Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ và các nước thuộc Nhóm G7 có thể sẽ giữ lãi suất ổn định trong tuần này, đồng thời theo dõi sát sao các dấu hiệu cho thấy chi phí năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát lên.

Ba ngày quyết định tại Washington, Ottawa, London, Frankfurt và Tokyo được dự đoán rộng rãi sẽ dẫn đến việc lãi suất vay không thay đổi trên toàn khối các quốc gia giàu có, với mỗi ngân hàng trung ương đều được cho là đang theo dõi sát sao những hậu quả từ cuộc chiến tranh Iran .

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem các ngân hàng trung ương khác nhau đánh giá như thế nào về tác động của việc giá năng lượng tăng vọt do chiến tranh Trung Đông gây ra và khả năng lãi suất có thể biến động trong những tháng tới ra sao.

Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố quyết định vào thứ Tư, dự kiến ​​sẽ giữ nguyên phạm vi lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75%.

Hiện chưa có dự báo hay ước tính lãi suất mới nào được công bố, khiến sự chú ý tập trung vào bình luận của Fed về tác động của xung đột Trung Đông và giá năng lượng tăng cao. Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi xem các nhà hoạch định chính sách coi trọng mối lo ngại về tác động đến tăng trưởng hơn là mối lo ngại về rủi ro lạm phát.

Cuộc họp chính sách của Fed rất có thể là cuộc họp cuối cùng của Jerome Powell trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.

Ông Jerome Powell hiện vẫn giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, nhưng phiên điều trần phê chuẩn người được Tổng thống Donald Trump lựa chọn để thay thế ông, ông Kevin Warsh, đã được tổ chức gần đây.

Động thái này có khả năng mở đường cho người được Tổng thống Donald Trump lựa chọn, Kevin Warsh, trở thành Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang và thúc đẩy chính sách nới lỏng hơn. Trong bối cảnh đó, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo của Chủ tịch đương nhiệm Jerome Powell sau quyết định chính sách vào thứ Tư để cập nhật kế hoạch của ông sau khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng Năm.

Theo dữ liệu của LSEG, thị trường tiền tệ đang dự báo lãi suất không đổi trong năm nay. Tuy nhiên, họ đánh giá rủi ro Fed cắt giảm lãi suất cao hơn so với việc tăng lãi suất. Là một nước xuất khẩu năng lượng ròng, Mỹ ít bị ảnh hưởng bởi tác động của giá năng lượng cao đến lạm phát hơn nhiều quốc gia khác. Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ sự ưu tiên cho lãi suất thấp hơn.

Nhà đầu tư kỳ vọng một Fed do ông Warsh lãnh đạo sẽ có lập trường ôn hòa hơn về vấn đề lãi suất. Tuy nhiên, với giá dầu thô vẫn cao hơn nhiều so với mức trước chiến tranh, các nhà kinh tế đã nâng cao dự báo về lạm phát của Mỹ và dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay.

Vì vậy, việc phê chuẩn chủ tịch mới của Fed, và bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến định hướng chính sách, sẽ vẫn là trọng tâm quan trọng.

Các nhà đầu tư cũng sẽ đặc biệt chú ý đến ước tính sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý đầu tiên của Mỹ vào thứ Năm, vốn sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ đã hoạt động như thế nào trong suốt cuộc chiến ở Trung Đông. Dữ liệu lạm phát PCE tháng 3 và chỉ số chi phí việc làm quý đầu tiên được công bố cùng ngày, tiếp theo là khảo sát ISM về hoạt động sản xuất trong tháng 4 vào thứ Sáu.

Các dữ liệu khác bao gồm khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Conference Board cho tháng 4 vào thứ Ba, số liệu về hàng hóa lâu bền và khởi công xây nhà trong tháng 3 vào thứ Tư, tiếp theo là số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào thứ Năm.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ đấu giá 69 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn hai năm và 70 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm vào thứ Hai, cũng như 44 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào thứ Ba.

Tác động của giá năng lượng và phản ứng của ngân hàng trung ương

Ngoài Fed, một loạt các ngân hàng trung ương lớn cũng sẽ có quyết định lãi suất quan trọng trong tuần này.

Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định về lãi suất vào thứ Tư, dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt ở mức 2,25%, với lạm phát lõi nhìn chung phù hợp với mục tiêu của ngân hàng trung ương và tỷ lệ thất nghiệp có vẻ ổn định.

