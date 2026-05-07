Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên trở lại mốc 86.000 đồng/kg

Sau chuỗi phiên giảm và đi ngang trước đó, thị trường cà phê trong nước sáng nay đã ghi nhận tín hiệu phục hồi nhẹ tại hầu hết các địa phương trọng điểm ở Tây Nguyên. Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg, tăng 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu thị trường khi tăng 500 đồng/kg, lên mức 86.200 đồng/kg. Đây cũng là khu vực duy trì mặt bằng giá cao nhất trong nhiều tuần qua nhờ nguồn cung không quá dồi dào và nhu cầu thu mua ổn định.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 400 đồng/kg, lên mốc 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh 85.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi lên, trong đó Arabica ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 0,42% lên 3.378 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 22 USD/tấn, đạt 3.297 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica bật tăng mạnh hơn khi hợp đồng tháng 7/2026 tăng 1,49%, lên mức 289,75 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 1,52%, đạt 280,4 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Sáng 7/5, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ. Theo khảo sát tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.000 - 144.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 144.000 đồng/kg. Đây cũng là nhóm địa phương duy trì mặt bằng giá cao trong nhiều tuần gần đây nhờ nguồn cung không còn dồi dào sau vụ thu hoạch chính.

Theo sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với mức 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ổn định ở mức 142.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường khi giao dịch quanh 140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể, giúp người trồng tiêu duy trì lợi nhuận tích cực.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng cung - cầu, khi hoạt động thu mua xuất khẩu vẫn duy trì ổn định nhưng chưa xuất hiện lực đẩy mới đủ mạnh để tạo ra đột biến giá.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục có sự phân hóa giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm thêm 0,33%, tương đương 19 USD/tấn, xuống còn 6.947 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng giảm 25 USD/tấn, còn 9.153 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như đi ngang. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục duy trì mức 6.100 USD/tấn, còn Malaysia giữ ổn định ở ngưỡng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu duy trì quanh 9.000 USD/tấn./.