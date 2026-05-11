Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
16:50 | 11/05/2026
(TBTCO) - Thuế tỉnh Đắk Lắk đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như chuẩn hóa mã số thuế, kiểm soát hóa đơn điện tử, tăng cường quản lý hộ kinh doanh và thương mại điện tử nhằm chống thất thu ngân sách, minh bạch nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
aa

Tăng tốc chuẩn hóa dữ liệu, siết quản lý hóa đơn và hồ sơ thuế

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong những tháng đầu năm 2026, đơn vị tập trung mạnh vào công tác quản trị dữ liệu, kiểm soát hóa đơn và nâng cao hiệu quả quản lý người nộp thuế, nhất là trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu cao như nông sản, thương mại điện tử và hộ kinh doanh cá thể.

Một trong những nhiệm vụ được triển khai đồng loạt là chuẩn hóa mã số thuế theo Đề án 06. Tính đến ngày 31/3/2026, toàn ngành đã chuẩn hóa được 128.723 mã số thuế trên tổng số 276.733 mã số thuế cần rà soát, đạt tỷ lệ 46,5%. Trong số còn lại, cơ quan thuế đề xuất loại trừ hơn 121.200 mã số thuế khỏi danh sách phải chuẩn hóa và tiếp tục theo dõi hơn 26.800 trường hợp.

Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh
Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng tốc chuẩn hóa dữ liệu, siết quản lý hóa đơn và hồ sơ thuế. Ảnh: Lạc Nguyên

Song song với việc làm sạch dữ liệu, công tác quản lý hồ sơ khai thuế cũng được siết chặt hơn. Trong tháng 4/2026, toàn ngành tiếp nhận 33.095 lượt hồ sơ khai thuế, trong đó có 32.160 hồ sơ nộp đúng hạn, chiếm 97%. Có 935 hồ sơ nộp chậm và cơ quan thuế đã ban hành 376 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 909 triệu đồng.

Ở khâu giám sát hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, ngành thuế đã kiểm tra 425 hồ sơ, qua đó điều chỉnh 4 hồ sơ, tăng thu hơn 46 triệu đồng, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính và chậm nộp với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Đáng chú ý, công tác kiểm soát rủi ro hóa đơn tiếp tục được đẩy mạnh. Có 13.327 lượt doanh nghiệp nằm trong danh sách cảnh báo rủi ro hệ số K phát sinh trong kỳ. Đến nay, cơ quan thuế đã rà soát 9.076 doanh nghiệp, đạt 68%; số còn lại tiếp tục được theo dõi, xử lý.

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, đơn vị cũng tập trung quản lý chặt hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như nông sản, gỗ, cát đá, lúa gạo… Việc đối chiếu giữa dữ liệu hóa đơn và hồ sơ khai thuế được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cùng với đó, việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền tiếp tục được thúc đẩy. Toàn ngành hiện có 11.658 hộ kinh doanh đăng ký và cài đặt, trong đó toàn bộ hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã hoàn thành triển khai.

Không chỉ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng đang trở thành trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số ngành thuế. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 60.000 hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đạt 74% số hộ thuộc diện triển khai; hơn 65.200 hộ đã đăng ký tài khoản thuế điện tử.

Trong đó, gần 40.000 hộ đã thực hiện nộp thuế điện tử. Tuy nhiên, số hộ thực hiện kê khai thuế điện tử mới đạt khoảng 10%, cho thấy vẫn còn dư địa lớn để tiếp tục mở rộng thói quen sử dụng dịch vụ số trong lĩnh vực thuế.

Tập trung chống thất thu ở lĩnh vực nông sản, thương mại điện tử

Bên cạnh quản lý dữ liệu và hóa đơn, một điểm đáng chú ý trong hoạt động của ngành thuế Đắk Lắk là việc tăng cường chống thất thu ở các lĩnh vực đang phát sinh nguồn thu lớn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong tháng 4/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh nông sản, thủy sản; đồng thời phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương bàn giải pháp chống thất thu ngân sách, đặc biệt đối với ngành hàng sầu riêng.

Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh
Trong tháng 4/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế và đối thoại, giải đáp các vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản. Ảnh: Lạc Nguyên

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới sẽ tăng cường quản lý sản lượng, giám sát việc lập bảng kê thu mua đối với các doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng, cà phê, hồ tiêu và nhiều mặt hàng nông sản khác. Đây là nhóm ngành có doanh thu lớn nhưng việc kiểm soát đầu vào, đầu ra và hóa đơn còn phức tạp.

Cùng với lĩnh vực nông sản, hoạt động thương mại điện tử cũng đang được đưa vào diện quản lý chặt hơn. Tính đến nay, cơ quan thuế đã cấp mã số thuế cho 314 hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Tổng số tiền nộp qua cổng thông tin điện tử đạt gần 1,2 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng chiếm khoảng 834 triệu đồng và thuế thu nhập cá nhân khoảng 358 triệu đồng.

Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu, ngành thuế đã xử lý truy thu thêm 98 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Ở lĩnh vực kiểm tra thuế, toàn ngành đã hoàn thành 121 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, với tổng số truy thu và xử phạt 8,86 tỷ đồng; đồng thời giảm lỗ hơn 7,1 tỷ đồng và giảm khấu trừ hơn 417 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã hoàn thành 393 cuộc kiểm tra, đạt 28% kế hoạch năm; tổng số truy thu và xử phạt hơn 32,86 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã đôn đốc thu nộp ngân sách đạt khoảng 26 tỷ đồng, tương đương 79% số phải thu.

