng cho công tác chuyển đổi số của ngành Thuế” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

“Năm 2026, ngành Thuế phải phấn đấu hoàn thành vượt dự toán ở tất cả các khoản thu, sắc thuế, địa bàn thu và phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025 đã được Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu tổng thu ngân sách đạt tối thiểu 20% GDP, trong đó thu từ thuế, phí đạt tối thiểu 17% GDP. Ngành Thuế cần bám sát các diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để kịp thời tham mưu Bộ Tài chính điều hành thu ngân sách nhà nước” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chỉ đạo.

Thành tựu thứ ba là ngành Thuế đã rất nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Kết quả cải cách mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Thành tựu thứ tư là ngành Thuế đã triển khai có hiệu quả công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy. Qua nhiều lần sắp xếp, đến nay ngành Thuế đã tinh gọn, nhẹ mạnh, hoạt động hiệu quả trên mọi mặt công tác.

Chỉ đạo về định hướng chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030, Bộ trưởng yêu cầu, toàn ngành Thuế cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng giao mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, ngành Thuế phấn đấu tổng thu ngân sách đạt tối thiểu 20% GDP, trong đó thu từ thuế, phí đạt tối thiểu 17% GDP.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý về công tác thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế cần chuyển đổi căn bản từ tư duy “thu ngân sách” sang “quản trị nguồn thu”, lấy nuôi dưỡng, mở rộng cơ sở thu làm trọng tâm, đảm bảo nguồn lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Đối với công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thuế, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật về thuế dưới góc độ cơ quan thực thi để kiến nghị tháo gỡ kịp thời, đưa chính sách thuế thực sự trở thành công cụ vĩ mô hiệu quả, khơi thông nguồn lực, tạo đà cho sản xuất kinh doanh phát triển. Công tác xây dựng, cải cách chính sách thuế phải hướng tới mục tiêu: Tăng cường mở rộng cơ sở thuế; kiến tạo phát triển; hội nhập quốc tế.

“Ngành Thuế cần phấn đấu ngang tầm các cơ quan thuế của các quốc gia phát triển, tiên tiến trên thế giới với hệ thống quản trị thuế thông minh, là cấu phần trọng yếu của hạ tầng kinh tế số quốc gia” - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đặt ra yêu cầu.

Trong công tác quản lý thuế, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đặc biệt là thương mại điện tử, kinh tế số, tài sản số, giao dịch liên kết. Quyết liệt đấu tranh chống gian lận hóa đơn, gian lận hoàn thuế... Siết chặt quản lý nợ thuế, không để phát sinh nợ ảo; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế phải được triển khai theo định hướng dẫn dắt; phải có phương châm: “cái đẹp dẹp cái xấu”, “tiếng hát át tiếng bom”. Chủ động nhận diện sớm các rủi ro, khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ từ sớm, từ xa, hạn chế vi phạm và giảm chi phí tuân thủ. Thực sự trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng người nộp thuế, để từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tự nguyện, xây dựng một xã hội nộp thuế văn minh.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý, ngành Thuế cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng ngành thuế liêm chính, minh bạch. Kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, tuyệt đối không để tình trạng cán bộ móc nối với người nộp thuế để gian lận hoàn thuế, buôn bán hóa đơn và gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị, từng cấp quản lý.

Thay mặt ngành Thuế, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động của ngành Thuế, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.