Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Thu Hương

09:21 | 28/04/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 28/4 đồng loạt điều chỉnh giảm lớn từ 300.000 - 400.000 đồng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng về quanh 166 - 168,5 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận sáng 28/4, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu như DOJI, PNJ, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đồng loạt giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến về khoảng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tại thời điểm mở cửa phiên ngày 28/4. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm cũng xuất hiện ở phân khúc vàng nhẫn. Tại DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cùng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lùi về vùng 165,5 - 168,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá giao dịch phổ biến về khoảng 165,5 - 168,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ giảm mạnh hơn, với mức điều chỉnh 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn dao động trong khoảng 165,4 - 168,4 triệu đồng/lượng. Tương tự, SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 166,5 - 168 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 4.686 USD/ounce, giảm 18 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng quốc tế tương đương khoảng 148,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 19,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Diễn biến của kim loại quý hiện chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp khi dòng tiền đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát, chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ các yếu tố vĩ mô. Tâm điểm chú ý đang dồn vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran – vốn chưa ghi nhận bước tiến đáng kể và tiếp tục tạo ra sự bất định cho thị trường.

Theo ông Kyle Rodda - chuyên gia phân tích cấp cao tại Capital.com, triển vọng ngắn hạn của giá vàng sẽ phụ thuộc lớn vào kết quả các cuộc trao đổi giữa hai bên trong những ngày tới. Đây được xem là biến số quan trọng nhất có thể định hướng xu hướng giá trong ngắn hạn.

Ở chiều hỗ trợ, đồng USD suy yếu phần nào giúp vàng giữ được nền giá, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Iran thông qua Pakistan đã đề xuất phương án mới với Mỹ, bao gồm khả năng mở lại eo biển Hormuz và tiến tới chấm dứt xung đột. Những tín hiệu này phần nào làm dịu căng thẳng, nhưng chưa đủ để tạo lực đẩy rõ rệt cho giá vàng.

Song song đó, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến công bố ngày 29/4. Giới phân tích cho rằng, nếu Fed phát đi tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất trong thời gian dài hơn do áp lực lạm phát từ năng lượng, giá vàng có thể chịu sức ép; ngược lại, quan điểm mềm mỏng hơn sẽ hỗ trợ kim loại quý.

Đánh giá từ các chuyên gia tại Barchart.com cho thấy, dù xu hướng kỹ thuật ngắn hạn vẫn nghiêng về điều chỉnh, các yếu tố nền tảng của thị trường vàng chưa có thay đổi đáng kể. Nhu cầu tích trữ từ các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ổn định, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa được giải tỏa.

Tổng thể, thị trường vàng đang chịu tác động đan xen giữa thông tin địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ, trong khi thiếu vắng động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng rõ ràng. Trong bối cảnh này, vàng vẫn giữ vai trò là kênh phòng vệ, song biến động ngắn hạn sẽ phụ thuộc lớn vào các quyết định chính sách và diễn biến quốc tế.

Trong tuần, loạt dữ liệu kinh tế quan trọng cùng các quyết định từ nhiều ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục chi phối thị trường. Bên cạnh Fed, nhà đầu tư cũng theo dõi động thái từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Canada, cùng các chỉ số kinh tế Mỹ như niềm tin tiêu dùng và dữ liệu thị trường nhà ở, nhằm đánh giá triển vọng chính sách và xu hướng dòng tiền toàn cầu.

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/4: Giá vàng trong nước điều chỉnh trong vùng 165 - 168,8 triệu đồng/lượng

Giá bất động sản neo cao, thị trường đang “thanh lọc”

Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

Xóa bỏ thuế khoán: Mở ra sân chơi minh bạch hơn cho khu vực kinh tế cá thể

Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh, học viên

Giá vàng hôm nay ngày 24/4: Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 24/4 ghi nhận diễn biến ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, mặt bằng giao dịch duy trì quanh vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 23/4: Trong nước tiếp tục giảm 700.000 đồng - 800.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 23/4 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức phổ biến 700.000 - 800.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi sâu về vùng 166 - 169,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 22/4, giá vàng miếng trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh tại nhiều doanh nghiệp lớn, với mức giảm phổ biến 900.000 đồng/lượng, kéo mặt bằng giao dịch lùi về vùng 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng.
Quy định phòng, chống rửa tiền “vênh” thực tế, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh vàng đối mặt rủi ro vi phạm

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền và quản lý nguồn vàng trong dân gây khó cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Do yêu cầu xác minh thu nhập, nghề nghiệp thiếu khả thi, gần như 100% doanh nghiệp có thể phát sinh vi phạm. Hiệp hội đề xuất chuyển sang quản lý dựa trên rủi ro và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung.
Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 21/4, giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng ngày 20/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm về vùng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 20/4 đảo chiều giảm từ 200.000 đồng - 700.000 đồng, đưa giá giao dịch về ngưỡng 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 19/4 ghi nhận diễn biến đi ngang so với phiên trước đó khi các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết, dao động trong vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Giá vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay ngày 18/4: Vàng trong nước tăng lên vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng Sáng ngày 18/4, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh tại nhiều doanh nghiệp, với mức điều chỉnh phổ biến 800.000 - 1 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch lên quanh 168,5 - 172 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay ngày 28/4: Giá vàng trong nước giảm về ngưỡng 166 - 168,5 triệu đồng/lượng

