Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

19:03 | 08/05/2026
(TBTCO) - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, ngày 8/5, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne.
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN
Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Sri Lanka; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện vừa được nâng cấp giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne khẳng định quan hệ Sri Lanka - Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, có sự gắn bó lâu đời từ những tiếp xúc văn hóa, tôn giáo rất sớm; hai bên luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong những giai đoạn khó khăn đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc. Trong suốt tiến trình lịch sử đó, các thế hệ lãnh đạo hai nước đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng vững chắc; trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam hiện nay với việc củng cố quan hệ hai nước, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bày tỏ ngưỡng mộ các thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai bên. Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, chuyển đổi số…

Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày hôm nay có ý nghĩa lịch sử. Bài phát biểu không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này, chứa đựng nhiều bài học quý cho Sri Lanka trong quá trình phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm lại đất nước Sri Lanka tươi đẹp trên cương vị mới, chứng kiến những bước phát triển ổn định và vững chắc của Sri Lanka; đánh giá cao vai trò của Quốc hội Sri Lanka trong việc thông qua các chính sách và khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế, thúc đẩy cải cách và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, đặc biệt là việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện, đề ra phương hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Sri Lanka đã mời phát biểu tại phiên họp quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng bài phát biểu chia sẻ nhiều nội dung được các nghị sĩ Sri Lanka quan tâm về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam cũng như những gợi ý cho quan hệ hai nước thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp với nhau giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện/thỏa thuận hợp tác đã ký, nhất là các hợp tác kinh tế để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Sri Lanka trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông; tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không Việt Nam sớm mở đường bay thẳng kết nối giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại Sri Lanka, trong đó có các tăng ni sinh của Việt Nam tham gia học tập Phật pháp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi, lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne và các nghị sĩ Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne cảm ơn và trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm Sri Lanka vào thời điểm phù hợp./.

Theo baochinhphu.vn
