Thuế - Hải quan

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
19:26 | 08/05/2026
(TBTCO) - Ngày 8/5, Chi cục Hải quan khu vực V tổ chức Hội nghị doanh nghiệp năm 2026 về quản lý hải quan đối với hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất, thu hút hơn 700 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và trực tuyến, trong bối cảnh thủ tục hải quan chuyển đổi số mạnh mẽ.
aa
Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Cụ thể, Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), với sự tham dự của lãnh đạo Hải quan khu vực V, Ban Giám sát quản lý về hải quan, đại diện các sở, ngành địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu
Toàn cảnh buổi đối thoại. Ảnh: CHQ

Đây được xem là hoạt động đối thoại chuyên đề quy mô lớn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những thay đổi quan trọng tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại hội nghị, đại diện Hải quan khu vực V và Ban Giám sát quản lý về hải quan đã trực tiếp giới thiệu nhiều điểm mới đáng chú ý của các văn bản quy phạm pháp luật vừa được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là các nội dung liên quan đến số hóa hồ sơ, khai báo điện tử, quản lý hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất, khai bổ sung và tham vấn trị giá hải quan.

Nhiều ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, logistics đã được cơ quan Hải quan giải đáp ngay tại hội nghị. Đồng thời, Ban Giám sát quản lý về hải quan cũng lấy ý kiến doanh nghiệp đối với các phương thức quản lý dự kiến áp dụng trong thời gian tới tại quy trình hải quan số đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất.

Theo Hải quan khu vực V, doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được tăng cường hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, được cảnh báo sớm rủi ro, cập nhật chính sách mới và hướng dẫn xử lý vướng mắc kịp thời. Đến nay, địa bàn do đơn vị quản lý đã có 23 doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Lãnh đạo Hải quan khu vực V đánh giá, hội nghị không chỉ là diễn đàn đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp mà còn góp phần củng cố quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại và từng bước triển khai hải quan số, hải quan thông minh.

Trong khuôn khổ chương trình, Chi cục Hải quan khu vực V cũng tổ chức vinh danh các doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh, Thái Nguyên và công tác quản lý nhà nước về hải quan./.

Không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hội nghị còn ghi dấu bằng hoạt động ký kết Biên bản ghi nhớ tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan với 3 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Thời trang Hà Thanh, Công ty TNHH RQ Technology Electronics Việt Nam và Công ty TNHH LECHENWOOD Việt Nam.
Song Linh
Từ khóa:
Hải quan đối thoại Doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu hội nghị doanh nghiệp

Bài liên quan

Minh bạch thông tin là điều kiện then chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Minh bạch thông tin là điều kiện then chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi hàng gia công, sản xuất xuất khẩu để trốn thuế

TP. Hồ Chí Minh: Cảnh báo tình trạng lợi dụng chính sách ưu đãi hàng gia công, sản xuất xuất khẩu để trốn thuế

Gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều từ châu Phi

Gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu hạt điều từ châu Phi

Dành cho bạn

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Thị trường tiền tệ tuần 4 - 8/5: Tỷ giá USD tự do mất mốc 26.500 đồng, bơm tiền mạnh khi lãi suất qua đêm vượt 7%

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng

Việt Nam khuyến nghị ASEAN tăng tự chủ chiến lược trước khủng hoảng năng lượng

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cổ phiếu FPT

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Nóng bỏng mặt trận chống buôn lậu, hàng giả, khởi tố hình sự 1.464 vụ án

Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

Bài 1: Nâng tầm vai trò của dự trữ quốc gia

Đọc thêm

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

(TBTCO) - Ngày 8/5/2026, tại trụ sở Cục Hải quan, Cục Hải quan tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước với 4 ngân hàng thương mại nước ngoài gồm: Ngân hàng TM TNHH E.Sun; Ngân hàng Bank of Communications Co., LTD - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam); Ngân hàng thương mại Sinopac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

(TBTCO) - 4 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực X thu ngân sách nhà nước đạt 7.402 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động mạnh, kết quả này cho thấy nỗ lực duy trì nguồn thu, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt của đơn vị.
Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

Quảng Ninh: Thu ngân sách qua cửa khẩu Móng Cái tăng 46%

(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn duy trì đà tăng trưởng tích cực, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt trên 1.275 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025.
Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

Chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

(TBTCO) - Sau khi đã được cảnh báo trước 30 ngày, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định thì cơ quan thuế mới ban hành Thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

Thuế TP. Hải Phòng thu nội địa 4 tháng đạt hơn 43.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, thu nội địa 4 tháng đầu năm 2026 do đơn vị thực hiện được 43.700 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán pháp lệnh, 38,8% chỉ tiêu phấn đấu.
Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ thu ngân sách 4 tháng đạt 73% dự toán

(TBTCO) - Tính đến 5/5/2026, thu ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ quản lý đạt hơn 92,7 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đạt được là minh chứng cho công tác phối hợp có hiệu quả giữa Thuế cơ sở 13 tỉnh Phú Thọ và UBND xã trên địa bàn, cũng như thể hiện sự tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế.
Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất

(TBTCO) - Lĩnh vực quản lý đất đai là lĩnh vực có tính chất phức tạp và các chính sách liên quan đa dạng, nhiều quy định cần phải được các bộ, ngành nghiên cứu để có sự thống nhất trong quá trình phối hợp tổ chức thực hiện. Việc nghiên cứu ban hành “Sổ tay hướng dẫn quản lý thu nghĩa vụ tài chính từ đất” là hết sức cần thiết, giúp nâng cao hiệu quả quản lý các khoản thu từ đất.
Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng: Hộ kinh doanh "trút nhẹ nỗi lo"

(TBTCO) - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm đối với khu vực hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách này sẽ tiếp sức cho hàng triệu hộ kinh doanh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời giúp ổn định kinh doanh và phát triển trong dài hạn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chương trình dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước mở thầu 253 gói thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2026

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Vượt "cơn gió" ngược, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý I/2026 tăng hơn 30%

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Bắc Ninh: Hải quan đối thoại hơn 700 doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Lãnh đạo các nước Singapore, Thái Lan, Indonesia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Quan hệ Việt Nam - Sri Lanka sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Triển khai các biện pháp đột phá để sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại