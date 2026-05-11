Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh

Tăng tốc chuẩn hóa dữ liệu, siết quản lý hóa đơn và hồ sơ thuế

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, đơn vị tập trung mạnh vào công tác quản trị dữ liệu, kiểm soát hóa đơn và nâng cao hiệu quả quản lý người nộp thuế, nhất là trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu cao như nông sản, thương mại điện tử và hộ kinh doanh cá thể.

Một trong những nhiệm vụ được triển khai đồng loạt là chuẩn hóa mã số thuế theo Đề án 06. Tính đến ngày 31/3/2026, toàn ngành đã chuẩn hóa được 128.723 mã số thuế trên tổng số 276.733 mã số thuế cần rà soát, đạt tỷ lệ 46,5%. Trong số còn lại, cơ quan thuế đề xuất loại trừ hơn 121.200 mã số thuế khỏi danh sách phải chuẩn hóa và tiếp tục theo dõi hơn 26.800 trường hợp.

Song song với việc làm sạch dữ liệu, công tác quản lý hồ sơ khai thuế cũng được siết chặt hơn. Trong tháng 4/2026, toàn ngành tiếp nhận 33.095 lượt hồ sơ khai thuế, trong đó có 32.160 hồ sơ nộp đúng hạn, chiếm 97%. Có 935 hồ sơ nộp chậm và cơ quan thuế đã ban hành 376 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 909 triệu đồng.

Ở khâu giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, ngành thuế đã kiểm tra 425 hồ sơ, qua đó điều chỉnh 4 hồ sơ, tăng thu hơn 46 triệu đồng, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính và chậm nộp với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Đáng chú ý, công tác kiểm soát rủi ro hóa đơn tiếp tục được đẩy mạnh. Có 13.327 lượt doanh nghiệp nằm trong danh sách cảnh báo rủi ro hệ số K phát sinh trong kỳ. Đến nay, cơ quan thuế đã rà soát 9.076 doanh nghiệp, đạt 68%; số còn lại tiếp tục được theo dõi, xử lý.

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, đơn vị cũng tập trung quản lý chặt hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như nông sản, gỗ, cát đá, lúa gạo… Việc đối chiếu giữa dữ liệu hóa đơn và hồ sơ khai thuế được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cùng với đó, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tiếp tục được thúc đẩy. Toàn ngành hiện có 11.658 hộ kinh doanh đăng ký và cài đặt, trong đó toàn bộ hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã hoàn thành triển khai.

Không chỉ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng đang trở thành trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số ngành thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 60.000 hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đạt 74% số hộ thuộc diện triển khai; hơn 65.200 hộ đã đăng ký tài khoản thuế điện tử.

Trong đó, gần 40.000 hộ đã thực hiện nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, số hộ thực hiện kê khai thuế điện tử mới đạt khoảng 10%, cho thấy vẫn còn dư địa lớn để tiếp tục mở rộng thói quen sử dụng dịch vụ số trong lĩnh vực thuế.

Tập trung chống thất thu ở lĩnh vực nông sản, thương mại điện tử

Bên cạnh quản lý dữ liệu và hóa đơn, một điểm đáng chú ý trong hoạt động của ngành thuế Đắk Lắk là việc tăng cường chống thất thu ở các lĩnh vực đang phát sinh nguồn thu lớn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong tháng 4/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh nông sản, thủy sản; đồng thời phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương bàn giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt đối với ngành hàng sầu riêng.

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới sẽ tăng cường quản lý sản lượng, giám sát việc lập bảng kê thu mua đối với các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và nhiều mặt hàng nông sản khác. Đây là nhóm ngành có doanh thu lớn nhưng việc kiểm soát đầu vào, đầu ra và hóa đơn còn phức tạp.

Cùng với lĩnh vực nông sản, hoạt động thương mại điện tử cũng đang được đưa vào diện quản lý chặt hơn. Tính đến nay, cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho 314 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tổng số tiền nộp qua cổng thông tin điện tử đạt gần 1,2 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 834 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân khoảng 358 triệu đồng.

Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu, ngành thuế đã xử lý truy thu thêm 98 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Ở lĩnh vực kiểm tra thuế, toàn ngành đã hoàn thành 121 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, với tổng số truy thu và xử phạt 8,86 tỷ đồng; đồng thời giảm lỗ hơn 7,1 tỷ đồng và giảm khấu trừ hơn 417 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã hoàn thành 393 cuộc kiểm tra, đạt 28% kế hoạch năm; tổng số truy thu và xử phạt hơn 32,86 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã đôn đốc thu nộp ngân sách đạt khoảng 26 tỷ đồng, tương đương 79% số phải thu.

Công tác phối hợp với cơ quan công an cũng được đẩy mạnh. Trong tháng 4, cơ quan thuế đã tiếp nhận và cung cấp thông tin theo 9 văn bản đề nghị phối hợp; đồng thời chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công an kiến nghị khởi tố.

Đối với công tác hoàn thuế, ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý 4.541 hồ sơ với tổng số tiền hoàn 91,53 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 22 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền hoàn 67,05 tỷ đồng; xử lý 4.384 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hoàn 20 tỷ đồng; xử lý 135 hồ sơ hoàn nộp thừa khác với số tiền hoàn 4,46 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như quản lý rủi ro hóa đơn điện tử, chống thất thu trong lĩnh vực nông sản, thương mại điện tử, vận tải và hộ kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ người nộp thuế thích ứng với các quy định mới./.