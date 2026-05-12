Cục Hải quan tổ chức tập huấn về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 12/5/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn ngành về công tác thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong lĩnh vực hải quan, kết nối từ trụ sở Cục đến các Chi cục Hải quan khu vực trên cả nước. Hội nghị là bước triển khai cụ thể Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thể hiện quyết tâm siết chặt kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT trong tình hình mới.

Ông Âu Anh Tuấn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CTVHQ

Hội nghị thu hút sự tham gia của lãnh đạo, công chức các đơn vị nghiệp vụ và đại diện hiệp hội, chủ sở hữu quyền SHTT. Không chỉ dừng ở phổ biến quy định, hội nghị đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, từ nhận diện rủi ro đến xử lý tình huống phát sinh trong quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn nhấn mạnh, bảo vệ quyền SHTT là một trong những trụ cột quan trọng của môi trường kinh doanh minh bạch, đồng thời là “thước đo” uy tín quốc gia trong thương mại quốc tế. Trong bối cảnh hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT ngày càng tinh vi, việc kiểm soát hiệu quả ngay từ biên giới có ý nghĩa quyết định.

Trọng tâm hội nghị là quán triệt hệ thống quy định pháp luật về thực thi quyền SHTT, làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hải quan trong việc chủ động tạm dừng thủ tục, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa nghi vấn. Song song đó, các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực thi thời gian qua, chỉ ra những hạn chế, vướng mắc để kịp thời điều chỉnh.

Đáng chú ý, hội nghị đặt trọng tâm vào việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các chủ sở hữu quyền SHTT và hiệp hội ngành hàng. Việc chia sẻ thông tin, cập nhật dấu hiệu nhận diện và hỗ trợ xác minh được xác định là yếu tố then chốt giúp phát hiện, xử lý nhanh các vụ việc vi phạm.

Tại hội nghị, nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị như kiểm soát rủi ro, đấu tranh với các vụ việc hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT đã được chia sẻ, góp phần nâng cao kỹ năng cho lực lượng thực thi tại cơ sở.