Số liệu về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Canada trong tháng Hai sẽ được công bố vào thứ Năm.

Tại Mỹ Latinh, Ngân hàng trung ương Brazil sẽ công bố quyết định chính sách vào thứ Tư, theo đó có thể giảm lãi suất Selic chính xuống 25 điểm cơ bản, từ 14,75% xuống 14,50%.

Tại khu vực đồng euro, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm là sự kiện quan trọng nhất. ECB rất có thể sẽ giữ nguyên lãi suất để có thời gian phân tích tác động của cuộc chiến ở Trung Đông và tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu ngày càng gia tăng đối với lạm phát và tăng trưởng.

Các nhà đầu tư sẽ rất muốn nghe bất kỳ tín hiệu nào từ ECB về khả năng cần thiết phải tăng lãi suất bảo hiểm trong tương lai, nếu điều đó trở nên cần thiết.

Dữ liệu ước tính sơ bộ về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 từ bốn nền kinh tế lớn của châu Âu, gồm Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cũng như từ khu vực đồng euro, và dữ liệu ước tính GDP ban đầu sắp được công bố. Những dữ liệu này sẽ phản ánh những tác động đầu tiên của cuộc chiến ở Trung Đông đối với cả lạm phát và tăng trưởng.

Các số liệu kinh tế khu vực đồng euro sẽ được công bố bắt đầu với cuộc khảo sát về tâm lý người tiêu dùng của GfK (Đức) vào thứ Hai, tiếp theo là số liệu về tỷ lệ thất nghiệp quý đầu tiên và doanh số bán lẻ tháng 3 của Tây Ban Nha, doanh thu công nghiệp tháng 2 của Ý và các cuộc khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng và cho vay ngân hàng của Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Ba.

Dữ liệu CPI sơ bộ của Tây Ban Nha và Đức sẽ được công bố vào thứ Tư, cùng với các cuộc khảo sát về niềm tin của người dân Ý và khu vực đồng euro trong tháng Tư và dữ liệu về cung tiền của khu vực đồng euro trong tháng Ba.

Số liệu ước tính sơ bộ về GDP quý đầu tiên sẽ được công bố từ Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức và khu vực đồng euro vào thứ Năm.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố quyết định chính sách vào thứ Năm và được dự đoán rộng rãi là sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 3,75%.

Trọng tâm sẽ tập trung vào việc các nhà hoạch định chính sách cân bằng như thế nào giữa những lo ngại về nguy cơ giá năng lượng tăng cao dẫn đến lạm phát và tăng lương trong những tháng tới với những tác hại tiềm tàng mà nó có thể gây ra cho nền kinh tế.

Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh (BOE) có khả năng sẽ cập nhật cho thị trường về “phản ứng của ngân hàng trung ương đối với cuộc chiến Mỹ - Iran”, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quan điểm của họ đối với cả lạm phát và tăng trưởng.

Dữ liệu của LSEG cho thấy, thị trường tiền tệ Anh hiện đã dự báo đầy đủ hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, với đợt đầu tiên vào tháng 7. Tuy nhiên, một số nhà phân tích dự đoán rằng việc tăng lãi suất có thể không xảy ra nếu nền kinh tế chịu thiệt hại đáng kể do cú sốc giá năng lượng.

Tại Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự đoán rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0,75% tại cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Ba, trong bối cảnh bất ổn về những diễn biến ở Trung Đông. Ban cố vấn chính sách cũng sẽ công bố các dự báo tăng trưởng và lạm phát mới nhất. Giá dầu tăng cao tiềm ẩn rủi ro đối với lạm phát, nhưng BoJ có khả năng sẽ giữ nguyên lập trường đánh giá tình hình trước khi tăng lãi suất thêm nữa.

Dữ liệu của chính phủ dự kiến ​​công bố vào thứ Sáu cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Tokyo, không bao gồm thực phẩm tươi sống dễ biến động, đã tăng 1,8% trong tháng Tư so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức tăng 1,7% của tháng Ba, theo một cuộc thăm dò của Quick. Tác động của giá năng lượng tăng cao có thể sẽ bị hạn chế bởi các khoản trợ cấp của chính phủ.

Số liệu về tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 sẽ được công bố vào thứ Ba, tiếp theo là sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ vào thứ Năm.