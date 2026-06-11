Đầu tư

Quảng Ninh kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
21:59 | 11/06/2026
(TBTCO) - Quảng Ninh sẽ thanh tra các dự án chậm tiến độ, xử lý nghiêm chủ đầu tư và tháo gỡ vướng mắc, nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.
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Trước thực trạng nhiều dự án trên địa bàn phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) chậm triển khai kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, ngày 11/6, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực tế các dự án chậm tiến độ và chỉ đạo xử lý quyết liệt đối với những tồn tại kéo dài nhiều năm.

Theo thống kê từ địa phương, phường Cao Xanh hiện có tổng cộng 26 dự án chưa hoàn thành tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhiều yếu tố: vướng mắc về chủ trương đầu tư, thủ tục giao đất và cho thuê đất, nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện đầy đủ, công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, kết luận thanh tra hoặc kiểm tra chưa được xử lý kịp thời, cùng với năng lực triển khai hạn chế của một số chủ đầu tư. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và làm giảm niềm tin vào môi trường đầu tư của tỉnh.

Trong số các dự án đang bị đình trệ, Khu du lịch Hòn Gạc do Tập đoàn INDEVCO làm chủ đầu tư là một trong những dự án trọng điểm được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phải thanh tra ngay. Theo chỉ đạo, Thanh tra tỉnh phải ban hành quyết định thanh tra trong ngày 12/6 và hoàn tất kết luận trong vòng 30 ngày. Dựa trên kết quả thanh tra, các cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu doanh nghiệp triển khai ngay nếu đúng quy định; trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi dự án, nhằm chấm dứt tình trạng chậm tiến độ kéo dài, gây lãng phí tài nguyên và ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C do Công ty CP Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiểm tra dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C do Công ty cổ phần Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư. Ảnh: QMG

Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng đô thị của Tập đoàn FLC và Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507 cũng được yêu cầu rà soát năng lực chủ đầu tư và làm rõ những vướng mắc trong quá trình triển khai. Đây là những dự án đã bị đình trệ nhiều năm, ảnh hưởng đến bộ mặt đô thị và sự phát triển chung của địa phương, vì vậy tỉnh nhấn mạnh việc cương quyết thu hồi nếu tình trạng chậm tiến độ vẫn tiếp diễn. Đồng thời, các doanh nghiệp này cũng phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết các tồn tại, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

Dự án khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C do Công ty cổ phần Phát triển dự án Biển Đông làm chủ đầu tư cũng được tỉnh yêu cầu hoàn thiện các hạng mục hạ tầng quan trọng, đồng thời xử lý tình trạng hai nhà đầu tư thứ cấp cùng góp vốn trên một ô đất, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, tránh phát sinh tranh chấp và các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Các biện pháp này nhằm tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, không chỉ tập trung vào lợi ích kinh tế mà còn phải đặt uy tín và trách nhiệm cộng đồng lên hàng đầu.

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cao Xanh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cần quyết liệt hơn trong việc tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với tất cả các dự án chậm triển khai, cả dự án đầu tư công lẫn dự án ngoài ngân sách. Phường được yêu cầu phân loại các dự án theo từng loại vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó, địa phương phải xây dựng bảng thống kê chi tiết từng vụ việc, dự kiến thời gian giải quyết, lực lượng tham gia, nguồn lực và phương thức triển khai phù hợp.

Tiến Dũng
Từ khóa:
dự án chậm tiến độ Thanh tra dự án môi trường đầu tư Triển khai kéo dài Chủ đầu tư nghiêm Vướng mắc đầu tư

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