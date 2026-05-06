Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Sáng ngày 6/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.113 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước đó; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.620 - 26.660 đồng, giảm 50 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với phiên trước. Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD ghi nhận xu hướng giảm nhẹ đồng loạt. Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.096 - 26.366 VND/USD, giảm 11 đồng ở chiều mua vào và 1 đồng ở chiều bán ra; BIDV ở mức 26136 - 26366 VND/USD, giảm 11 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán. Nhóm ngân hàng tư nhân như ACB, Eximbank, Techcombank phổ biến quanh 26.110 - 26.366 VND/USD, giảm 19 - 20 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 5/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đối với tỷ giá EUR, xu hướng giảm rõ nét hơn tại nhiều ngân hàng. Vietcombank niêm yết ở mức 29.985 - 31.566 VND/EUR, giảm 103 đồng chiều mua và 108 đồng chiều bán; BIDV ở mức 30.325 - 31.616 VND/EUR, giảm 132 đồng và 125 đồng. Techcombank ghi nhận mức giảm mạnh 128 - 130 đồng hai chiều, phổ biến quanh 30.128 - 31.427 VND/EUR. Sacombank niêm yết cao nhất ở chiều bán ra 32.070 VND/EUR, giảm 88 đồng.

Với tỷ giá GBP, các ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Vietcombank niêm yết 34.733 - 36.207 VND/GBP, giảm 117 đồng mua vào và 123 đồng bán ra; BIDV ở mức 35.076 - 36.177 VND/GBP, giảm 157 đồng và 147 đồng; Sacombank duy trì mức bán ra cao nhất 36.946 VND/GBP, dù đã giảm 71 đồng; chiều mua ở mức 35.136 VND/GBP, giảm 68 đồng.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,17% xuống còn 98,28 điểm. Diễn biến này phản ánh áp lực điều chỉnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt. Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR hiện ở mức 0,8532 EUR/USD, giảm 0,23%, cho thấy đồng euro phục hồi nhẹ so với USD. Tỷ giá USD/GBP giảm 0,26% xuống 0,7367 GBP/USD, phản ánh đồng bảng Anh tăng giá trở lại. Trong khi đó, tỷ giá USD/JPY giảm 0,12% còn 157,61 JPY/USD, đồng Yên Nhật nhích lên sau giai đoạn suy yếu mạnh trước đó.