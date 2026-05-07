Thị trường

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

06:36 | 07/05/2026
Giá cà phê hôm nay (7/5) tăng 400 - 500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ.
Giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê Tây Nguyên trở lại mốc 86.000 đồng/kg

Sau chuỗi phiên giảm và đi ngang trước đó, thị trường cà phê trong nước sáng nay đã ghi nhận tín hiệu phục hồi nhẹ tại hầu hết các địa phương trọng điểm ở Tây Nguyên. Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động trong khoảng 85.500 - 86.200 đồng/kg, tăng 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu thị trường khi tăng 500 đồng/kg, lên mức 86.200 đồng/kg. Đây cũng là khu vực duy trì mặt bằng giá cao nhất trong nhiều tuần qua nhờ nguồn cung không quá dồi dào và nhu cầu thu mua ổn định.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 400 đồng/kg, lên mốc 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh 85.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê đồng loạt đi lên, trong đó Arabica ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 0,42% lên 3.378 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 22 USD/tấn, đạt 3.297 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica bật tăng mạnh hơn khi hợp đồng tháng 7/2026 tăng 1,49%, lên mức 289,75 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng tăng 1,52%, đạt 280,4 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Sáng 7/5, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động nhẹ. Theo khảo sát tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 140.000 - 144.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, cùng đạt 144.000 đồng/kg. Đây cũng là nhóm địa phương duy trì mặt bằng giá cao trong nhiều tuần gần đây nhờ nguồn cung không còn dồi dào sau vụ thu hoạch chính.

Theo sau là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với mức 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ổn định ở mức 142.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Gia Lai tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường khi giao dịch quanh 140.000 đồng/kg. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, mức giá hiện tại vẫn cao hơn đáng kể, giúp người trồng tiêu duy trì lợi nhuận tích cực.

Diễn biến đi ngang cho thấy thị trường đang trong trạng thái cân bằng cung - cầu, khi hoạt động thu mua xuất khẩu vẫn duy trì ổn định nhưng chưa xuất hiện lực đẩy mới đủ mạnh để tạo ra đột biến giá.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục có sự phân hóa giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm thêm 0,33%, tương đương 19 USD/tấn, xuống còn 6.947 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng giảm 25 USD/tấn, còn 9.153 USD/tấn.

Trong khi đó, các thị trường lớn khác gần như đi ngang. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục duy trì mức 6.100 USD/tấn, còn Malaysia giữ ổn định ở ngưỡng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng xuất khẩu duy trì quanh 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Giá cao su thế giới hôm nay (7/6) vận động trong trạng thái "tăng trong thận trọng", khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang chi phối mạnh hơn lực cầu thực. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, giúp tâm lý người trồng bớt áp lực trước các biến động bên ngoài.
Giá lúa gạo hôm nay (7/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á biến động trái chiều.
(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm "Quốc gia nước ngoài ưu tiên" trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Sri Lanka đang duy trì đà phát triển nhưng quy mô còn khiêm tốn và đối mặt nhiều rào cản. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thuế quan, logistics và tăng cường kết nối được xem là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD.
(TBTCO) - Thị trường hơn 200 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ đang mở ra dư địa lớn cho hàng hóa Việt Nam, song kim ngạch xuất khẩu Halal vẫn còn khiêm tốn. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS. Đinh Công Hoàng - Trưởng Phòng Nghiên cứu Trung Đông và Tây Á, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là "đòn bẩy" quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Halal.
(TBTCO) - Bức tranh giá cả trong 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,89%. Riêng tháng 4, CPI tăng 0,84% so với tháng trước và tăng tới 5,46% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ phản ánh xu hướng tăng giá mang tính ngắn hạn, mà còn cho thấy các yếu tố nền tảng đang cùng lúc tạo áp lực lên mặt bằng giá.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/5) đồng loạt đi lên nhưng đà tăng vẫn khá thận trọng khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát sao căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Giá heo hơi hôm nay (6/5) biến động trái chiều. Theo đó, giá heo tại miền Bắc tăng, ngược lại miền Nam giảm cục bộ; Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu cả nước ở mức 70.000 đồng/kg.
