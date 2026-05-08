Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Cụ thể, Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), với sự tham dự của lãnh đạo Hải quan khu vực V, Ban Giám sát quản lý về hải quan, đại diện các sở, ngành địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: CHQ

Đây được xem là hoạt động đối thoại chuyên đề quy mô lớn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những thay đổi quan trọng tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại hội nghị, đại diện Hải quan khu vực V và Ban Giám sát quản lý về hải quan đã trực tiếp giới thiệu nhiều điểm mới đáng chú ý của các văn bản quy phạm pháp luật vừa được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các nội dung liên quan đến số hóa hồ sơ, khai báo điện tử, quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, khai bổ sung và tham vấn trị giá hải quan.

Nhiều ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, logistics đã được cơ quan Hải quan giải đáp ngay tại hội nghị. Đồng thời, Ban Giám sát quản lý về hải quan cũng lấy ý kiến doanh nghiệp đối với các phương thức quản lý dự kiến áp dụng trong thời gian tới tại quy trình hải quan số đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

Theo Hải quan khu vực V, doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được tăng cường hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, được cảnh báo sớm rủi ro, cập nhật chính sách mới và hướng dẫn xử lý vướng mắc kịp thời. Đến nay, địa bàn do đơn vị quản lý đã có 23 doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Lãnh đạo Hải quan khu vực V đánh giá, hội nghị không chỉ là diễn đàn đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại và từng bước triển khai hải quan số, hải quan thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Chi cục Hải quan khu vực V cũng tổ chức vinh danh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh, Thái Nguyên và công tác quản lý nhà nước về hải quan./.