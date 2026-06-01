Quảng Ninh phân bổ 1.230 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất cho 7 dự án mới

Tiến Dũng

16:31 | 01/06/2026
(TBTCO) - HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, tại kỳ họp thứ 3 diễn ra trong ngày 1/6/2026, đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới.
Theo Nghị quyết, lĩnh vực giao thông được bố trí phần lớn nguồn vốn, với 1.100 tỷ đồng cho 3 dự án. Trong đó, dự án thành phần 2 đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang, giai đoạn 2 và giai đoạn 3, được phân bổ 500 tỷ đồng. Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp gắn với chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông Quốc lộ 18A qua các khu đông dân cư và đô thị trên địa bàn tỉnh được bố trí 300 tỷ đồng. Dự án tuyến đường tránh Quốc lộ 18 đoạn qua xã Đồng Ngũ được phân bổ 300 tỷ đồng.

Dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang được được phân bổ 500 tỷ đồng. Ảnh T.D

Ngoài lĩnh vực giao thông, HĐND tỉnh Quảng Ninh quyết nghị phân bổ 50 tỷ đồng cho lĩnh vực văn hóa, thực hiện dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử đình - miếu Cái Chiên, xã Cái Chiên. Lĩnh vực hành chính được bố trí 60 tỷ đồng cho 2 dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở tiếp công dân của tỉnh, trụ sở Thanh tra tỉnh và trụ sở liên cơ quan số 2 tỉnh Quảng Ninh. Lĩnh vực nông nghiệp được phân bổ 20 tỷ đồng cho dự án xử lý chống thấm, rò nước qua đập chính hồ chứa nước Khe Cát, xã Hải Lạng.

Nghị quyết giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và nhu cầu kế hoạch vốn đề nghị HĐND tỉnh phân bổ, bảo đảm phù hợp khả năng thực hiện và giải ngân. HĐND tỉnh cũng yêu cầu việc lựa chọn danh mục dự án phải theo nguyên tắc tập trung, trọng điểm, không dàn trải, rõ thứ tự ưu tiên, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực, gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất thông qua 7 nghị quyết. Ngoài nghị quyết về phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, các nghị quyết còn lại gồm: Nghị quyết cho ý kiến về việc thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; Nghị quyết thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến Quốc lộ 10; các nghị quyết hủy bỏ danh mục công trình, dự án không còn phù hợp và 2 nghị quyết về công tác cán bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh QMG

Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Những quyết sách được thông qua không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt, mà còn góp phần định hình không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng quản trị của tỉnh trong dài hạn”.

Đối với nghị quyết phân bổ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án vừa được phân bổ vốn và các dự án đã được phân bổ vốn từ đầu năm; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương tổ chức thi công, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư để phân bổ hết nguồn vốn tăng thu năm 2025 còn lại; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không để thất thoát, lãng phí.

Về Đề án thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến tại kỳ họp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, toàn diện, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tỉnh cần chủ động xây dựng lộ trình, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện ngay sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó chú trọng mô hình chính quyền đô thị, phân cấp, phân quyền, phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số và hạ tầng đô thị thông minh./.

