Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng ngày 3/5, giá vàng trong nước theo cập nhật mới nhất nhìn chung duy trì trạng thái ổn định tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không điều chỉnh giá ở cả hai chiều mua vào và bán ra, qua đó giữ mặt bằng giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 3/5. Nguồn: PV tổng hợp.

Đối với vàng nhẫn, diễn biến giá cũng không có nhiều thay đổi. Cụ thể, SJC tiếp tục niêm yết giá trong khoảng 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên mức giá ở ngưỡng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu và DOJI không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục giao dịch trong vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng. Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được giữ ổn định, niêm yết quanh mức 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được giao dịch quanh mức 4.613 USD/ounce, tương đương khoảng 146,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí). So với một tháng trước, giá vàng đã giảm khoảng 62,6 USD/ounce, tương ứng mức giảm 1,34%. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang thấp hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với mặt bằng giá trong nước.

Giá vàng thế giới ghi nhận tại thời điểm 9 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Áp lực đối với vàng tiếp tục gia tăng trong bối cảnh giá dầu leo thang, làm dấy lên lo ngại lạm phát quay trở lại. Điều này khiến các ngân hàng trung ương buộc phải duy trì lập trường thận trọng hơn với chính sách tiền tệ, kéo theo kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị lùi lại. Khi chi phí cơ hội nắm giữ vàng tăng lên, sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi này cũng phần nào bị suy giảm.

Theo World Bank, cú sốc nguồn cung dầu đang khiến giá năng lượng tăng mạnh, qua đó làm phức tạp triển vọng kinh tế toàn cầu và kéo dài chu kỳ chính sách thắt chặt. Trong bối cảnh đó, giá vàng ngày càng nhạy cảm hơn với kỳ vọng lãi suất, thay vì chỉ phản ánh vai trò trú ẩn như trước.

Dù chịu nhiều lực cản ngắn hạn, các yếu tố nền tảng của thị trường vàng vẫn duy trì tích cực. Dữ liệu từ World Gold Council cho thấy, tổng nhu cầu vàng trong quý I tăng 2% lên 1.231 tấn, trong đó nhu cầu đầu tư tiếp tục đóng vai trò chủ đạo với mức tăng mạnh ở vàng thỏi và vàng xu. Điều này phản ánh xu hướng nhà đầu tư vẫn tìm đến vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh biến động.

Ở góc nhìn dài hạn, nhiều tổ chức vẫn giữ quan điểm lạc quan. Bank of America tiếp tục duy trì dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới, trong khi World Bank kỳ vọng mặt bằng giá trung bình năm 2026 quanh ngưỡng 4.700 USD/ounce./.