Hải quan khu vực XIV tăng kiểm soát rủi ro trên các mặt hàng trọng điểm dịp lễ 30/4 - 1/5

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Giảm thuế xăng dầu: "Cứu sinh" kịp thời cho doanh nghiệp và kiểm soát lạm phát

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

Tăng trưởng xanh - từ yêu cầu đến động lực mới cho giai đoạn 2026 - 2035

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 27/4: Giá vàng trong nước duy trì mặt bằng giá 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng

Ngày 26/4: Giá cà phê bất ngờ giảm mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Dự báo giá cà phê tăng nhẹ thời gian tới vì lo ngại thiếu hụt nguồn cung

Ngày 26/4: Giá heo hơi giao dịch ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,600 ▼30K 16,850 ▼30K
Kim TT/AVPL 16,600 ▼30K 16,850 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,550 ▼30K 16,850 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 15,500 ▼40K 15,700 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 15,450 ▼40K 15,650 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,300 ▼40K 16,700 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,250 ▼40K 16,650 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,180 ▼40K 16,630 ▼40K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Hà Nội - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Miền Tây - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 165,400 ▼400K 168,400 ▼400K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,630 16,880
Miếng SJC Nghệ An 16,630 16,880
Miếng SJC Thái Bình 16,630 16,880
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,530 ▼50K 16,830 ▼50K
NL 99.90 15,350 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,400 ▼50K
Trang sức 99.9 16,020 ▼50K 16,720 ▼50K
Trang sức 99.99 16,030 ▼50K 16,730 ▼50K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 165 ▼1498K 16,802 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 165 ▼1498K 16,803 ▼80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,655 ▼3K 168 ▼1515K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,655 ▼3K 1,681 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,635 ▼3K 1,665 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 158,351 ▼298K 164,851 ▼298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 116,137 ▼226K 125,037 ▼226K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 104,481 ▼204K 113,381 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 92,825 ▼183K 101,725 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 88,329 ▼175K 97,229 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 60,687 ▼126K 69,587 ▼126K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 165 ▼1498K 168 ▼1520K
Cập nhật: 28/04/2026 10:30

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18375 18651 19227
CAD 18784 19062 19680
CHF 32839 33224 33860
CNY 0 3817 3909
EUR 30223 30497 31524
GBP 34827 35221 36152
HKD 0 3232 3434
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15231 15819
SGD 20123 20406 20928
THB 727 791 844
USD (1,2) 26083 0 0
USD (5,10,20) 26124 0 0
USD (50,100) 26152 26172 26366
Ngân hàng BIDV
USD 26,136 26,136 26,366
USD(1-2-5) 25,091 - -
USD(10-20) 25,091 - -
EUR 30,440 30,464 31,735
JPY 161.19 161.48 170.22
GBP 35,114 35,209 36,216
AUD 18,647 18,714 19,307
CAD 19,033 19,094 19,684
CHF 33,204 33,307 34,091
SGD 20,309 20,372 21,052
CNY - 3,800 3,922
HKD 3,305 3,315 3,434
KRW 16.53 17.24 18.65
THB 776.28 785.87 836.28
NZD 15,273 15,415 15,782
SEK - 2,815 2,898
DKK - 4,074 4,193
NOK - 2,795 2,878
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,248.09 - 7,012.91
TWD 757.98 - 912.94
SAR - 6,927.89 7,254.75
KWD - 83,949 88,804
Ngân hàng Agribank
USD 26,116 26,146 26,366
EUR 30,296 30,418 31,600
GBP 35,014 35,155 36,165
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 32,929 33,061 33,996
JPY 161.28 161.93 169.21
AUD 18,585 18,660 19,256
SGD 20,313 20,395 20,979
THB 793 796 831
CAD 18,977 19,053 19,632
NZD 15,323 15,857
KRW 17.13 18.82
Ngân hàng Sacombank
USD 26160 26160 26366
AUD 18595 18695 19618
CAD 18991 19091 20107
CHF 33125 33155 34738
CNY 3803.7 3828.7 3964.1
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30433 30463 32188
GBP 35155 35205 36965
HKD 0 3355 0
JPY 161.78 162.28 172.79
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15373 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20301 20431 21161
THB 0 757.7 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16600000 16600000 16900000
SBJ 15000000 15000000 16900000
Ngân hàng OCB
USD100 26,170 26,220 26,366
USD20 26,170 26,220 26,366
USD1 23,856 26,220 26,366
AUD 18,625 18,725 19,849
EUR 30,555 30,555 31,990
CAD 18,925 19,025 20,346
SGD 20,357 20,507 21,092
JPY 162.11 163.61 168.31
GBP 35,025 35,375 36,520
XAU 16,618,000 0 16,872,000
CNY 0 3,710 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 28/04/2026 10:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80