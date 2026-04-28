Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước

Ghi nhận sáng 28/4, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về khoảng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 28/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm cũng xuất hiện ở phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lùi về vùng 165,5 - 168,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch phổ biến về khoảng 165,5 - 168,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ giảm mạnh hơn, với mức điều chỉnh 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn dao động trong khoảng 165,4 - 168,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 166,5 - 168 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 4.686 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 148,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến của kim loại quý hiện chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp khi dòng tiền đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát, chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ các yếu tố vĩ mô. Tâm điểm chú ý đang dồn vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran – vốn chưa ghi nhận bước tiến đáng kể và tiếp tục tạo ra sự bất định cho thị trường.

Theo ông Kyle Rodda - chuyên gia phân tích cấp cao tại Capital.com, triển vọng ngắn hạn của giá vàng sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả các cuộc trao đổi giữa hai bên trong những ngày tới. Đây được xem là biến số quan trọng nhất có thể định hướng xu hướng giá trong ngắn hạn.

Ở chiều hỗ trợ, đồng USD suy yếu phần nào giúp vàng giữ được nền giá, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Iran thông qua Pakistan đã đề xuất phương án mới với Mỹ, bao gồm khả năng mở lại eo biển Hormuz và tiến tới chấm dứt xung đột. Những tín hiệu này phần nào làm dịu căng thẳng, nhưng chưa đủ để tạo lực đẩy rõ rệt cho giá vàng.

Song song đó, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố ngày 29/4. Giới phân tích cho rằng, nếu Fed phát đi tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất trong thời gian dài hơn do áp lực lạm phát từ năng lượng, giá vàng có thể chịu sức ép; ngược lại, quan điểm mềm mỏng hơn sẽ hỗ trợ kim loại quý.

Đánh giá từ các chuyên gia tại Barchart.com cho thấy, dù xu hướng kỹ thuật ngắn hạn vẫn nghiêng về điều chỉnh, các yếu tố nền tảng của thị trường vàng chưa có thay đổi đáng kể. Nhu cầu tích trữ từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ổn định, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa được giải tỏa.

Tổng thể, thị trường vàng đang chịu tác động đan xen giữa thông tin địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ, trong khi thiếu vắng động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng. Trong bối cảnh này, vàng vẫn giữ vai trò là kênh phòng vệ, song biến động ngắn hạn sẽ phụ thuộc lớn vào các quyết định chính sách và diễn biến quốc tế.

Trong tuần, loạt dữ liệu kinh tế quan trọng cùng các quyết định từ nhiều ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục chi phối thị trường. Bên cạnh Fed, nhà đầu tư cũng theo dõi động thái từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Canada, cùng các chỉ số kinh tế Mỹ như niềm tin tiêu dùng và dữ liệu thị trường nhà ở, nhằm đánh giá triển vọng chính sách và xu hướng dòng tiền toàn cầu.