Thuế - Hải quan

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Song Linh

Song Linh

[email protected]
20:15 | 12/05/2026
(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả hàng hóa rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng ngay từ “tuyến đầu” xuất nhập khẩu.
aa
Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái Hải quan quyết liệt xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Hải quan thu ngân sách hơn 166.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số

Ngày 12/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong lĩnh vực hải quan, kết nối từ trụ sở Cục đến các Chi cục Hải quan khu vực trên cả nước. Hội nghị là bước triển khai cụ thể Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện quyết tâm siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT trong tình hình mới.

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Ông Âu Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CTVHQ

Hội nghị thu hút sự tham gia của lãnh đạo, công chức các đơn vị nghiệp vụ và đại diện hiệp hội, chủ sở hữu quyền SHTT. Không chỉ dừng ở phổ biến quy định, hội nghị đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, từ nhận diện rủi ro đến xử lý tình huống phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ quyền SHTT là một trong những trụ cột quan trọng của môi trường kinh doanh minh bạch, đồng thời là “thước đo” uy tín quốc gia trong thương mại quốc tế. Trong bối cảnh hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT ngày càng tinh vi, việc kiểm soát hiệu quả ngay từ biên giới có ý nghĩa quyết định.

Trọng tâm hội nghị là quán triệt hệ thống quy định pháp luật về thực thi quyền SHTT, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc chủ động tạm dừng thủ tục, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa nghi vấn. Song song đó, các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực thi thời gian qua, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc để kịp thời điều chỉnh.

Đáng chú ý, hội nghị đặt trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các chủ sở hữu quyền SHTT và hiệp hội ngành hàng. Việc chia sẻ thông tin, cập nhật dấu hiệu nhận diện và hỗ trợ xác minh được xác định là yếu tố then chốt giúp phát hiện, xử lý nhanh các vụ việc vi phạm.

Tại hội nghị, nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị như kiểm soát rủi ro, đấu tranh với các vụ việc hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT đã được chia sẻ, góp phần nâng cao kỹ năng cho lực lượng thực thi tại cơ sở.

Tại hội nghị, ông Âu Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị bám sát địa bàn, chủ động hỗ trợ các Chi cục Hải quan khu vực, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nhưng không làm ách tắc dòng chảy thương mại hợp pháp. Mục tiêu xuyên suốt là vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa thiết lập “hàng rào” hiệu quả để ngăn chặn hàng giả ngay từ cửa khẩu.
Song Linh
Từ khóa:
Tăng tốc thực thi Bảo vệ quyền sở hữu kiểm soát hiệu quả tập huấn trực tuyến Bảo vệ doanh nghiệp

Bài liên quan

Nhận diện yếu tố tác động đến lạm phát để xây dựng chính sách kiểm soát hiệu quả

Nhận diện yếu tố tác động đến lạm phát để xây dựng chính sách kiểm soát hiệu quả

Kho bạc tổ chức tập huấn trực tuyến công tác kiểm soát chi ngân sách

Kho bạc tổ chức tập huấn trực tuyến công tác kiểm soát chi ngân sách

Quảng Ngãi: Tập huấn trực tuyến Luật Quản lý thuế đến công chức thuế

Quảng Ngãi: Tập huấn trực tuyến Luật Quản lý thuế đến công chức thuế

Dành cho bạn

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 12/5: Bluechip giúp VN-Index lấy lại mốc 1.900 điểm

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Thuế tỉnh Quảng Trị thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 3.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ với "bài toán" chuyển đổi số

Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ với "bài toán" chuyển đổi số

Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

Gia Lai đấu giá khu đất hơn 4.400 m2 tại Quy Nhơn để làm khách sạn, dịch vụ du lịch

Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

Ngành Thuế ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử, hướng tới mục tiêu thu ngân sách 14,6 triệu tỷ đồng trong giai đoạn mới

SHB lãi trước thuế 4.656 tỷ đồng quý I, thu nhập dịch vụ tăng mạnh, tiếp tục tăng cường nền tảng vốn

SHB lãi trước thuế 4.656 tỷ đồng quý I, thu nhập dịch vụ tăng mạnh, tiếp tục tăng cường nền tảng vốn

Đọc thêm

Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

Hải quan phát hiện gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm nổi tiếng tại cảng Cát Lái

(TBTCO) - Từ cuối tháng 4/2026 đến đầu tháng 5/2026, lực lượng Hải quan liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm quy mô lớn tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) với tổng số gần 20.000 sản phẩm, gồm mỹ phẩm hết hạn và hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng.
Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh: “Nới lỏng” quy định để tháo gỡ bất cập

Bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng bị tạm hoãn xuất cảnh: “Nới lỏng” quy định để tháo gỡ bất cập

(TBTCO) - Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh nhằm xử lý bất cập đối với các khoản nợ rất nhỏ. Dự kiến có hơn 50% người nộp thuế ở trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ dưới 1 triệu đồng sẽ không bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh khi thực hiện quy định mới.
Hải quan quyết liệt xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Hải quan quyết liệt xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Ngay sau khi Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngành Hải quan đã phát lệnh khẩn siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

(TBTCO) - Đến nay nhiều nội dung tại Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu hiện đã được quy định đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc bãi bỏ Quy chế phối hợp liên ngành sẽ giúp hệ thống pháp luật thống nhất hơn, tăng tính chủ động cho các cơ quan quản lý, trong đó cơ quan Hải quan.
Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Ưu đãi thuế tạo “đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Chiếm gần 94% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được xác định là động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo các chuyên gia, việc bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế sẽ tạo “đòn bẩy” cho khu vực doanh nghiệp này phát triển, hội nhập sâu hơn với nền kinh tế.
Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

Thuế tỉnh Sơn La thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 35% dự toán

(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách do Thuế tỉnh Sơn La thực hiện được 1.694,5 tỷ đồng, đạt 35,63% dự toán pháp lệnh, đạt 33,55% dự toán HĐND tỉnh giao.
Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

Lạng Sơn: Thu nội địa 4 tháng tăng hơn 68% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn, lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 2.043,9 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như chuẩn hóa mã số thuế, kiểm soát hóa đơn điện tử, tăng cường quản lý hộ kinh doanh và thương mại điện tử nhằm chống thất thu ngân sách, minh bạch nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Xây dựng niềm tin số cho thị trường tài sản mã hóa

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Moody’s nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Củng cố niềm tin của nhà đầu tư

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao ngành Thuế bao quát nguồn thu mới, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Mong muốn Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, lành mạnh, bền vững

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

Ngành Thuế và Công an phối hợp xử lý nhiều vụ chuyển giá, trốn thuế, ngăn chặn thất thu ngân sách

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

FPT trong "tâm điểm" bán ròng của khối ngoại

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Bất động sản phân hóa trước áp lực và sự xuất hiện của lực đỡ mới

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Chứng khoán phái sinh ngày 12/5: Chênh lệch âm tiếp tục mở rộng, nhà đầu tư thận trọng khi VN30 tiệm cận đỉnh cũ

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Hà Nội phê duyệt siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gần 737.000 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 12/5: Giá vàng thế giới và trong nước đảo chiều tăng trở lại

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 12/5: Giá cà phê điều chỉnh giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