Công tác phối hợp với cơ quan công an cũng được đẩy mạnh. Trong tháng 4, cơ quan thuế đã tiếp nhận và cung cấp thông tin theo 9 văn bản đề nghị phối hợp; đồng thời chuyển 2 trường hợp có dấu hiệu vi phạm sang cơ quan công an kiến nghị khởi tố.

Đối với công tác hoàn thuế, ngành thuế đã tiếp nhận và xử lý 4.541 hồ sơ với tổng số tiền hoàn 91,53 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 22 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với số tiền hoàn 67,05 tỷ đồng; xử lý 4.384 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với số tiền hoàn 20 tỷ đồng; xử lý 135 hồ sơ hoàn nộp thừa khác với số tiền hoàn 4,46 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2026, Thuế tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như quản lý rủi ro hóa đơn điện tử, chống thất thu trong lĩnh vực nông sản, thương mại điện tử, vận tải và hộ kinh doanh; đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ người nộp thuế thích ứng với các quy định mới./.

Theo kế hoạch, toàn ngành phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách tháng 5 đạt 850 tỷ đồng, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu và quản lý thuế trên nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả điều hành trong giai đoạn mới.
Lạc Nguyên
Từ khóa:
Thuế tỉnh Đắk Lắk Siết quản lý hoá đơn phổ biến chính sách thuế chống thất thu lĩnh vực nông sản chống thất thu thương mại điện tử

Bài liên quan

Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Thu ngân sách Đắk Lắk tăng quý I, áp lực điều hành tăng theo chính sách giảm thu

Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm hỗ trợ, đồng hành với hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm hỗ trợ, đồng hành với hộ kinh doanh

Ngành Thuế Đắk Lắk bước vào “năm bản lề” của cải cách năm 2026

Ngành Thuế Đắk Lắk bước vào “năm bản lề” của cải cách năm 2026

Dành cho bạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu được dự báo hạ nhiệt từ tháng 6

Áp lực đáo hạn trái phiếu được dự báo hạ nhiệt từ tháng 6

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức Hội thảo Thị trường bất động sản 2026: Vượt gió ngược, đón chu kỳ mới

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Petrolimex Gia Lai triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 Ron 95-III từ ngày 12/5/2026

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường, tạo nền tảng cho tăng trưởng xanh và bền vững

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Bộ Tài chính siết chặt kỷ cương, tăng tốc hành động cho mục tiêu tăng trưởng

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Đọc thêm

Hải quan thu ngân sách hơn 166.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số

Hải quan thu ngân sách hơn 166.000 tỷ đồng, tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế đạt 166.301 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, tạo nền tảng quan trọng cho hoàn thành nhiệm vụ tài chính năm 2026.
Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

Xuất khẩu tăng mạnh, sản xuất phục hồi duy trì đà tăng trưởng

(TBTCO) - Theo số liệu mới nhất của Cục Hải quan công bố, hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục khởi sắc, trong đó xuất khẩu đạt 169,02 tỷ USD, tăng 20,1%, cho thấy khu vực sản xuất đang phục hồi ổn định và duy trì đà tăng trưởng.
Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 4 tháng đạt hơn 4.600 tỷ đồng

(TBTCO) - Ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho hay, kết quả thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2026 được 4.628 tỷ đồng, đạt 32,2% dự toán và bằng 101,6% so với cùng kỳ năm trước.
Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách nội địa 4 tháng đạt 44% dự toán

(TBTCO) - Tính đến ngày 5/5/2026, thu ngân sách nội địa Thuế tỉnh Lào Cai thực hiện đạt 6.828 tỷ đồng, bằng 44% dự toán Trung ương giao, bằng 32% dự toán phấn đấu tỉnh giao.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, 3 đợt tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo thông báo từ Hải quan Hàn Quốc, hệ thống EODES sẽ tạm dừng 3 đợt trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc trong tháng 5/2026. Cục Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian giao dịch để tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan.
Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

Cao điểm chống hàng giả: Hải quan phát hiện gần 15.000 sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ về đấu tranh chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Hải quan đã đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến trọng điểm. Chỉ trong ngày đầu ra quân, nhiều lô mỹ phẩm, thời trang nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phát hiện, tạm giữ để xác minh.
Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

(TBTCO) - Ngày 8/5, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và trực tuyến, trong bối cảnh thủ tục hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ.
Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

(TBTCO) - Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 44.000 vụ vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước; khởi tố hơn 2.200 đối tượng. Đáng cảnh báo, buôn lậu, hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Lực bán áp đảo, khối ngoại "chốt lời" cổ phiếu VHM

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm

Chứng khoán ngày 11/5: Thị trường rung lắc mạnh tại vùng đỉnh, VN-Index lùi về dưới 1.900 điểm

Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk siết quản lý hóa đơn, chống thất thu từ nông sản và hộ kinh doanh

HKDO đạt Sao Khuê 2026 - Nền tảng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

HKDO đạt Sao Khuê 2026 - Nền tảng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh

Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

Không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng

Chi trả gần 16.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm năm 2025: Prudential Việt Nam xây dựng niềm tin từ năng lực thực thi

Chi trả gần 16.500 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm năm 2025: Prudential Việt Nam xây dựng niềm tin từ năng lực thực thi

Bùng nổ ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VietinBank

Bùng nổ ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VietinBank

Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

Thí điểm điều chỉnh giờ thông quan tại lối mở Cốc Nam, cửa khẩu Hữu Nghị

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 11/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 10/5: Giá vàng thế giới kỳ vọng vượt mốc 4.900 USD/ounce

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên diện rộng

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 10/5: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Giá vàng hôm nay ngày 11/5: Giá vàng thế giới mất mốc 4.700 USD/ounce, trong nước không ngoại lệ

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao